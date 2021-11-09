Минпросвещения подготовило новый свод правил русского языка

Минпросвещения решило обновить правила русской орфографии. Авторы документа напоминают, что впервые единый свод правописания появился в 1956 году. С тех пор он обновлялся и дополнялся, но даже это не спасло орфографию от неточностей и упущений. Именно их и хотят исправить в министерстве.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали новую инициативу Минпросвещения, которая предлагает значительно обновить правила орфографии и пунктуации русского языка.

Авторы документа объясняют, что два главных источника правописания — правила орфографии и пунктуации и академический орфографический словарь — были созданы в 1956 году. В изначальном виде они существовали до середины 90-х годов прошлого века.

«Социальные сдвиги 1990-х годов, когда язык и письмо стали активно осваивать новые понятия и слова, а также массово заимствовать иноязычные слова, привели к необходимости модернизации как свода правил орфографии и пунктуации, так и орфографического словаря», — говорится в документе.

В Минпросвещения отметили, что в русском языке появились новые слова и обороты, размывающие правила правописания, а некоторые конструкции и слова, особенно заимствованные, и вовсе не регулируются никакими нормами. В качестве примера приводятся такие слова как «офшор», «риелтор», «лоукостер», «каршеринг». Кроме того, некоторые языковые единицы — «мини» и «миди», «аудио» и «медиа» — стоят на грани между словом и частью слова.

«Очевидно, правила нуждаются в некотором пересмотре. Он вполне оправдан и даже необходим», — пишут авторы документа. Еще одним приводимым примером является написание буквы «э» после согласных. В правилах 1956 года есть только три таких слова: «сэр», «мэр» и «пэр». Что расходится с орфографическим словарем, где есть «пленэр», «мэтр», «рэкет» и другие редкие и узкоспециализированные слова с этой буквой.

Если переходить к конкретным примерам, отраженным в 130-страничном документе, интересны новые правила написания буквы «э» после согласных «ж», «ч», «ш» и «ц». Оно допускается только в трех случаях:

— в аббревиатурах (ЖЭС, ТЭЦ и т.д.);

— после приставки «меж» и первых частей в сложных словах («межэтнический», «Внешэкономбанк», «спецэффект»);

— при передаче некоторых китайских слов («Шэньчжэнь», «жэнь», «Лао Шэ»).

Регламентируется, в частности, правила написания названий торговых марок — колбаса «Докторская», мыло «Детское», напиток «Фанта». В то же время фанта и кока-кола в контексте бытового употребления этих слов пишутся без кавычек и со строчной буквы, как и пошехонский сыр и любительская колбаса.

Просторечные неологизмы — «телик», «велик», «квадрик» — пишутся с суффиксом «ик», который сохраняется при склонении. В документе, к слову, уточняется правило, которым злоупотребляют многие СМИ — название должностей, титулов, званий, учреждений. Во всех текстах, кроме официальных, слова «президент», «управляющий делами», «правительство» пишутся с маленькой буквы.

Написание имен собственных, ставших нарицательными, теперь тоже допускается со строчной буквы. Это касается единиц измерения, названных в честь ученых (вольт, ампер, рентген), наименований изделий и предметов (макинтош, кольт, адидасы, джакузи).

По словам главного редактора портала «Грамота.ру» Владимира Пахомова, в документе Минпросвещения идет речь именно о проекте орфографических правил (без пунктуации), а не самих правилах.

«Это такой краткий свод орфографических правил, актуальный для всех пишущих по-русски. При том, что лингвисты продолжают и будут продолжать вести работу над полным академическим описанием правил русской орфографии и пунктуации, которое предполагается в электронном виде. Это дело не совсем отдаленного, но будущего», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Пахомов добавил, что лингвисты не предлагают какие-либо орфографические реформы, отмены существующих правил, устранения действующих языковых исключений. «Никто не будет предлагать писать слово «парашют» с буквой «у». Речь идет о более подробных правилах, более точных формулировках и о том, что эти правила описывают, в том числе, новые слова и типы слов, которые появились в последние годы и десятилетия», — пояснил эксперт.

Авторы документа отмечают, что новый свод правил, конечно же, не сможет охватить все без исключения случаи написания слов. Особенно с учетом постоянного обновления языка. В особо сложных случаях в Минпросвещения советуют обращаться к актуальному орфографическому словарю. С учетом всех имеющихся замечаний авторы намерены доработать новые правила русского языка к концу 2021 года.