«Писатель уровня Агнии Барто». Умер Петр Синявский

В возрасте 78 лет ушел из жизни поэт-песенник Петр Синявский. Его друг и коллега Александр Шаганов рассказал «Газете.Ru» о человеческих качествах писателя и совместной работе над популярной песней «Прорвемся, опера!».

На 79-м году жизни скончался поэт-песенник и детский писатель Петр Синявский. Согласно СМИ, он умер 22 декабря «по естественным причинам». Другие подробности случившегося пока остаются неизвестными. О дате и месте прощания с поэтом на данный момент не сообщается.

Как сообщил «Газете.Ru» коллега и близкий друг Синявского Александр Шаганов, в последний раз он виделся с поэтом около двух недель назад:

«Мы с ним буквально недавно — две недели назад — ходили на выставку фотографий. После нее Петя меня спросил, не хочу ли я к нему зайти. Я тогда немного торопился, были какие-то дела, сказал, что спешу. И мы с ним так тепло распрощались... Он так тепло пожал мне руку в последнее наше свидание»

Шаганов также отметил, что за несколько лет до смерти Синявский перенес «сложную операцию», не уточнив подробностей. Исходя из информации на сайте НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, речь идет о пересадке почки в 2018 году. «Это милость Божья, что мне сделали операцию в таком возрасте. Значит, так и должно было получиться», — подчеркивал тогда сам Синявский.

Говоря про смерть друга, Шаганов признался, что «убит новостью» об уходе близкого человека, а также отметил его безграничный писательский талант.

«Петр Алексеевич, какой человек... Мы потеряли величайшего поэта, он настоящий классик в детской и песенной поэзиях. Для меня Синявский был близким другом и старшим товарищем, это невосполнимая утрата, — признался он. — Синявский был детским писателем уровня Сергея Михалкова или Агнии Барто. Я даже из своего детства помню его стих «Мой щенок». Или, скажем, его «Ах, эти тучи в голубом». На любой концертной площадке 9 мая играет эта песня, к которой он написал слова».

Поэт также вспомнил, как в свое время они вместе сочиняли текст к популярной песне «Прорвемся, опера!», заглавной теме телесериала «Убойная сила».

«Нам нужно было написать текст на музыку. У меня был набросок, но не было развития. Я позвонил Пете, и он сочинил второй куплет, — поделился Шаганов, добавив, что впоследствии композиция исполнялась даже на детских утренниках. — Однажды он мне говорит: «Саша, дети любят эту песню». Он исполнял ее перед ними под гитару на утренниках. Вот так наше слово и пригодилось детишкам».

Согласно Шаганову, Синявский был очень надежным другом, который никогда не отказывал ему в помощи: «Петр Алексеевич всегда мне приходил на выручку. Если с моим вдохновением были какие-то затыки, ему можно было в любое время позвонить и сказать: «Петр Алексеевич, выручай». И все понимающий Петя с доброй улыбкой всегда подключался к работе. С ним в соавторстве мы также написали «Гимн города Тулы» группы «Любэ». Он очень многое значил в моей жизни».

Петр Синявский родился 9 февраля 1943 года в Челябинской области. Музыкой он начал заниматься еще в молодости, а вот поэзией всерьез увлекся лишь во взрослом возрасте, когда ему уже было около 40.

За годы творчества Синявскому удалось посотрудничать со многими известными российскими композиторами, включая Юрия Чичкова, Давида Тухманова и Александра Журбина. С последним они создали саундтрек к популярному телевизионному фильму «Московская сага», тогда как работы в соавторстве с Чичковым («Мой щенок», «Первый вальс» и «Лесной марш») вошли в «золотой фонд» детской поэзии. Синявский также написал множество песен для Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

Поэт был обладателем литературной премии имени Чуковского, Международной литературной премии имени Михалкова и лауреатом премии Маршака.