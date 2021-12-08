Павел Лунгин назвал лучшие фильмы 2021 года

Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошел в лонг-лист «Оскара-2022». «Газета.Ru» узнала у российских режиссеров о шансах отечественной ленты, других фаворитах премии и просто заметных фильмах уходящего года.

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«Кандидат от нашей страны, картина «Разжимая кулаки», — совершенно прекрасный фильм. Он очень личный, но в то же время актуальный и современный. Кроме того, он прекрасно сделан с точки зрения всех компонентов: и великолепная девушка в главной роли, и пронзительная история, и прекрасный монтаж, и операторская работа. Думаю, мы уже давно не выдвигали на «Оскар» подобного рода картину, которая совершенно точно попадает в современный киноконтекст и киноязык. Это блестящее решение.

Если говорить о шансах российской ленты, то надо помнить, что на «Оскаре» очень сложная процедура [попадания в шорт-лист] и огромное количество академиков с разными вкусами. Правда, сейчас во всем мире женское кино, сделанное женщинами или про женщин, очень актуально. Это прямо тенденция в мировом кинематографе: взглянуть на мир женскими глазами. В этом смысле «Разжимая кулаки» точно попадает в мировой тренд, но тут все равно не предугадаешь. Однако отталкиваясь от художественных качеств, у фильма, на мой взгляд, есть все шансы оказаться в номинации.

Что же касается других киноновинок, то мне очень понравился фильм Леоса Каракса «Аннет».

close 100% Юрий Грымов Пресс-служба Юрия Грымова

«Я всегда обращаю внимание на режиссеров и очень бы хотел увидеть победителем Пола Томаса Андерсона с его фильмом «Лакричная пицца». Голосую за него, ведь он доказал всем, что авторское кино — это долговечная и долгоиграющая история. Андерсон — один из моих любимых режиссеров. И надеюсь, что он все-таки победит.

Учитывая политкорректность «Оскара», думаю, что-нибудь должна получить картина Педро Альмодовара «Параллельные матери». Мы все знаем настроения Академии, связанные с меньшинствами. Они не смогут не заметить того, о чем так долго говорили.

И еще один «Оскар», мне кажется, будет у Коэнов. Они тоже одни из моих любимых режиссеров. Сейчас один из Коэнов номинируется (Джоэл с фильмом «Макбет» — «Газета.Ru»), им могут дать статуэтку «за выслугу лет», что называется.

«Разжимая кулаки» я не видел, но всегда хочу, чтобы отечественные ленты присутствовали на «Оскаре». Вопрос «побеждать или не побеждать» — это лотерея, отчасти политическая. Прежде всего я рад, что наши картины туда приходят, у них появится хоть какой-то прокат за границей — и люди узнают, что русское кино существует».

close 100% Егор Абраменко Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

«Из последних киноновинок мне понравились фильмы «Дом на другой стороне» Дэвида Брукнера, «Последняя дуэль» Ридли Скотта и лента с Николасом Кейджем «Свинья». Что касается российских киноновинок, то выделю фильм «Майор Гром». Боюсь, это единственное, что я смотрел из отечественного кино за последнее время».

close 100% Константин Бронзит Константин Чалабов/РИА «Новости»

«Я смотрю в основном только интересующую меня категорию короткометражного кино. В этом году в короткометражной анимации всего 84 фильма, хотя обычно больше 1000. Есть очень много слабых фильмов. Да и вообще — годик слабенький.

Даже сейчас могу сказать, что главный претендент [в номинации «Лучшая анимационная короткометражка»] — это фильм «Снова мы» от Disney-Pixar. На 80% уверен, что именно эта лента получит «Оскар». И не по той причине, что это гениальное кино, а просто по общей картине того, что там есть. Для меня все ясно — и от этого даже немного скучновато.

Фильм от Disney-Pixar неплохо сделан и отвечает всем требованиям, в том числе — политкорректности. Хотя, кажется, Академия озвучивала, что эти требования применяются только к фильмам, соревнующимся в номинации «Лучший фильм года». Но, естественно, все стали прикладывать их к себе, а Disney-Pixar — один из первых.

В этой короткометражке два главных персонажа — пожилая семья (они вспоминают молодость, выходят на улицу и начинают плясать), где мужчина белый, а женщина темнокожая. Вроде бы это не требовалось, но они все равно это делают. Такая простоватость и прямолинейность присутствует».

close 100% Павел Лунгин Григорий Сысоев/РИА «Новости»

»​​Из российских киноновинок мне понравились фильмы «Разжимая кулаки» и «Капитан Волконогов бежал». Мне кажется, картина Киры Коваленко интересная, индивидуальная и непохожая на другие. У нее свой личный киноязык. Она достойная.

Что касается зарубежных фильмов, то я что-то ничего не видел в этом году. Конечно, видел, как и все, нового »Джеймса Бонда». Но считаю, что он не готов претендовать на «Оскар».