Лидер «Агаты Кристи» отказался считать свои слова в Ельцин-центре гомофобными

Ельцин-центр впредь никогда не пустит группу «Агата Кристи» и ее лидера выступать на своей сцене, заявили в пресс-службе учреждения. Сам Вадим Самойлов, который во время концерта на фестивале грубо раскритиковал «ЛГБТ-пропаганду» и Ельцин-центр, отказался считать свои слова гомофобными. Однако организаторам фестиваля пришлось извиниться за «абсолютно неуместные» слова артиста.

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что его скандальная речь на концерте в Екатеринбурге не была гомофобной. Его слова передает Telegram-канал УРАЛLIVE.

«Ну, наверное они там [в Ельцин-центре] обиделись, да. Но на самом деле моя речь не была гомофобной. У меня есть друзья — и геи, и лесбиянки – я совершенно толерантно отношусь к этой истории. Но когда они начинают наших детей воспитывать, лезть в школы – это ненормально, я считаю. Об этом я и высказался», — сказал музыкант.

Ранее в пресс-службе Ельцин-центра заявили, что «надеются никогда более не видеть господина Самойлова в своих стенах». Кроме того, в центре решили больше не сотрудничать с организаторами фестиваля Ural Music Night.

«Команда Ельцин-центра считает невозможным оставить выходку господина Самойлова без ответа. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами «Ночи музыки», — говорится в сообщении.

В ходе выступления «Агаты Кристи» Самойлов заявил в микрофон публике, что «тут много борзой либеральной тупорылой хурни», а также отметил, что он «*** Ельцин-центр, а ЛГБТ пусть *** друг друга, но нам не рассказывают». Несколько зрителей сообщили, что музыкант производил впечатление нетрезвого человека.

Стоит отметить, что его слова на видеозаписи сопровождались пусть и жидкими, но аплодисментами. Тем не менее, часть публики покинула зал после слов артиста. Телетрансляция концерта была остановлена. Кроме того, директору фестиваля Евгению Горенбургу пришлось извиниться за слова Вадима Самойлова.

«Мой друг Вадик Самойлов на концерте группы «Агата Кристи» сказал абсолютно неуместные слова в адрес работников, людей, которые работают в Ельцин-центре. Я приношу нашим партнерам извинения за это. С Вадиком я обязательно поговорю», — сказал медиаменеджер.

В разговоре с «Газетой.Ru» Самойлов заявил, что «люди могут любить друг друга куда хотят, главное об этом не высказываться и не пропагандировать, и наших детей не вовлекать во все это».

«В моей молодости не представлялось, что здесь это будет происходить. Тем не менее, это происходит. Я считаю, что это деструктивная деятельность. <…> У меня есть знакомые с другой ориентацией, но они нормальные, скромные люди, как все остальные не выпячивают свои сексуальные пристрастия, не пропагандируют их. Не пытаются привить их молодому поколению. Я считаю, что радикальная ЛГБТ-пропаганда несет вред нашей популяции», — заявил вокалист «Агаты Кристи».

Сам Ельцин-центр Самойлов назвал «центром антигосударственной контрпропаганды».

«Да, Ельцин-центр действительно является центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности. Вся метафора о том, что до Бориса Николаевича Россия была темной, а он пришел, и она стала светлой. Эти «святые девяностые». Я их святыми не считаю, я их считаю временем разрушения государства, предательства элиты», — добавил артист.

Единственное, о чем Самойлов жалеет, сообщил он, это употребление «матерных выражений в своем высказывании». Однако, добавил музыкант, он такой «не один».

Уже вечером в субботу Вадим Самойлов в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заметил, что, по его мнению, в стране «пора принимать законы, которые будут ограждать детей от сексуальной пропаганды.

«Я не готовил специальную речь, из меня это вырвалось. <…> Я разворошил осиное гнездо. Не специально, ничто не предвещало, но любопытно получилось. Это мой рок-н-ролл», — объяснил музыкант.