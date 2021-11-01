Бывший актер МХАТ им. Горького поддержал отмену спектакля с Бузовой

МХАТ им. Горького отменил показ спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, который должен был пройти 2 ноября. Официальная причина — плохая продажа билетов, однако сама певица утверждает об обратном. Народный артист России Владимир Матвеев, бывший актер МХАТа Александр Титоренко и музыкант Юрий Лоза в разговоре с «Газетой.Ru» поддержали решение театра.

В официальном заявлении театра говорится, что запланированный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» не состоится из-за недостаточной продажи билетов. Уточняется, что постановку Ренаты Сотириади не выводят из репертуара, но переносят на «неопределенный срок». Это решение принял новый гендиректор театра Владимир Кехман, назначенный на должность 27 октября.

Народный артист России Владимир Матвеев в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал руководство МХАТа в решении отказаться от спектакля с участием Ольги Бузовой, сыгравшей артистку кабаре Беллу Шанталь.

«Бузова — совершенно не актриса. Это так, очередная глупость слюнявая. Ну и правильно, зачем спектакль ставить? Средства освоили какие-то, распилили — и все. Так часто бывает в театрах, что два-три раза проходит спектакль, — и его снимают, потому что он слабый по художественному уровню. И тема неинтересная совершенно, — считает Матвеев. — Глупо надеяться на моду. Она же как туман — рассеивается, у людей проясняются мозги, и никто не хочет на это смотреть».

По мнению артиста Театра им. Ленсовета, низкий уровень продажи билетов на спектакль обусловлен тем, что Бузова «надоела» аудитории. Он добавил, что «народ быстро прозрел, потому что устал терпеть глупости, которые ему втюхивают». Также Матвеев назвал худрука МХАТа Эдуарда Боякова «глупым человеком» — именно при нем появилась идея о создании спектакля с Бузовой.

«Я считаю, правильно делают, что снимают спектакль. То, что происходит с Бузовой во МХАТе, — это чистой воды мошенничество. Я могу сказать, что этот художественный руководитель — глупый человек, — заявил артист. — Просто не знают, за что зацепиться. Бузова пройдет, и никто ее помнить не будет. И блогеры, — все это проходящее, причем быстро. Театр — вечная история, там должны работать профессионалы. Работящие, терпеливые, образованные».

В похожем ключе о ситуации высказался и бывший актер МХАТа Александр Титоренко, уволенный Бояковым год назад.

«Как можно непрофессионалов пускать на театральную сцену? Конечно, изначально придумка была дурацкой, желанием заработать деньги. Ну вот видите, уже билеты плохо продаются, потому что они мало кому нужны. То, что сняли, — правильно сделали. Не допускать надо было изначально», — сказал Титоренко.

В свою очередь музыкант Юрий Лоза посмотрел на отмену постановки с экономической точки зрения.

«Театр — это коммерческая организация, которая должна поступать так, как считает нужным. Поэтому директор театра уже сам определяет политику: если не покупают билеты, спектакль становится убыточным, и нет никакого смысла его держать, — объяснил Лоза. — Я не просто музыкант — у меня высшее экономическое образование. Если я понимаю, что не могу провести концерт с прибылью, то я его не провожу».

Кроме того, артист рассказал о понятии «администраторский концерт» — это первое мероприятие из цикла, за успех которого отвечает администратор. По словам Лозы, в случае с «Чудесным грузином» была хорошая реклама, которая обеспечила аншлаг на премьерных показах спектакля.

«Когда объявляют какой-нибудь цикл концертов, то заполнение первого концерта полностью лежит на администраторе, который делает рекламу, всевозможные интервью и освещение в СМИ. Это его работа. В дальнейшем уже концерты считаются артистическими: их заполнение лежит на артистах. Посмотрев первое мероприятие, люди уже решают сами: идти на последующий концерт или нет, пишут отзывы», — поделился Лоза.

После заявления МХАТа о причинах отмены спектакля Бузова опубликовала в Instagram-историях скриншот сайта по продаже билетов. Согласно изображению, все билеты на «Чудесного грузина» были раскуплены.

«Уважаемый МХАТ, желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием», — написала Бузова.

Впоследствии она также обвинила руководство театра и гендиректора Кехмана в обмане зрителя.

«У меня подписан договор, который находится в доступе. Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто! — удивилась Бузова. — Это право театра, но не вводите в заблуждение зрителя. Зрителя, который ждал «Чудесного грузина», многие прилетали из других городов. Просто взяли и лишили их этого».

В комментариях к новому посту в Instagram МХАТа пользователи подтвердили, что не смогли приобрести билеты на спектакль, поскольку их не осталось.

«Дайте комментарии насчет Бузовой! Почему продались все билеты, а ее просто сняли? Может, что-то есть другое, чего мы не знаем?»; «Это свинство — выкидывать спектакль с Бузовой и говорить, что билеты не были раскуплены, когда я тупо не успела их купить, потому что они закончились! Это провал для театра»; «А почему вы врете про низкие продажи билетов на спектакль с Бузовой? Люди в очереди стояли за билетом»; «Я купила четыре билета, и куча моих друзей собирались лететь на спектакль», — говорится в сообщениях.

В самом театре информацию о солдауте объяснили тем, что Бузова слишком поздно начала промо-кампанию постановки, — якобы на момент принятия решение продажи действительно были слабыми.

Утром 1 ноября портал Znak.com со ссылкой на источника во МХАТе сообщил, что спектакль отменяется из-за конфликта руководителей театра. По словам инсайдера, Кехману «категорически не нравится политика Боякова».

«Просто Кехман считает, что при [экс-худруке, а теперь президенте МХАТа Татьяне] Дорониной театр был правильный, а вот теперь неправильный, поэтому репертуар нужно менять, а начать нужно с самого скандального спектакля, а это спектакль, где играет Бузова», — заявил источник.

В ответ на просьбу прокомментировать данное сообщение пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина заявила, что «все официальные заявления по поводу «Чудесного грузина» размещены на сайте театра и в соцсетях». Опровергать или подтверждать заявление сотрудница театра не стала.