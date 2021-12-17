Эрнст и Нагиев раскрыли судьбу кресла Градского и его команды

Телезрители решат судьбу членов команды Александра Градского на шоу «Голос». Об этом в эфире Первого канала заявил ведущий программы Дмитрий Нагиев.
«Сегодня мы вновь в прямом эфире, но в непривычной для нас обстановке. Впервые за нашу историю одно кресло останется пустым. Это кресло Александра Градского. Так как команда Александра Градского продолжит участие в проекте без поддержки своего мастера, решение, кто достоин идти дальше в его тройке, принимаете только вы», — сказал шоумен.
Одновременно с этим дочь Градского Мария заявила, что они с братом Даниилом помогут участникам команды.
Директор Первого канала Константин Эрнст в свою очередь также заявил РИА «Новости», что кресло умершего Градского не займет никто.
Ранее в СМИ стали появляться слухи, что место Градского может занять певица Лариса Долина. Кроме того, по данным News.ru, в кресло отца якобы мог сесть Даниил Градский, а также голограмма композитора, которую создали бы с помощью лазерного проектора. Такой проектор позволил в 2020 году «воскресить» для шоу «Битва Престолов» Людмилу Гурченко.
Оставить кресло пустым и распределить участников команды между оставшимися наставниками – Пелагеей, Димой Биланом и Леонидом Агутиным – было названо в качестве третьего варианта. Но ни один из прогнозов не сбылся.
Нидерландская телекомпания Talpa, владеющая франшизой телевизионных конкурсов The Voice, также участвовала в разрешении кризиса, случившегося в российской версии шоу после кончины Александра Градского. Голландцы ранее не сталкивались со смертью наставника во время шоу.
На съемочной площадке подтвердили, что «нового наставника не будет 100%».
Первый канал показал последний выпуск «Голоса» с участием Александра Градского. Участники шоу состязались за выход в одну четвертую финала внутри наставнических команд. В каждой из них в итоге осталось по одному претенденту.
Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта называют инфаркт головного мозга, случившийся через два дня после инсульта.
Через два дня после трагедии продюсер Юрий Аксюта в эфире передачи Первого канала «Пусть говорят» высказался о судьбе музыкального шоу «Голос» после смерти одного из наставников — композитора Александра Градского.
Аксюта подтвердил, что артисту не будут искать замену. «Замены Александру Борисовичу нет», – сказал он.
Певица Пелагея также назвала композитора и певца Александра Градского «незаменимым» в качестве наставника на шоу «Голос». «Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он», — сказала она.