Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю

Гибель двух женщин в ДТП с автомобилем Ксении Собчак, трагедия в Большом театре, смена руководства в Театре Сатиры, новый альбом Бузовой: «Газета.Ru» рассказывает о главных новостях из мира культуры и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

Собчак попала в ДТП с жертвами

Вечером 9 октября в Краснодарском крае произошло ДТП с участием арендованного Mercedes S500, на пассажирском сидении которого была Ксения Собчак. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате инцидента погибли две женщины, которые находились во втором автомобиле. Сама Собчак написала в соцсетях, что при столкновении потеряла сознание. Когда журналистка пришла в себя, ассистентка отвела ее в другую машину.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди. Будем связываться с родными, — пообещала Собчак. — Я не подгоняла водителя, конечно же. Во время поездки я общалась по работе в Zoom, есть запись того, как я это делаю. Это было конкретно личное решение водителя, это правда».

Против водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину он признал.

На сцене Большого театра погиб актер

Артист Большого театра Евгений Кулеш погиб во время показа оперы «Садко». В самом начале представления на него опустилась декорация — 37-летний актер получил удар по голове и скончался до приезда врачей. Об этом сообщил коллега Кулеша.

«Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала», — заявил он.

После гибели артиста Большой театр отменил оперу «Садко».

Объявлены итоги Нобелевской премии по литературе

Нобелевским лауреатом по литературе в этом году стал танзанийский автор Абдулразак Гурна. Одним из фаворитов премии была российская писательница Людмила Улицкая — букмекеры ставили ее на четвертую строчку. В разговоре с «Газетой.Ru» она заявила о влиянии политики на присуждение литературной Нобелевской премии.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah "for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents." pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Назван новый худрук Театра сатиры

Новым художественным руководителем Московского академического театра сатиры назначен Сергей Газаров. Как сообщает сайт мэра Москвы, он займет эту должность 13 октября 2021 года. Параллельно Газаров будет руководить Московским драматическим театром под руководством Армена Джигарханяна, худруком которого стал в конце прошлого года. Предыдущий худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт занимал должность с 2000 года и покинул ее в 2021-м из-за проблем со здоровьем.

Театр на Таганке и «Содружество актеров Таганки» объединились после 30-летнего раскола

Московский театр на Таганке и театр «Содружество актеров Таганки» объединились, а их труппы выступили в одном спектакле. Об этом директор Театра на Таганке Ирина Апексимова написала в Instagram.

Премьера постановки «Земляничная поляна» состоялась 30 сентября, в день рождения основателя театра Юрия Любимова. Об истории раскола Театра на Таганке читайте в материале «Газеты.Ru».

Дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова возглавила республиканское министерство культуры. До этого 22-летняя девушка в течение года занимала должность замминистра. Ранее Кадырова руководила модным домом Firdaws, выпускающим одежду для мусульманок.

«Киноэкипаж» начал съемки в космосе

5 октября корабль «Союз МС-19» доставил профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС. В космосе Шипенко и Пересильд проведут 12 дней. Они снимут там часть фильма «Вызов» о женщине-враче, которой пришлось отправиться на станцию ради спасения космонавта.

В ходе переговоров с Землей Шипенко рассказал, что съемки в космосе идут практически по графику. По состоянию на 7 октября были отсняты две сцены фильма.

Объявлен город проведения «Евровидения-2022»

Музыкальный конкурс «Евровидение — 2022» пройдет в итальянском Турине. Также на проведение мероприятия претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро. Италия удостоилась права принять «Евровидение» в 2022-м после победы группы Maneskin с песней «Zitti E Buoni» в текущем году.

Гаркалина подключили к ИВЛ

Госпитализированный с коронавирусом актер Валерий Гаркалин подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Эту информацию журналистам подтвердила его дочь. 7 октября СМИ также сообщили, что 67-летнего Гаркалина ввели в состояние медикаментозной комы, которая связана с необходимостью переведения пациента на аппарат ИВЛ.

Артист был доставлен в больницу 2 октября с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Через четыре дня он оказался в реанимационном отделении.

Бузова выпустила третий альбом

Певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила свой третий студийный альбом — «Вот она я». О выходе пластинки на цифровых площадках артистка сообщила в Instagram.

«Три года студийной работы, сотни бессонных ночей, нереальное количество часов репетиций, занятий вокалом, мастеринги/пересведения, тонна отслушанного материала, десятки сонграйтеров, участвующих в написании треков. Все это было для того, чтобы сегодня вы услышали мой новый, третий по счету сольный альбом «Вот она я», — написала Бузова.