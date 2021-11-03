Блогеру Хованскому продлили арест до 8 января

В Санкт-Петербурге прошло заседание по делу блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в «публичном оправдании терроризма». Несмотря на просьбы стримера отправить его под домашний арест суд продлил заключение под стражей по 8 января 2022 года.

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил срок ареста блогера Юрия Хованского. Певец проведет Новый год в СИЗО — его решили оставить под стражей до 8 января следующего года. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

В отношении Хованского возбуждено уголовное дело за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Следствие обосновало свое ходатайство на продление меры пресечения тем, что закончить расследование к 8 ноября, когда заканчивался срок ареста, не получится. Правоохранители ждут результаты ряда экспертиз, ответы на ранее направленные запросы в службы безопасности «Google LLC» и «Microsoft», а также ответы на поручения. Кроме того, им предстоит выполнить иные следственные действия.

Во время заседания Хованский обратился к судье с просьбой проявить гуманность.

«Ваша честь, я ни о чем в своей жизни не жалею больше, чем об этой злосчастной шутке. Но разве это повод мучить меня? Я могу содержаться под домашним арестом.

Да, у меня дурацкое чувство юмора, но неужели это причина ломать мою жизнь?» — приводит его слова Telegram-канал Baza.

В качестве аргумента Хованский заявил, что в СИЗО у него ухудшилось здоровье — начались проблемы с кровообращением, сном, внутренними органами. Кроме того, он изъявил желание провести Новый год дома с семьей. Хованский обратил внимание на то, что он сотрудничал со следствием, а также сделал пожертвование в благотворительный фонд.

Драка как финал

На заседание пришел экс-ведущий рэп-передачи Versus Александр Тимарцев, известный больше как Ресторатор. Он поддерживает Хованского и считает, что блогера необходимо отпустить, а дело закрыть.

Когда Ресторатор вышел из суда, на него напал «психически неуравновешенный» человек, сказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

«Я в полиции пока. Меня допрашивают как подозреваемого. Он (нападавший — прим. «Газета.Ru») психически неуравновешенный. В YouTube есть. Скрипач. Я цел, бьет, как девка. Писать заявление не буду. В губу попал только. Кофе жалко, вкусный был», — сказал он.

По мнению Тимарцева, причина конфликта в том, что он нападавшему «лещей год назад дал за дело». При этом Ресторатор не знает имени оппонента.

По данным «Mash на Мойке», на бывшего ведущего рэп-баттлов напал его знакомый по шоу «Сосед.ТВ». Напавший рассказал Telegram-каналу, что год копил обиду на Тимарцева за пробитую год назад голову. Выплеснуть негатив удалось только сейчас. Отмечается, что он планирует написать на Ресторатора заявление.

В чем обвиняют Хованского

Юрия Хованского задержали 9 июня этого года в связи с возбуждением уголовного дела.

Поводом стала песня блогера о теракте на Дубровке, где высмеивались его жертвы. Она была исполнена на одном из стримов. Уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма). Наказание по ней предусматривает штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Хованский утверждает, что песня была исполнена до появления этой статьи.

За блогера вступился депутат Госдумы Василий Власов, у которого Хованский ранее работал помощником. «Я стараюсь помочь Юрию в рамках закона. За помощью обратились его родители, попросили, чтобы Юрий находился на время следствия под домашним арестом. Я написал несколько депутатских запросов касательно нахождения Юрия Михайловича в СИЗО. Ответ пришел согласно закону: будет проводиться проверка, о результатах которой мне сообщат позже», — сказал он «Газете.Ru».

Теракт в Театральном центре на Дубровке произошел в 2002 году во время мюзикла «Норд-Ост». Тогда группа вооруженных боевиков захватила зрителей и артистов. Через три дня власти провели штурм, во время которого были ликвидированы все террористы и удалось освободить большинство заложников. По официальным данным, при теракте погибли 130 человек из числа гражданских.