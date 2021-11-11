Как в России отреагировали на запрет фильма с Зеленским

Госкино Украины запретило прокат фильма «Ржевский против Наполеона», в котором снялся действующий президент страны Владимир Зеленский. Режиссер ленты Марюс Вайсберг рассказал «Газете.Ru», что это могло произойти «из-за Гальцева», Сергей Жигунов пошутил о «развитой демократии» на Украине, Сарик Андреасян предложил России ввести ответные санкции, тогда как Александр Баршак выразил мнение, что украинцам было бы логично запретить все фильмы с Зеленским, снятые российскими кинематографистами.

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило прокат российско-украинской комедии «Ржевский против Наполеона» (2012) режиссера Марюса Вайсберг. Исполнителем роли Наполеона и продюсером ленты стал Владимир Зеленский. Официальная причина запрета — участие в фильме комика Юрия Гальцева, внесенного в «черный список» СБУ в 2015 году. Об этом сообщается в распоряжении украинского Госкино от 4 ноября 2021 года, опубликованном на сайте «Украинские новости».

«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011, режиссер М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», — говорится в ответе агентства. Почему документ о запрете фильма был подписан в 2021-м — загадка.

Режиссер ленты сказал «Газете.Ru», что «не очень понимает, откуда растут ноги» — и пытается разобраться в ситуации. Позднее Вайсберг ответил, что не выяснил ничего, кроме официальной версии: «все говорят, из-за [Юрия] Гальцева». Юморист попал в перечень деятелей культуры, «представляющих угрозу национальной безопасности Украины», из-за посещения Крыма.

В 2021 году Госкино Украины запретило к показу еще 17 фильмов с участием артистов из «черного списка» СБУ. Лента Сергея Жигунова «Три мушкетера» (2013) попала под санкции из-за актрисы Марии Мироновой. По словам Жигунова, такими действиями Украина в первую очередь вредит себе же.

«Это забава из серии «пусть назло тебе у меня уши отмерзнут». Нам они наносят скорее косвенный ущерб. А себе — колоссальный, — считает режиссер.

— Картину «Три мушкетера» за $1,5 млн купила компания «1+1» — навсегда, так сказать. Я получил эти деньги, а Сашу Ткаченко [бывшего министра культуры и информационной политики Украины. — «Газета.Ru»] провели на доллары. И кому они вред наносят?».

Комментируя запрет фильма с Зеленским, Жигунов пошутил о «развитой демократии» на Украине и назвал эту ситуацию анекдотичной.

«Когда запрещают картину с президентом — это говорит о том, что в стране развитая демократия (смеется). Я не очень представляю, как в России могли бы запретить картину, в которой снялся бы Владимир Владимирович. Это кажется странным. Ведь президент — это, на мой взгляд, такая сакральная фигура. Все-таки надо с уважением к своим лидерам относиться. Совершенно анекдотичная ситуация. Это похоже на собрание ЖЭКа какого-то, а не на решение государства. Государство должно быть мудрее, спокойнее, взвешеннее — и не таким агрессивным. Это не страна, это табор какой-то», — заявил Жигунов.

В ответ на санкции Украины режиссер Сарик Андреасян предложил запретить распространение на территории России фильмов, сериалов и музыки украинского производства.

«Считаю, что это абсолютная клоунада. На мой взгляд, если наш контент запрещают на Украине, а это уже происходит давно, то и нам нужно запретить музыкальные коллективы, фильмы и сериалы, произведенные Украиной. Я не понимаю, почему Россия должна терпеть такое отношение к себе», — признался Андреасян.

По мнению режиссера Александра Баршака, истинная причина запрета фильма его друга Вайсберга заключается не в Гальцеве, а «находится намного глубже». Он также заявил, что «будет более честно запретить на Украине фильмы Марюса с участием Зеленского».

«Потому что мне кажется, что съемки президента страны в полнометражном фильме — это достаточно забавно. Для них это было бы логично, потому что Зеленский снимался с русскими киногруппами — дабы стереть это все из памяти», — считает режиссер.

В этом году фильм Баршака «Счастливого пути» (2008) был запрещен к показу на Украине из-за того, что в нем снялся актер ленты «Крым» Роман Курцын.