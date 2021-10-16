Рецензия на мини-сериал «Во имя мести»

На Netflix очередная премьера из Южной Кореи — криминальный мини-сериал «Во имя мести». В нем девушка, которая ищет убийцу своего отца, становится подопечной опасного мафиози — и по его указанию устраивается в полицию, чтобы служить «кротом» в отделе по борьбе с наркотиками. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел шоу целиком и рассказывает, чего от него ждать.

Юн Дон Хуна(Юн Кён Хо), члена опасной преступной группировки, убивают прямо на глазах у его дочери Юн Чиу (Хан Сохи). Не найдя поддержки в полиции, девушка обращается к Чхве Мучину (Пак Хи Сун) — боссу криминальной организации, в которой состоял ее отец. Мучин обещает Юн Чиу помочь отомстить — и рассказывает, что стрелявший в Хуна был копом. В течение следующих лет девушка осваивает боевые искусства, а затем поступает в полицейскую академию, чтобы стать «кротом» в отделе по борьбе с наркотиками.

close 100% Кадр из сериала «Во имя мести» (2021) Netflix

«Во имя мести» — уже второй сериал постановщика Ким Джин Мина для Netflix (в прошлом году режиссер дебютировал на платформе с шоу «Дополнительные занятия» — про школьников, которые связываются с криминалом; тогда проект вошел в десятку самых просматриваемых южнокорейских тайтлов). Новый сериал вновь обращается к темам юности и жизни по ту сторону закона, применяя развлекательно-комиксную призму. Это сугубо жанровая история о мести (держите в уме гонконгскую «Двойную рокировку» и, может быть, «Убить Билла» c «Олдбоем»), лишенная какого-то особенного социального подтекста и выполненная в привычных неонуарных красках.

От «...мести» не стоит ждать многого (оправдывая заголовок этой статьи, стоит отметить, что хитово-меметичного потенциала, как у «Игры в кальмара», тут нет и в помине). В детективном смысле здешний сценарий до ужаса примитивен, ключевой твист становится понятен еще на старте (впрочем, от некоторых поворотов все равно перехватывает дыхание), а развивающаяся под конец романтическая линия (в роли обаятельного полицейского — успевает вызвать раздражение.

close 100% Кадр из сериала «Во имя мести» (2021) Netflix

Зато шоу неплохо работает в качестве криминально-полицейского триллера с завораживающей игрой в кошки-мышки — и сурового (иногда абсурдно сурового) романа взросления про слишком раннее расставание с детством. За счет того, что в центре находится женский персонаж, становится вдвойне интересно: чтобы забраться на вершину пищевой цепочки в мире карикатурно-безжалостных мужчин, героине приходится прикладывать вдвое больше усилий; сперва она убирает всех на ринге, а затем вынуждена убираться на том же самом ринге. Но только когда Юн Чиу наконец бросает метлу и берется за более травмоопасные предметы, «Во имя мести» раскрывается, пожалуй, в полную меру: из-за превосходно поставленных и снятых драк от шоу невероятно сложно оторваться. Пара особенно кровавых моментов, скорее всего, надолго врежется в память, хотя в целом переживать поводов мало — насилие здесь не самое зубодробительное. Но это, разумеется, по корейским меркам.