Историк объяснил запрет фильма «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов»

Министерство юстиции РФ признало экстремистским советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» 1973 года. Историк Лев Симкин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал ленту «человеконенавистнической» и рассказал, что в ней использовались постановочные кадры с принудительным участием узников Варшавского гетто.

Пропагандистский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» (1973) режиссера Бориса Карпова признали экстремистским. Об этом сообщается на сайте Минюста. Решение о запрете ленты принял Сыктывкарский районный суд, а сам иск был направлен прокурором Республики Коми.

Согласно документу суда, специалист местного управления ФСБ провел лингвистическое исследование видеоматериала, в котором была выявлена отрицательная оценка сионистов (политическое движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине, в Израиле. — «Газета.Ru»).

«Из выводов исследования следует, что рассматриваемое видео содержит возложение ответственности на группу лиц «сионисты» за совершение действий, повлекших крайне негативные последствия, а именно: финансовая помощь фашистской Германии в подготовке ко Второй Мировой войне, жертвами которой в результате стали десятки миллионов человек», — говорится на сайте суда.

Кроме того, специалист обнаружил в фильме обвинение сионистов в намерениях причинить ущерб арабам, чехам, словакам и палестинцам.

Историк и автор трех книг о Холокосте Лев Симкин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал ленту, попавшую под запрет, «псевдодокументальной».

«Во-первых, там кое-что инсценировано, но главное не это. Самое неприятное — использование кадров из другого псевдодокументального фильма «Вечный жид» (внесен в России в Федеральный список экстремистских материалов — «Газета.Ru»), который был снят в 1940 году в ведомстве Геббельса по указанию Гитлера. Там были постановочные кадры, снятые в Варшавском гетто, — и советские кинематографисты не постеснялись использовать их для борьбы с сионизмом. Несмотря на то, что там снимались люди, которые впоследствии были уничтожены. Их вынудили сняться в этих инсценировках. Сам фильм «Вечный жид» уже лет 15 считается экстремистским», — рассказал Симкин.

По словам историка, лента «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» перешла рамки даже советской пропаганды 1960-1970-х годов, когда «государственный антисемитизм в некоторой степени усилился».

«Фильм является действительно антисемитским — в то время говорили «антисионистским», но фактически под сионизмом имели в виду просто евреев. И никто не говорил, что сионизм — это всего-навсего стремление к переселению людей на историческую родину, не более того. А тогда сионизм фактически приравнивался к фашизму, — объяснил эксперт. — Этот фильм является человеконенавистническим, и ничего, кроме плохого, сказать о нем не могу. Однозначно нет сомнений в том, что распространение этого видео может повлечь разжигание ненависти к представителям еврейского народа».

Также Симкин выразил мнение, что институт признания информационных материалов экстремистскими в России нуждается в совершенствовании.

«Ныне любой судья может принять это решение, но лучше, чтобы такие дела доверялись только судьям из вышестоящих судов», — сказал историк.

Как считает Симкин, экстремистскими также следует признать материалы в интернете, отрицающие существование Холокоста.

«Там говорят, что не было никакого убийства евреев, геноцида, лагерей смерти. Разумеется, эти материалы противоречат действительности», — заявил он.

Согласно «Кинопоиску», фильм рассказывает о подрывной деятельности сионистских организаций, направленной против СССР и других стран. Авторы ленты обвиняют сионистов в сотрудничестве с нацистской Германией, в том числе — в деле массового уничтожения евреев и народов СССР. В фильме также отражено мнение о роли владельцев транснациональных корпораций в политике сионизма.