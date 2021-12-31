Святой, похититель детей и повеса: 5 неочевидных Санта Клаусов

Прилетевший на оленьей упряжке дед в красной мантии и с раскатистым смехом в ночи спускается по дымоходу. Он оставляет подарки примерным детям и выпивает стакан молока с печеньем — таким представляется образ Санта Клауса в современной массовой культуре. Правда, так было не всегда. «Газета.Ru» рассказывает о главных прообразах рождественского деда.

Один

Языческий праздник Йоль, главное торжество скандинавских и германских народов, выпадал на период зимнего солнцестояния. Северяне верили, что в самую долгую ночь в году обитатели всех девяти миров сходятся в Мидгарде (людском мире) для зимнего празднества.

Йоль связывают с именем скандинавского бога Одина (Йольмир), который некоторыми чертами своего облика напоминает Санта Клауса. Согласно поверьям, Один спускается в Мидгард в облике седобородого старика в шляпе и темно-синем одеянии с большим посохом и двумя воронами (Хугин и Мунин) на плечах. После этого он оставляет подарки хорошим людям и наказывает плохих. Вороны-компаньоны Одина, как и эльфы у Санты, шпионят за людьми, сообщая об их поведении.

Как и Санта, Один летает по небу, осматривая свои владения. В одних мифах — на коне Слейпнире, в других — на запряженной мистическими существами колеснице.

Рождественское дерево, кстати, также упоминается как часть праздничной атрибутики языческого празднества. Древние скандинавы наряжали вечнозеленое йольское дерево (ель или сосну), а под ним оставляли подношения магическим эльфам или гномам.

Сэр и отец Рождества

Английский Дед Мороз долгое время был сугубо абстрактной фигурой, символизирующей рождественский сезон и праздничный дух. Он не дарил подарки детям и прежде всего потому, что и сам праздник был для взрослых и воспринимался исключительно как затяжное зимнее пиршество.

Правда, один предшественник из Йорка, быстро запрещенный за «грубое и варварское поведение» в конце XVI века, все-таки уже имел некоторые черты Санты. Так, на фестивале «Йольские скачки», который проходил с 21 декабря, местный Санта Клаус в красно-белом или зеленом костюме разносил по улицам пироги и мясо, а также разбрасывал орехи горожанам.

Относительно персонифицированная версия Санты появилась благодаря драматургу Бену Джонсону в пьесе «Christmas, His Masque» в 1616 году.

В этом спектакле рождественский папа, именуемый old Christmas, появляется на празднестве в старомодной одежде с длинной бородой. Герой не дарит презентов. Эту функцию за него выполняет его сын по имени Новогодний подарок (New Year's Gift). В пьесе мальчик приносит апельсин, веточку розмарина, пряник и бутылку вина на предстоящее пиршество.

Вскоре английский Дед Мороз попал под запрет со стороны пуритан, но образ смог сохраниться сквозь время. А в конце 19 века под влиянием американского Санта Клауса английский повеса превратился в знакомого веселого старика, мчащегося с полным мешком детских игрушек.

Дед Мороз

Образ нынешнего Мороза Ивановича совмещает черты зарубежного Санта Клауса и героя восточнославянского фольклора Мороза (он же бог Трескун). Версии этого древнеславянского Деда Мороза две: в мифологии этот повелитель зимы предстает в амплуа невысокого белобородого старика, который забирает непослушных детей в свой мешок, а взрослых же просто замораживает.

В сказках восточнославянский дедушка одет в теплый длинный тулуп с пушистым снегом вместо шерсти, на голове у него большая снежная шапка, а на ногах — теплые белые валенки. У Деда Мороза в руках длинный ледяной посох или костыль.

Дедушка выполнял функции воеводы Зимы: от его дыхания трескалась земля, а по приходе Мороза насекомые и птицы прятались в пристанища, а люди — в теплых жилищах.

Тандем Деда Мороза и его нынешней помощницы Снегурочки появился значительно позднее — в советское время при Иосифе Сталине.

Святой Николай

История Санты, каким мы его знаем, берет свое начало около 300 года нашей эры. Святой Николай (он же — Николай Чудотворец) был христианским епископом греческого города Миры на территории современной Турции.

Первоначальную славу Николай приобрел как защитник церковной доктрины во время гонений в 303 году. Только после смерти он стал известен как защитник других социальных групп: от заключенных до моряков. Образ волшебного дарителя подарков и покровителя детей закрепился за Николаем благодаря двум сохранившимся историям:

По легенде один из горожан не мог позволить себе выдать замуж троих дочерей, а в безбрачии девочек ждало лишь несчастное будущее. Тогда Николай тайно подбросил через дымоход деньги, чтобы не смущать отца семейства. Деньги попали в чулок у камина — этот атрибут стал впоследствии одной из рождественских традиций.

По другому поверью епископ стал свидетелем жесткого преступления: в одном из трактиров хозяин расчленил и забальзамировал тела троих мальчиков. Николай же смог воскресить их.

В течение нескольких сотен лет день святого Николая стал важной христианской датой, которая до сих пор отмечается 6 декабря, а его образ вскоре трансформировался в облик современного Санта Клауса.

Синтаклаас

В Средние века в Нидерландах образ святого Николая развился в местного зимнего деда Синтаклааса. Этот персонаж до сих пор носит красный плащ, епископскую шапку, а в руках у него золотой посох. Согласно мифологии, голландский дедушка скачет на своем белом коне Америго по крышам и бросает в дымоходы подарки с большой шоколадной буквой — в зависимости от первой имени того, кому они предназначены. Его традиционно сопровождает помощник Черный Пит. Этот персонаж изображается обычно чернокожим, в шароварах и с книжкой о «хороших и плохих» детях.

Эти персонажи до сих пор важные участники зимнего празднества в Нидерландах. Однако в последнее время они подвергаются все большей критике — прежде всего из-за блэкфейса Черного Пита.