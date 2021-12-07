Винокур назвал здоровье запретной темой для шуток

Михаил Грушевский, пародист

close 100% Михаил Грушевский Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«На мой взгляд, в юморе не может быть официальных запретных тем. Это личный выбор каждого. Я делаю пародии, и это территория пусть колючего, но все равно доброго юмора — ни в коем случае не злобного остракизма или какого-то оскорбительного направления.

Что касается религиозной тематики, то это вообще одна из самых деликатных человеческих тем. Я — агностик, но очень уважаю чувства верующих и никогда не позволю себе подтрунивать не только над самой верой, но и над убеждениями, над верой в божественный промысел. Очень уважаю эту территорию и людей, которые придерживаются базовых религиозных принципов. Никогда не стану это высмеивать. Также считаю, что безнравственно шутить над какими-то человеческими заболеваниями — врожденными или приобретенными.

Если говорить о шутках про начальство или руководство, то именно я был первым человеком, сделавшим пародию на тогда еще действующего генерального секретаря Михаила Сергеевича Горбачева. Для меня такого запрета не существует, но есть единый принцип: если я делаю пародию, она должна быть уважительной.

Черный юмор у нас действительно не особо приживается. Хотя есть легендарные шутки из раздела черного юмора. И, кстати, в нашем прокате неплохо идут кинокомедии братьев Коэнов, основанные на черном юморе. Россиянам не то чтобы не нравится черный юмор. Он у нас просто непопулярен. Возможно, здесь есть случай стеснения: может быть, многим он и нравится, но люди просто стесняются в этом признаваться. И я думаю, это хорошо. Мы все-таки консервативная страна — с устоявшимися, иногда даже старомодными убеждениями и ценностями. Так что пусть остается такое отношение к черному юмору. Потому что этим тоже нельзя злоупотреблять».

Александр Морозов, юморист и звезда «Кривого зеркала»

close 100% Александр Морозов morozov_artist/Instagram

«Считаю неуместными темами для шуток религию и инвалидность. Но здесь надо избирательно. Например, если ты находишься в компании, где никого не обидишь этим, — подобное допустимо. Однако на концерте такие шутки позволить себе не могу. Религию же вообще не трогаю. Мне как православному человеку не нравится, когда шутят над Божией Матерью или Христом. Понимаю, что меня не хотели обидеть, но мне это очень неприятно. Над этой темой я не шучу даже в своем кругу.

Что касается ограничений в юморе, то был такой умный человек — если я не ошибаюсь, Сократ. Он как-то сказал две главные вещи — познай себя и познай меру. Я для себя определил, что «познай меру» определяется так: не путай вахту с баней. То есть где-то допустимо что-то, а где-то — нет. Да, юмор может быть разным, но если ты нормальный человек и артист, то как публичный человек не имеешь права шутить на любую тему и говорить все что угодно.

Я вообще адепт черного юмора, но не все могу транслировать. В своем Instagram периодически выкладываю какую-то чернуху, иногда мне прилетает от подписчиков. Говорят, мол, Морозов, ты же добрый и пушистый, почему такая чернь?»

Дмитрий Кожома, комик, участник шоу «Игра»

close 100% Дмитрий Кожома kozhoma/Instagram

«Мне кажется, что если шутка смешная, то ничего обидного в ней быть не может. Но сейчас время такое, что можно обидеться на все что угодно. Сложно сказать, должен ли ограничиваться юмор или нет. Думаю, было бы здорово, если бы он не ограничивался. Потому что иначе в нем нет смысла.

По поводу черного юмора — на мой взгляд, у всех разное понимание, что это вообще такое. Я поддерживаю людей, которые проголосовали (согласно результатам опроса, 77% россиян скорее отрицательно относятся к черному юмору — «Газета.Ru»), но мне кажется, что он может быть и уместный. Например, ты можешь что-то сказать в определенном кругу друзей, но говорить со сцены, наверное, не стоит.

Все зависит от уровня развития страны: где-то люди уже прошли этот этап и могут смеяться [над черным юмором]. Так что всему свое время. Они уже могут шутить так, а мы пока еще не можем».

Владимир Винокур, юморист

close 100% Владимир Винокур Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«На мой взгляд, в юморе нельзя трогать здоровье человека и людские недуги».