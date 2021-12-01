Суд спустя 40 лет оправдал мужчину, осужденного за изнасилование автора «Милых костей»

Американская писательница Элис Сиболд извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет в тюрьме по обвинению в ее изнасиловании. В 2021 году — почти через 40 лет после вынесения приговора — его признали невиновным. «Газета.Ru» рассказывает о причинах этой ошибки, судьбе осужденного и нестыковках в мемуарах Сиболд, благодаря которым возобновилось рассмотрение дела.

Автор бестселлера «Милые кости» Элис Сиболд принесла публичные извинения 61-летнему Энтони Бродуотеру, ошибочно обвиненному в ее изнасиловании. В 1982 году мужчину посадили в тюрьму на 16 лет, а в 2021-м — признали невиновным. Свое обращение к Бродуотеру писательница опубликовала на портале Medium.

«Мне больше всего жаль, что жизнь, которую вы могли вести, была несправедливо отнята. Я знаю, что никакие извинения не могут изменить то, что с вами произошло. Больше всего я надеюсь, что у вас и вашей семьи будет достаточно времени для исцеления, — написала Сиболд.

— Факт остается фактом: 40 лет назад он стал еще одним молодым чернокожим, подвергшимся жестокому обращению со стороны нашей несовершенной правовой системы».

Писательница пообещала бороться с системой, которая «отправила невиновного человека в тюрьму».

В 1981 году Сиболд, по ее словам, была изнасилована неизвестным в тоннеле недалеко от кампуса Сиракузского университета в США, где она на тот момент училась на первом курсе. Спустя несколько месяцев писательница встретила Бродуотера и признала в нем нападавшего. Эту историю Сиболд описала в своих мемуарах «Счастливая» («Lucky») в 1999 году. В книге она дала Бродуотеру псевдоним Грегори Мэдисон.

«Он улыбался, приближаясь. Он узнал меня и сказал: «Привет, девочка. Мы знакомы? — написала писательница. — Я смотрела прямо на него, зная, что видела его лицо над собой в тоннеле».

Однако после ареста Бродуотера Сиболд не смогла опознать его в полиции. Она заявила, что нападавшим был другой подозреваемый, потому что «выражение его глаз подсказывало, что, если бы между ними не было стены, он бы назвал ее по имени и убил».

Тем не менее Бродуотер был осужден в 1982 году — Сиболд в итоге назвала насильником его. Кроме того, экспертиза показала, что микроскопический анализ волос связал Бродуотера с преступлением. Адвокат осужденного Дэвид Хаммонд назвал такой анализ «мусорной наукой».

После освобождения в 1999 году Бродуотер трудился мусорщиком и разнорабочим. В комментарии Associated Press он заявил, что обвинительный приговор в изнасиловании отрицательно сказался на его перспективах трудоустройства и отношениях с близкими. Даже после свадьбы с женщиной, которая верила в его невиновность, Бродуотер отказывался заводить детей.

«Иногда у нас были большие споры из-за детей, и я сказал жене, что никогда не позволю детям приходить в этот мир с клеймом моего прошлого», — сказал он.

Комментируя извинение Сиболд, Бродуотер признал, что «для этого ей, должно быть, потребовалось много мужества».

«Мне все еще больно, потому что я был неправомерно осужден, но это поможет мне примириться с тем, что произошло», — цитирует его заявление WA Today.

Рассмотрение дела об изнасиловании Сиболд было возобновлено во время подготовки к экранизации ее мемуаров. Исполнительный продюсер Тим Муччианте скептически отнесся к доказательствам вины Бродуотера после выхода первого черновика сценария, который сильно отличался от книги. Покинув проект в июне 2021-го, он нанял частного детектива и адвоката, которые обнаружили ошибки в деле, включая неверные результаты судебно-медицинской экспертизы. Специалисты также доказали, что Сиболд изначально идентифицировала не того человека, потому что подозреваемые выглядели «почти идентичными» (цитата из «Счастливой»).

«Я начал сомневаться не в истории, которую Элис рассказала о своем нападении. Это было настоящей трагедией. Меня смутила вторая часть ее книги о судебном процессе, в которой что-то не клеилось», — объяснил Муччианте.

Книга «Счастливая» разошлась тиражом более 1 млн копий и положила начало карьере Сиболд. В 2002 году она написала роман «Милые кости», который был продан тиражом 10 млн копий. Затем книга была адаптирована для одноименного фильма Питера Джексона, номинированного на «Оскар». Сценаристом экранизации «Счастливой» должна была стать Карен Монкрефф, а продюсером — Джеймс Браун. Согласно источнику Variety, съемки фильма были остановлены из-за «потери финансирования». Дальнейшая судьба проекта неизвестна.