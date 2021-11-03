Умер исполнитель песен «Казачок» и «Москва» Жоржи Данн

В больнице Мадрида на 82-м году жизни скончался певец французского происхождения Жоржи Данн. Пик его популярности пришелся на 70-е и 80-е годы, когда вышли его песни El casatschok, Moscú — испаноязычные версии знаменитых композиций. В 90-е годы попытки Данна привлечь публику были тщетны, и со временем он стал реже появляться на сцене.

В Мадриде скончался французский исполнитель Жоржи Данн. Он умер в больнице, где ему проводили операцию на бедре, сообщает газета El Pais.

Певец родился в 1940 году в Париже, однако большую часть жизни провел в Испании. Он славился своими так называемыми «летними» песнями, которые становились популярными в летний сезон.

Его слава пришлась на 70-80-е годы. Среди известных хитов Данна выделяются El casatschok («Казачок», 1969), Moscú («Москва», 1980), La barbacoa («Барбекю», 1994) и другие.

Как пишет El Pais, карьера музыканта пошла на спад в 1990-е годы. «Даже когда он продолжал попытки, публика не видела юмора в его сумасшедших композициях. В те времена он давал много выступлений с заранее записанной музыкой, хотя до этого он выступал с оркестрами», — говорится в материале.

Одно из последних телевизионных выступлений певца состоялось в 2018 году в рамках спортивной программы El chiringuito. Там он исполнил заглавную песню шоу.

«Казачок» Данна

Оперный певец Борис Рубашкин рассказывал, что идея этой композиции пришла ему в голову, когда он работал в венском ресторане «Жар-птица». Об этом в своей книге «История русского шансона» пишет Максим Кравчинский.

Зачастую, по воспоминаниям Рубашкина, «градус настроения» у посетителей ресторана повышался и гости пускались в «неистовый пляс». Тогда-то певец и задумался над тем, можно ли «упорядочить их хаотические движения под звуки какой-нибудь русской песни».

Для решения этого вопроса он выбрал «Катюшу», которая была популярна за границей. При этом Рубашкин добавил к ней медленный фрагмент из «Эй, ухнем!» и «подобрал соответствующие музыкальные фигуры». «Так первый русский современный танец был готов — я назвал его «Казачок…»», — отмечал оперный певец.

Затем эта песня стала популярной в Европе. «Казачок» был хитом на протяжении полутора лет. Кроме того, были записаны разные варианты композиции, в том числе и на испанском языке в исполнении Жоржи Данна.

«В Москве рождается любовь»

Что касается песни Moscú, то она стала кавером на известную песню западно-германской диско-группы Dschinghis Khan Moskau. Автором немецкой версии песни выступил Бернд Майнунгер, автор музыки — Ральф Зигель.

Жоржи Данн перевел эту песню на испанский язык. Но в отличие от оригинальной версии песни, он не перечислял клише о России — например, водку, казаков и Наташ. Французский исполнитель пел о том, как «в Москве родилась любовь».