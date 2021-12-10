Народный артист Райхельгауз ответил на обвинения в домогательствах к студенткам

Худрука «Школы современной пьесы» и профессора ГИТИСа Иосифа Райхельгауза обвинили в харассменте — соответствующий пост появился в Facebook актера Даниэля Романова, впоследствии за его правдивость высказались несколько студенток и абитуриенток театрального ВУЗа. В разговоре с «Газетой.Ru» женщины рассказали о популярных у Райхельгауза «этюдах на раздевание», а сам худрук объяснил подобные заявления неудавшимися карьерами бывших учениц.

7 декабря на странице актера Даниэля Романова в Facebook был опубликован пост с обвинениями против худрука театра «Школа современной пьесы» и профессора ГИТИСа Иосифа Райхельгауза, который якобы склонял молодых актрис к сексу при трудоустройстве, а также инициировал проработку с ними эротических сцен.

«Я постоянно слышал и слышу про инициированные Иосифом Леонидовичем этюды а-ля: «Я муж, ухожу от тебя, а ты сделай так, чтобы я не ушел». Про [оральный секс] и его знаменитый белый диванчик слышал. Я это раз 20 слышал. И верю этим девчонкам», — написал Романов.

В комментариях к записи актера поддержали несколько человек — они подтвердили его слова о якобы имевшем место харассменте со стороны народного артиста России, которому в следующем году исполнится 75 лет.

«Газета.Ru» связалась с тремя женщинами, которые обвинили худрука в непристойном поведении. Одна из них, певица Мария Збандут, рассказала, что обучалась у Райхельгауза на заочном отделении ГИТИСа, при этом занятия в основном проходили в «Школе современной пьесы». Окончила театральный институт она еще в 2007 году.

Как уточнила Збандут, изначально обучение у знаменитого режиссера казалось ей «интересным» — несмотря даже на «этюды на раздевание».

«И при поступлении, и при начале обучения предлагались этюды на раздевание. Хотя при обучении — не только на раздевание. Я на это особого внимания не обратила, так как прежде видела спектакли Захарова, где на сцене были обнаженные актрисы. Но в «Ленкоме» это всегда было абсолютно уместно, оправдано», — поделилась она.

По словам артистки, ситуация ухудшилась, когда она была введена в труппу спектакля «Чайка. Настоящая оперетта», автором которого выступил Райхельгауз:

«Однажды вечером он попытался поцеловать меня в своем кабинете. Я увернулась, стала отшучиваться. Он обиженно сказал: «Ну да, вам нужен красавец». Я ответила, что «да, нужен». И после этого сбежала».

Збандут утверждает, что именно этот инцидент стал причиной занижения ее оценок Райхельгаузом. При этом, согласно женщине, другие преподаватели ее хвалили.

«После очередного разноса этюда я подошла к нему, спросила: «Ну что я делаю не так?» Тогда он начал лапать за грудь девушку, которая тоже хотела стать студенткой, но появилась позже, чем начался учебный год. Райхельгауз сказал мне: «Ну как вам объяснить, что не так?» Эта девушка потом заняла мое место — и на курсе, и в спектакле. Она до сих пор работает в его театре», — заверила артистка.

Еще одна женщина, с которой связалась «Газета.Ru», рассказала, что поступала на курс Райхельгауза около 15 лет назад. Тогда, во время консультации в его театре, режиссер попросил абитуриентку «сделать этюд на раздевание».

«Я, в свою очередь, попросила его рассказать, какое отношение имеют этюды на раздевание к выявлению моих режиссерских способностей. Внятного ответа не последовало. Я развернулась и ушла.

Приставаний и оскорблений не было. Но поступать к нему я не стала — пошла к другому мастеру. С Райхельгаузом больше никогда не сталкивалась», — сообщила она.

Наконец, третья студентка ГИТИСа, пожелавшая остаться неизвестной, кратко ответила, что в случае с народным артистом «отделалась легким испугом». Также она выразила мнение, что подобные инциденты с участием Райхельгауза могут быть «массовыми».

Сам Райхельгауз, комментируя «Газете.Ru» обвинения в свой адрес, назвал их «чушью собачьей». Он подчеркнул, что в стране существует переизбыток артистов, многие из них не могут устроиться на работу после окончания театральных ВУЗов — и в итоге решаются на обвинения в харассменте, чтобы оправдаться перед близкими.

«К огромнейшему сожалению, я не знаю ни одного из своих коллег, включая женщин-режиссеров, которых бы не обвиняли в харассменте. У нас огромное перепроизводство артистов: только в Москве существует десять ВУЗов, которые совершенно не нужны. По театрам ходят тысячи артистов с просьбой взять их на работу. Правда, на работу их не берут, потому что ни они, ни другие там не нужны. А им [артистам] нужно рассказывать мамам, папам и мужьям, почему их не берут.

Но они не могут сказать, что они не талантливые или плохо выглядят, потому что мама и папа платили деньги за обучение. Тогда они начинают морочить им голову, что режиссеры пристают», — заявил народный артист.

При этом он заметил, что откровенные этюды, о которых заявили женщины, являются частью актерского ремесла.

«Наша профессия предполагает некие откровения, некие разговоры и некие этюды, где человек максимально обнажается в прямом и переносном смысле», — сказал худрук.

Райхельгауз также заверил, что заявления о «белом диване» в его кабинете, на котором он якобы совращал молодых артисток, не соответствуют действительности: «У меня никогда не стоял белый диван. Только недавно коллеги решили подарить антикварный старинный диван. Но пока я еще и сам на нем не успел посидеть».

В заключении он назвал людей, обвиняющих его в харассменте «неудачниками», и посоветовал обратиться к выпускникам и выпускницам, которым удалось устроиться в московские театры.

«Во всех театрах Москвы работают мои выпускники и выпускницы, а некоторыми — руководят. Вот у них надо спрашивать, а не у неудачников.

Если успешные вам скажут: «Да, я получила диплом только по той причине, что вступала в интимные отношения со всеми педагогами и руководителями мастерской», — тогда и расскажете. А так, это просто чушь собачья», — заявил режиссер.

Ученица Райхельгауза Алина Кушим, артистка МХТ им. Чехова и режиссерка «Школы современной пьесы», в разговоре с «Газетой.Ru» заверила, что за годы работы с народным артистом не разу не сталкивалась с домогательствами с его стороны. Она также добавила, что думала вступиться за режиссера в соцсетях, однако не стала этого делать, так как сочла ситуацию «неловкой и некрасивой».

«За семь лет нашего сотрудничества — и во время учебы в ГИТИСе, и во время работы в его театре — я ни разу не сталкивалась с этим моментом. Иосиф Леонидович может над кем-то пошутить в этом плане, но я никогда не испытывала никакого неудобства. И все то, о чем шла речь в этом посте, меня никогда не касалось — и никого из моего окружения», — сказала Кушим.

Она также отметила, что этюды с обнажением — норма при обучении, причем практикуется это не только в мастерской Райхельгауза:

«Это происходит абсолютно в каждой мастерской. Такая наша актерская и режиссерская профессия, предполагает разные степени физической и духовной наготы».

В «Школе современной пьесы» обвинения Райхельгауза комментировать отказались, заявив, что «впервые слышат об этом». Представители ГИТИСа на момент публикации не ответили на запрос «Газеты.Ru» с просьбой о комментарии.