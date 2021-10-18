Как Пересильд и Шипенко восстанавливаются после съемок на МКС

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко (слева направо на втором плане) и актриса Юлия Пересильд во время прибытия в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке, 17 октября 2021 года

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд в настоящий момент восстанавливаются после съемок фильма на МКС. Они проходят многочисленные медицинские обследования, курсы массажа, занятия в бассейне и другие процедуры. Космонавт Андрей Борисенко в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что реабилитация кинематографистов может «немного растянуться».

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир корабля «Союз МС-18» Олег Новицкий 17 октября вернулись на Землю после съемок фильма «Вызов» на МКС. Врачи оценили состояние первого в мире «киноэкипажа» как удовлетворительное. Ожидается, что реабилитация Пересильд и Шипенко, которые пробыли в космосе 12 дней, займет одну неделю. По словам летчика-космонавта Андрея Борисенко, восстановление актеров и космонавтов проходит примерно одинаково.

«Может быть, просто по времени это [реабилитация непрофессионалов] может немного растянуться», — предположил Борисенко в разговоре с «Газетой.Ru».

— Обычно необходимое время реабилитации равно времени самого космического полета. Это означает, что, если человек был на орбите неделю, — значит, для полной реабилитации нужна неделя. Если полгода, — значит, примерно полгода».

Также космонавт, за плечами которого 337 суток налета, заявил о необходимости прислушиваться к организму после прибытия на Землю. По его словам, несвоевременное возвращение к привычному образу жизни может навредить.

«Любая лишняя нагрузка на организм после полета пользы не принесет — будь то вредная привычка или чрезмерная физическая нагрузка. Все нужно делать вовремя, когда организм будет к этому готов. А вредные привычки вообще лучше не иметь — независимо от того, летаешь ты в космос или нет», — поделился Борисенко.

Подробнее о реабилитации Пересильд и Шипенко рассказал начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина Алексей Гришин. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Первые сутки после полета — период острой реабилитации. В этот день участники полета проходят медицинские обследования: биохимические исследования крови, ультразвуковые исследования внутренних органов, доплеровские исследования сосудов. После обеда — реабилитационные мероприятия: бассейн, массаж», — сообщил врач.

17 октября в 7.35 по московскому времени Шипенко, Пересильд и Новицкий приземлились в Казахстане и в тот же день улетели в Россию. Об этом гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале.

«В 18.33 мск самолет с космонавтами совершил посадку на аэродроме Чкаловский. Теперь ребят берут под опеку наши врачи, чтобы в считанные дни вернуть к жизни в условиях земной гравитации», — сообщил Рогозин.

На аэродроме и у ЦПК в Звездном городке «киноэкипаж» встречали родственники, местные жители, космонавты, их семьи, журналисты, актеры и медики. Они ждали кинематографистов с традиционными хлебом-солью, плакатами и цветами. В комментарии RT Пересильд рассказала, что чувствует себя хорошо, но «будто организм не очень пока понимает, как так получилось».

«Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь все очень тяжелое — голова, руки, ноги. Все немножко кружится. Я думаю, что полет в космос — это большой стресс. А спуск — это яркое впечатление, потому что в тот момент, когда открывается парашют, эту капсулу так закручивает! Когда все видишь своими глазами, это отличается от тренажеров, — поделилась Пересильд.

— Хочется побыстрее восстановиться. Нам сейчас нельзя головой поворачивать, резко вставать — даже ходить пока непросто».

По словам актрисы, команде удалось снять больше кадров, чем было запланировано. Она отметила, что материал получился объемнее по хронометражу и «подробнее» по количеству деталей. Также Пересильд рассказала о взаимодействии с космонавтами.

«Конечно, мы волновались, как космонавты будут играть, — ведь это профессия, которую тоже нужно осваивать, — подчеркнула актриса. — Не сразу, но мы смогли друг друга уважать и любить. В какой-то момент Олег Викторович и к Климу, и ко мне пропитался большой любовью. Потому что все поняли, что мы будем снимать, что бы ни произошло».

К моменту возвращения на Землю Новицкий пробыл в космосе 191 сутки — он прибыл на МКС 9 апреля 2021 года и участвовал в десятках экспериментов из различных областей науки. Вместе с Новицким в съемках фильма принимали участие космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября вместе с Шкаплеровым, который остался с Дубровым на орбите до весны 2022 года.

19 октября в 12.00 на площадках ТАСС и ЦПК им. Ю. А. Гагарина в онлайн-формате состоится пресс-конференция с участием Новицкого, Шипенко и Пересильд.