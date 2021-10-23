Найшуллер рассказал о последствиях инцидента с Болдуином для Голливуда

21 октября во время съемок вестерна «Ржавчина» («Rust») в США погибла оператор Галина Хатчинс — ее случайно убил актер Алек Болдуин, в реквизитном оружии которого оказался боевой патрон. В интервью «Газете.Ru» режиссер «Хардкора» и «Никто» Илья Найшуллер объяснил, как устроен традиционный протокол безопасности для создания подобных сцен в американском кино — и какие изменения его могут ждать после случая с Болдуином.

Согласно Илье Найшуллеру, в Голливуде к процессу съемок сцен с оружием подходят «очень строго» — на площадке за безопасность использования подобного реквизита, в частности, всегда отвечает специальный человек.

«Нередко это бывшие военные, — объяснил режиссер. — Также на площадке никогда нет «живых», настоящих патронов, только пустышки: в них есть порох, но отсутствует реальная пуля. То есть из дула максимум вылетает воск от пустышки и порох, который дает эффект огня. Кроме того, нельзя стрелять в сторону лица ближе трех метров. Да и вообще желательно не стрелять в лицо, а целиться чуть-чуть в сторону. Если же речь о выстреле с совсем близкого расстояния, то вообще нельзя целиться в человека, потому что может вылететь воск и нанести травму. Но убить вряд ли».

Он добавил, что соблюдение мер безопасности в американском кино зачастую не зависит от бюджета проекта — общеизвестные протоколы соблюдаются в том числе и на съемках дешевых по местным меркам фильмов и сериалов:

«Тут не зависит от бюджета. Плюс существуют разные гильдии, очень крепкие по своей сути. Благодаря ним в том числе халтура и халява в плане безопасности не прокатят».

close 100% Илья Найшуллер Артем Геодакян/ТАСС

По словам Найшуллера, ответственность за подобные инциденты почти всегда лежит именно на оружейниках*, которые обязаны передать правильно функционирующее реквизитное оружие актеру, даже если придется пойти наперекор поторапливающему съемочную группу продюсеру или режиссеру.

«Даже если продюсер говорит: «Дай оружие, все готово», — оружейник не может и не должен этого делать. Поэтому я сильно удивлюсь, если будут последствия для Алека Болдуина. Возможно, только как для продюсера проекта, но не как для человека, который стрелял. Ведь когда актеру дают оружие, мы не можем ожидать, что он является экспертом в этой области и должен его проверять. Он не должен, — подчеркнул кинематографист. — При этом всегда — перед выдачей оружия актеру — его показывают второму режиссеру, это тоже надо учесть».

Он также сообщил, что одной из мер, направленной на соблюдение безопасности, являются ежедневные планерки, на которых проговариваются основные моменты.

«Утром на американских съемочных площадках проходят встречи по поводу безопасности, где 5-15 минут рассказывают, что сегодня будет по трюкам, что иметь в виду и так далее. Это абсолютное обязательство. Она появилось после инцидента с Сарой Джонс, которая погибла в 2014 году на съемках «Полуночного ездока», когда поезд сбил кровать, поставленную на его пути без разрешения, и ее кусок отлетел в ассистента по камере. И поезд ее разрезал. С тех пор кодекс безопасности стал еще жестче. И он на самом деле очень безопасный.

Тогда сели продюсер и режиссер, потому что нельзя было кровать ставить на «живые» рельсы, они знали, что поезд может поехать. Но подумали: «Фиг с ним, прокатит». Прокатило... На ровном месте погибла девушка», — рассказал постановщик.

В 2021 году у Найшуллера вышел экшн-триллер «Никто» с Бобом Оденкерком в главной роли. Проект снимался в США и, согласно режиссеру, был несколько непривычным для него в вопросах безопасности.

«В «Никто» есть сцена, когда Боб поджигает $10 тыс. и бросает их в камеру. Очень легкий кадр. В Москве мы бы просто напечатали фейковые $10 тыс., подожгли, кинули в камеру. Но тут мне этого не разрешили делать. Каскадер-постановщик сказал: «Смотри, а вдруг он сейчас их кинет — и одна из бумажек отлетит ему в глаз? На этом моя карьера будет закончена. Если у меня в фильме с актером, тем более главным, такое произойдет, мне никто не будет доверять. Поэтому мы делаем либо на графике, что будет выглядеть хуже, либо делаем специальные $10 тыс., где внутри будет такая железная штука, которую Боб сможет держать и с помощью которой сможет кидать иначе. И плюс графикой мы нарисуем еще больше огня». То есть даже такой простой трюк был проговорен для мелочей.

Говоря о моем опыте съемок в США, где у нас была куча трюков, — ничего, что имело хоть 0,001% шанса повредить артистов, не разрешалось. И это правильно, потому что ни одно кино не стоит увечий», — признался режиссер.

Найшуллер также объяснил, каким образом Болдуин мог одним выстрелом ранить двух человек — помимо погибшей Галины Хатчинс, пуля задела и постановщика Джоэла Соусу:

«Вероятно, она стояла с камерой, а режиссер — за маленьким монитором сзади, он не за плейбэком сидел, как это обычно бывает. Я тоже предпочитаю быть рядом с маленьким монитором — за оператором».

По мнению Найшуллера, эпизод с гибелью оператора может привести к полному запрету даже на холостые выстрелы во время съемок в США.

«Такого не случалось десятки лет — с момента смерти Брэндона Ли. Это абсолютная трагедия. Думаю, там сейчас полный ужас. Погибла молодая девушка. Кроме того, Болдуин, как я знаю, всегда был против оружия. И для него случившееся — психологическая травма надолго. Если не навсегда. Мне кажется, что после этого в США введут правило о запрете на стрельбу в кино. То есть будут все подобное рисовать на графике. Это будет выглядеть хуже, но зато никто не умрет», — заявил он.

В заключение Найшуллер выразил сочувствие всей съемочной команде. Режиссер предположил, что у всех, кто находился на площадке, «травмы».

«Я знал людей, кто работал на большом франшизном американском проекте, где погибла девушка — на байке влетела в стекло банка и погибла. На ровном месте. Это даже не был трюк, это был задний фон. Просто профессиональный ездок не справилась с управлением, влетела и умерла. Я разговаривал с людьми, на тот момент уже прошло несколько лет с трагедии. Они все говорили, что ничего не могли сделать, некого было судить. Это была просто ошибка, человек не справился с управлением. И у тебя на глазах на твоем фильме погибает человек. Мало того, что тебе и твоей съемочной группе конец. Не говоря уже о семье погибшего», — резюмировал он.

*Разговор с Найшуллером состоялся до того, как стало известно, что пистолет Болдуина на съемках фильма был заряжен одним боевым патроном. По данным Variety, оружие актеру передал помощник режиссера. Тот утверждает, что не знал, что пистолет был заряжен.