СК проверит песни Oxxxymiron и Noize MC на предмет реабилитации нацизма

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить песни рэперов Oxxxymiron и Noize MC на предмет пропаганды экстремизма и реабилитации нацизма. Поводом к этому мог стать пост блогера Дмитрия Якушева, в котором приведено «обращение группы патриотов». Сам Якушев уже заявил, что его публикация была сатирой.

Блогер и общественный деятель Дмитрий Якушев призвал Следственный комитет РФ и его главу Александра Бастрыкина прекратить проверку песен рэперов Noize MC (Ивана Алексеева) и Oxxxymiron (Мирона Федорова). Об этом Якушев написал в своем блоге на LiveJournal.

«Блин. Остановитесь. Не было никакого «Обращения группы патриотов». Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — заявил блогер.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить творчество рэперов Оксимирона (Мирона Фёдорова) и Noize MC (Ивана Алексеева) по обращению инициативной "группы патриотов". pic.twitter.com/Vl0r9UWkrg — shutov_2 (@shutov_2) December 5, 2021

«Я не блогер-миллионник, у меня маленькая аудитория, я часто там шучу. <...> На самом деле мне нравятся и Oxxxymiron, и Noize. Я просто пошутил, выступил со стороны такого совсем зашоренного идиота и написал специально идиотское обращение от якобы группы патриотов», — объяснил блогер в разговоре с Mash на Мойке. По его словам, «естественно, обращение никуда не отправлялось».

2 декабря Якушев опубликовал пост, в котором заявил, что ему «принесли письмо от группы патриотов», якобы просящих «пресечь преступную деятельность» артистов.

«Вот как Noize MC рисует лицо наших силовиков: «шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах». Oxxxymiron пошел еще дальше — в одной из его последних песен открыто романтизируются запрещенные (экстремистские) организации»,

он доходит до реабилитации нацизма, ставя знак равенство между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами, которые, по его словам, должны исчезнуть», — говорится в посте.

5 декабря на сайте Следственного комитета появился пресс-релиз. В нем говорится, что Бастрыкин поручил провести доследственную проверку творчества Noize MC и Oxxxymiron. Глава СК полагает, что песни рэперов необходимо проверить на «пропаганду негативного отношения» к силовикам, реабилитацию нацизма и экстремистской деятельности.

Бастрыкин и Моргенштерн

Интерес к высказываниям рэперов комитет проявляет не впервые. В октябре Бастрыкин поручил проверить слова рэпера Алишера Моргенштерна о «бессмысленности» пышного празднования Дня Победы.

«В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы, Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по г.Москве А.А.Стрижову организовать проверку», — говорится в сообщении СКР.

В публикации отмечается, что реакция ветеранов обусловлена заявлениями музыканта, которые оскорбляют историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны.

Моргенштерн ранее заявил в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, завершившейся более 75 лет назад.

Впоследствии адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал, что музыкант сходит на экскурсию в Музей Победы после высказываний о нецелесообразности празднования 9 Мая.

«Это очень правильная инициатива: вместо того чтобы наказывать молодых людей, нужно рассказывать, показывать, и тогда они поймут, почему этот праздник важен, почему его нужно помнить. Алишер обязательно туда сходит», — сказал Жорин.

Сам Моргенштерн позже извинился.

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста», — написал артист.

Он добавил, что гордится ветеранами и уважает их, но «некорректно формулирует мысли». «Никого не хотел как-то задеть или обидеть», — сказал рэпер.

В ноябре глава СК Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что Моргенштерн якобы торгует в социальных сетях наркотиками, пока сотрудники правоохранительных органов «абстрактно рассуждают, что значит высшая ценность».

После этого СМИ сообщили об отъезде артиста из России. Телеведущий Иван Ургант пошутил в своем шоу «Вечерний Ургант» над словами Бастрыкина.

«К счастью, Следственный комитет ничего не должен доказывать! Моргенштерн должен доказать, что он не торгует наркотиками в соцсетях», — пошутил Ургант.

Незадолго до заявления главы СК стало известно, что очередной клип Моргенштерна проверяют на пропаганду наркотиков. Поводом для проверки Моргенштерна стал ролик на песню Pablo, собравший 33 млн просмотров на YouTube.

Моргенштерна ранее уже штрафовали по статье о пропаганде наркотиков из-за песен «Розовое вино — 2» и Family. Эксперты ГБУ «Московский исследовательский центр» нашли в треках положительную «демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются «наркотики» и «богатство». В июне Зюзинский суд обязал рэпера выплатить 100 тыс. руб.