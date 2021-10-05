Как прошел полет Пересильд и Шипенко к МКС

Экипаж с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым прибыл на МКС. Из-за отказа автоматики командиру корабля пришлось производить стыковку в ручном режиме, в этом ему помогала Пересильд. «Газета.Ru» следила за стартом киноэкспедиции и рассказывает, как все прошло.

Ракета-носитель с кораблем «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, стартовала с Байконура 5 октября в 11:55 мск. За несколько минут до отправления генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью Первому каналу оценил эмоциональное состояние команды как «вполне штатное».

В разговоре с «Газетой.Ru» летчик-космонавт Андрей Борисенко отметил, что после выхода на орбиту у экипажа должен был начаться «острый период адаптации» к полету. Борисенко подчеркнул, что это естественный процесс, через который проходит каждый космонавт.

«В самом начале полета Шипенко и Пересильд испытали важное и интересное ощущение — речь про перегрузки на этапе выведения корабля на орбиту Земли. Кроме того, они ощутили космическую невесомость, которую на Земле, к сожалению, нельзя полностью смоделировать. Можно сказать, что они купаются в этой невесомости», — объяснил космонавт.

Немногим позднее у членов экипажа, согласно Борисенко, могла начаться тошнота, а также произошел прилив крови от ног к голове. «Ощущение, будто их перевернули вниз головой и назад не возвращают. Это страшно интересно», — добавил он.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

При этом вскоре после старта командир экипажа Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие присутствующих на борту хорошее.

При сближении с МКС у «Союз МС-19» отказала система автоматической стыковки, из-за чего командир был вынужден перейти на ручное управление. В 15:22 мск корабль все же пристыковался — на десять минут позже назначенного времени. Причиной перехода на ручной режим, согласно Рогозину, стал сбой в системе. Впоследствии он пообещал заменить аппаратуру, давшую сбой при стыковке.

В свою очередь летчик-космонавт Борисенко отметил профессионализм Шкаплерова, сумевшего успешно разрешить нештатную ситуацию.

«Произошла расчетная нештатная ситуация — ее рассматривают в бортдокументации, в программе тренировок, космонавты знают, как из нее выходить, — прокомментировал он. — Для профессиональных космонавтов в этом нет ничего нового. Антон Шкаплеров блестяще продемонстрировал выход из нее».

Известно, что в проведении ручной стыковки космонавту помогала Пересильд, тогда как Шипенко снимал происходящее на камеру

Уже после прибытия на МКС актриса призналась, что до сих пор не может поверить в свое участие в космической миссии.

«Для нас сегодня новым было все. Каждые 10 секунд приносили что-то новое. Мы только встретились со всеми, кто живет на МКС уже давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю», — сказала артистка.

На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 суток. Им предстоит снять около 35-40 минут экранного времени.

«Час будет уходить на тренировку сцены. Далее полтора часа мы снимаем — и это в лучшем случае два кадра», — рассказывал на пресс-конференции режиссер.

Прибывшие на МКС российские кинематографисты планируют снять на орбите первый художественный фильм под рабочим названием «Вызов». В центре сюжета — женщина-врач, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.

Дочь актрисы Пересильд, наблюдавшая за запуском ракеты-носителя с Байконура, незадолго до старта призналась, что узнала о полете матери в Грузии, когда они ели хачапури:

«Мы сидели в Грузии, ели хачапури и ничего не предвещало беды, точнее — такого счастья. Вдруг нам позвонили и сказали: «Юлия, мы вас просим пройти проверку». Мы сидели вместе за столом с друзьями. Потом она кладет телефон, молчание. Она говорит: «Меня в космос зовут». Я сначала, честно, не поверила, для меня это было каким-то чудом».

close Члены основного экипажа: съемочная группа космической драмы «Вызов» - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (в центре) у автобуса перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-19» со стартовой площадки космодрома Байконур, 5 октября 2021 года Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко в автобусе перед стартом космического корабля «Союз МС-19» на космодроме Байконур, 5 октября 2021 года Актриса Юлия Пересильд прощается из автобуса с провожающими перед стартом космического корабля «Союз МС-19» на космодроме Байконур, 5 октября 2021 года Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров прощаются из автобуса с провожающими перед стартом космического корабля «Союз МС-19» на космодроме Байконур, 5 октября 2021 года Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд прощается из автобуса с провожающими перед стартом космического корабля «Союз МС-19» на космодроме Байконур, 5 октября 2021 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Поддержать съемочную команду, помимо близких, на Байконур приехали актер Александр Петров и телеведущий Иван Ургант. За запуском корабля также наблюдал дублирующий экипаж, в который вошли космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Во время трансляции Мордовина заявила, что у нее «еще есть возможность отправиться в космос», но не стала рассказывать подробности. Впоследствии Рогозин сообщил, что «предложил тем, кто не прошел отбор, рассмотреть себя в будущем для профессиональной работы в отряде».

Тренировки Пересильд и Шипенко проходили в Центре подготовки космонавтов с мая этого года. За это время съемочная группа прошла испытания на центрифуге, вибростенде, тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости и парашютную подготовку.

Ожидается, что Пересильд и Шипенко вернутся на Землю 17 октября на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, который находится на МКС с апреля. Как рассказал «Газете.Ru» Андрей Борисенко, посадка на Землю, как правило, переносится тяжелее, чем старт.

«Посадка — более эмоционально нагруженный участок космического полета, потому что в ее ходе еще экстремальнее ощущается внешняя среда», — пояснил летчик-космонавт.

При этом Борисенко утверждает, что неделю в космосе пережить так же непросто, как и полгода.

«Газета.Ru» следила за полетом Пересильд и Шипенко к МКС в онлайн-трансляции.