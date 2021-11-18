Режиссер «Громовых» рассказал о звонке Игорю Савочкину незадолго до смерти

Актер из «Ночного дозора» и «Метода» Игорь Савочкин ушел из жизни в 58 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали проблемы с печенью. Режиссер Александр Баранов рассказал «Газете.Ru» о последнем разговоре с Савочкиным и планах приехать к нему в гости, а его коллега Павел Костомаров объяснил, почему актер часто играл бандитов.

Российский актер Игорь Савочкин умер 17 ноября в московской больнице. По информации Telegram-канала Mash, за неделю до этого он был госпитализирован с сильными болями в спине и перенес операцию. Причиной смерти называется печеночная декомпрессия. Также, согласно источнику, он боролся с онкологией. Режиссер сериала «Громовы» (2005) Александр Баранов удивился предполагаемому диагнозу и заявил, что Савочкин не злоупотреблял алкоголем.

«Говорят, что у него были проблемы с печенью? Насколько я знаю, он непьющий был. Замечен в этом не был вообще», — подчеркнул Баранов в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам режиссера, недавно он разговаривал с Савочкиным по телефону и хотел предложить ему главную роль в новой картине.

«Я все откладывал, думал, что еще сниму Игоря. Вот, дооткладывался, — вздохнул Баранов. — Я позвонил Игорю, чтобы узнать о его занятости. Спросил, как дела, немного поговорили — такой разговор, ни к чему не обязывающий. Он рассказал, что достроил дом где-то на речке, пригласил в гости. Я собирался там побывать, дом посмотреть».

Кинематографист отметил, что Савочкин всегда держал слово и был очень ответственным во всех делах. Согласно Баранову, артист «всегда знал, что говорит», подкупал окружающих своей искренностью и обладал выдающейся природной харизмой.

close Кадр из фильма «Левиафан» (2014) Игорь Савочкин в фильме «Ночной дозор» (2005) Кадр из сериала «Громовы» (2006) Кадр из сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011) Кадр из фильма «Тихая застава» (2010) Полную галерею можно посмореть

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«Если честно, я даже не знал, что он актер, когда познакомился с ним, — признался Баранов. — Он работал на «Базелевсе» [кинокомпания Тимура Бекмамбетова. — «Газета.Ru»]. Я просто заметил его сильную харизматичную фактуру и пригласил сниматься. Когда Игорь только пришел, я понял, насколько он крутой актер. Просто сидишь, раскрыв рот, смотришь на него. Даже в тех редких случаях, когда он ошибался, это было органично. Любым его действиям я верил!»

По мнению режиссера, Савочкину надо было сыграть больше ролей «с его талантом, фактурой и личностными качествами». Фильмография актера насчитывает почти 100 проектов, в большей части которых он сыграл второстепенные роли.

«Мне самому непонятно, почему его мало снимали. Это самая большая загадка. Такие лица — уникальные просто», — заявил Баранов.

В «Громовых» Савочкин сыграл криминального авторитета Толяна, который учил мальчика Савку махинациям в карточных играх. Режиссер рассказал, что во время производства сериала были потеряны все аудиозаписи, сцены пришлось переозвучивать — и Савочкин в сложной ситуации проявил себя блестяще.

«Когда делали озвучание, у Игоря было 74 страницы текста. И он рекорд поставил, озвучив свою роль за одну смену! Настолько точен и ответственен», — поделился Баранов.

Одним из последних персонажей Савочкина был экс-военный Бобыль в сериале «Эпидемия». Проект вошел в топ-10 зарубежных шоу на стриминговом сервисе Netflix за 2020 год. Режиссер сериала Павел Костомаров признался «Газете.Ru», что с Савочкиным ему работалось «замечательно».

«Он был ужасно трогательный и приятный человек, талантливый, остроумный актер, фехтовальщик. Хорошо работал. Жаль, что такие прекрасные люди нас покидают. Я ужасно скорблю, очень хотел снимать его дальше. Обязательно позвал бы его в свой следующий проект, производство которого начинается. Но не сложилось. Пока нельзя говорить, что это за проект», — отметил Костомаров.

По мнению режиссера, Савочкин часто играл бандитов из-за специфической внешности. При этом о самом артисте все отзываются как об исключительно положительном человеке.

«У него просто такая внешность была — интересная, характерная, с ярко выраженной худобой. У меня он как раз играл не бандита, а хорошего человека. На самом деле он был очень добрый и веселый», — объяснил Костомаров.

Первое образование актер получил в Саратовском институте механизации сельского хозяйства. В 1991 году Савочкин окончил тeaтpaльный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова и переехал в Москву. В столице артист играл в театре «На досках» и «Teaтpe нa Покровке». Также он был диктором на радиостанции «Ностальжи», работал в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс» и вел передачу «Теория заговора» на Первом канале. В 1993 году Савочкин начал сниматься в кино. Он сыграл роли в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Капитан Волконогов бежал», «Адмиралъ», «Анна», «Бык», сериалах «Громовы», «Метод», «Эпидемия», «Колл-центр», «Домашний арест» и многих других.