Эрнст и Нагиев раскрыли судьбу кресла Градского и его команды

Дмитрий Нагиев заявил, что судьбу команды Градского в шоу «Голос» будут решать телезрители. Кресло композитора останется пустым, а его дети помогут участникам команды в подготовке. Глава Первого канала Константин Эрнст заявил, что кресло скончавшегося Александра Градского не займет никто. Ходили слухи, что его преемницей может стать Лариса Долина, сын Даниил или лазерная голограмма.

Телезрители решат судьбу членов команды Александра Градского на шоу «Голос». Об этом в эфире Первого канала заявил ведущий программы Дмитрий Нагиев.

«Сегодня мы вновь в прямом эфире, но в непривычной для нас обстановке. Впервые за нашу историю одно кресло останется пустым. Это кресло Александра Градского. Так как команда Александра Градского продолжит участие в проекте без поддержки своего мастера, решение, кто достоин идти дальше в его тройке, принимаете только вы», — сказал шоумен.

Одновременно с этим дочь Градского Мария заявила, что они с братом Даниилом помогут участникам команды.

Директор Первого канала Константин Эрнст в свою очередь также заявил РИА «Новости», что кресло умершего Градского не займет никто.

Ранее в СМИ стали появляться слухи, что место Градского может занять певица Лариса Долина. Кроме того, по данным News.ru, в кресло отца якобы мог сесть Даниил Градский, а также голограмма композитора, которую создали бы с помощью лазерного проектора. Такой проектор позволил в 2020 году «воскресить» для шоу «Битва Престолов» Людмилу Гурченко.

Оставить кресло пустым и распределить участников команды между оставшимися наставниками – Пелагеей, Димой Биланом и Леонидом Агутиным – было названо в качестве третьего варианта. Но ни один из прогнозов не сбылся.

Нидерландская телекомпания Talpa, владеющая франшизой телевизионных конкурсов The Voice, также участвовала в разрешении кризиса, случившегося в российской версии шоу после кончины Александра Градского. Голландцы ранее не сталкивались со смертью наставника во время шоу.

На съемочной площадке подтвердили, что «нового наставника не будет 100%».

Первый канал показал последний выпуск «Голоса» с участием Александра Градского. Участники шоу состязались за выход в одну четвертую финала внутри наставнических команд. В каждой из них в итоге осталось по одному претенденту.

Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта называют инфаркт головного мозга, случившийся через два дня после инсульта.

Через два дня после трагедии продюсер Юрий Аксюта в эфире передачи Первого канала «Пусть говорят» высказался о судьбе музыкального шоу «Голос» после смерти одного из наставников — композитора Александра Градского.

Аксюта подтвердил, что артисту не будут искать замену. «Замены Александру Борисовичу нет», – сказал он.

Певица Пелагея также назвала композитора и певца Александра Градского «незаменимым» в качестве наставника на шоу «Голос». «Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он», — сказала она.