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Культура

«Чудесный грузин» не выйдет на сцену

МХАТ объяснил отмену спектакля с Бузовой низкими продажами билетов

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Ольга Бузова в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ им. Горького

Ольга Бузова в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ им. Горького

«Комсомольская правда»/Global Look Press
МХАТ сообщил об отмене из-за плохих продаж билетов спектакля «Чудесный грузин», в котором певица Ольга Бузова исполняет второстепенную роль. Сама же Бузова выложила скрин с сообщением о солд-ауте. «Газета.Ru» узнала, почему театр пришел к такому решению.

Московский художественный академический театр им. М. Горького (МХАТ) объявил о переносе спектакля с участием Ольги Бузовой, который был запланирован на 2 ноября.

«МХАТ им. М. Горького отменяет спектакль «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений», — говорится на сайте театра. Спектакль не выводят из репертуара, он просто переносится на «неопределенный срок».

Отмечается, что решение принимал гендиректор МХАТа Владимир Кехман.

Телеведущая и певица Ольга Бузова в ответ выложила на своей странице в Instagram скрин с сайта театра, из которого понятно, что все билеты распроданы. Бузова пожелала театру таких продаж всегда.

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@buzova86/instagram.com

В театре объясняют свое решение тем, что на момент его принятия продажа билетов шла очень плохо.

«Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович (Кехман — прим. «Газеты.Ru»). И пока приказ дошел и мы его опубликовали, а опубликовали мы его достаточно поздно, к этому моменту и были раскуплены уже билеты», — сказала «Газете.Ru» пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина.

Она обвинила Бузову в том, что певица начала рекламировать «Чудесного грузина» слишком поздно. «Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже», — пояснила представитель театра.

Пока неизвестно, на каких условиях зрители смогут вернуть билеты. «Сейчас каждый театр принимает свои правила о возврате билетов, кто-то 100%, кто-то 90%. И необходимо, чтобы наш генеральный директор тоже подготовил соответствующий приказ, и будет понятно, как будет происходить возврат билетов», — добавила Мусина-Пушкина.

Российский сенатор Алексей Пушков считает снятие спектакля провалом «истории с приглашением Бузовой». «Или кто-то пытается сделать вид, будто театралы страшно заждались Бузову на сцене МХАТа и сразу, как только отменят ограничения, наводнят театр? Очень скоро будет возможность это проверить», — написал он в своем Telegram-канале.

Тем временем телеведущая Ксения Собчак высмеяла отмену спектакля. «Вообще вся эта ситуация с Олей [Бузовой] напоминает еврейский анекдот про «купи козу — продай козу», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она напомнила суть шутки: «если тебе плохо живется, покупаешь козу, всем становится еще хуже и неудобнее, а потом убираешь козу, и сразу кажется, что жизнь наконец налаживается».

Премьера спектакля «Чудесный грузин» состоялась 11 июня. Речь в нем идет о молодости Иосифа Джугашвили (Сталина). Ольга Бузова играет роль певицы Бэллы Шанталь. Участие телеведущей в постановке вызвало большой резонанс.

Артистку обвиняли в отсутствии таланта и вокальных данных. Нападки были и на руководство театра, которое подозревали в снижении качества спектакля ради «хайпа».

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