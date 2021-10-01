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Культура

«Скопинский маньяк» в сериале будет обезличен — это история о сильной женщине»

Сарик Андреасян рассказал об экранизации книги жертвы «скопинского маньяка»

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Екатерина Мартынова

Екатерина Мартынова

Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube
Режиссер Сарик Андреасян снимет сериал по мемуарам жертвы «скопинского маньяка» Екатерины Мартыновой. Постановщик рассказал «Газете.Ru» о переговорах с автором книги, своих ожиданиях от экранизации и планах начать производство в 2022 году.

Книга «Исповедь узницы подземелья» жертвы «скопинского маньяка» Екатерины Мартыновой будет экранизирована в следующем году. По словам продюсера и режиссера Сарика Андреасяна, он купил права на книгу и готовится к съемкам сериала.

«Точно не знаю, буду ли я режиссером или ограничусь продюсированием. Мы, я надеюсь, экранизируем книгу следующей весной или летом для какого-то онлайн-кинотеатра, — сообщил Андреасян. — Думаю, что проект будет называться «Несломленная». Это будет сериал — посмотрим, из четырех или из шести серий. Для нас важно, чтобы история была полноценной. Мы не собираемся ее как-то растягивать, либо придумывать то, чего не было».

Согласно кинематографисту, Мартынова сама обратилась к нему с просьбой экранизировать мемуары. Он отметил, что женщина объяснила свой выбор симпатией к его фильмам «Землетрясение» и «Непрощенный».

«Как бы это странно ни звучало, но Екатерина сама хотела, чтобы именно мне достались права на эту книгу. Очередь из тех, кто хотел купить права, была большая», — поделился режиссер.

Он добавил, что Мартынова согласилась консультировать творческую команду в течение всей подготовки сериала. По словам Андреасяна, сюжет проекта будет развиваться вокруг сильной женщины, которая смогла «начать после всего этого ада новую жизнь, стать счастливой и полноценной».

«Дело в том, что это не история про маньяка и не экранизация про него. Маньяк в этой истории будет обезличен, — заявил Андреасян. — Это будет история о силе человека, о сильной женщине. Возможно, звучит не очень правильно, но это духоподъемная история о том, что всегда можно начать новую жизнь, что бы с вами ни произошло. И даже пройдя такое, вы можете сохранить внутри себя надежду на будущее».

Книга Мартыновой посвящена трагической истории, которая произошла с ней в начале 2000-х в городе Скопин Рязанской области. Когда девушке было 14 лет, маньяк Виктор Мохов похитил ее и продержал в подвале почти четыре года. Вместе с Мартыновой в плен попала 17-летняя Елена Самохина. Мужчина морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья и насиловал. Мартыновой приходилось дважды принимать роды у Самохиной — детей маньяк забирал и подкидывал в подъезды. Девушкам чудом удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Спустя год суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором заявил о своих чувствах к Мартыновой и выразил желание «помочь» второй пострадавшей зачать детей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своему ведомству провести проверку после данного интервью.

Документальный фильм Собчак вызвал негативную реакцию в обществе, журналисты и политики обвинили телеведущую в погоне за хайпом и нарушении этики, а также призвали законодательно запретить бывшим заключенным давать интервью. В июне Собчак заявила, что стриминговый сервис Netflix выкупил права на ее фильм. Тогда суд запретил «скопинскому маньяку» общаться со СМИ и ходить в бары.

Ранее Андреасян уже обращался к теме маньяков — в 2021 году на онлайн-платформе «Okko» вышел его сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Проект рассказывает о жизни и преступлениях серийного убийцы советской эпохи Андрея Чикатило. Впоследствии сериал был продлен на второй сезон. Кроме того, в 2014 году Андреасян участвовал в продюсировании исторического триллера «Кровавая леди Батори» Андрея Конста, основанного на истории графини Елизаветы Батори, одной из самых кровавых женщин — серийных убийц.

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