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Культура

«Заставлял называть его папой и душил»

Что рассказывают жертвы певца Ар Келли, обвиняемого в насилии и торговле людьми

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Музыкант Ар Келли в суде, 2019 год

Музыкант Ар Келли в суде, 2019 год

Antonio Perez/AP
Музыканта Ар Келли признали виновным в домогательствах, шантаже, торговле людьми и сексуальных связях с несовершеннолетними. Теперь ему грозит несколько десятков лет тюремного заключения. Истории жертв артиста — в материале «Газеты.Ru».

Американский музыкант, продюсер и певец Ар Келли (Роберт Сильвестр Келли) — обладатель трех премий «Грэмми» и один из наиболее успешных сольных исполнителей 1990-х. Главным хитом артиста стала песня «I Believe I Can Fly», написанная им в 1996 году. Спустя 25 лет после выхода суперхита Ар Келли вновь является одним из самых обсуждаемых артистов США, но уже в негативном контексте: выяснилось, что в течение двух десятилетий музыкант совершал преступления сексуального характера, пользуясь своим влиянием.

27 сентября суд присяжных в Нью-Йорке вынес ему приговор по делу о домогательствах к женщинам и детям, шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Певца признали виновным по девяти пунктам.

Согласно The New York Times, приговор Келли будет вынесен 4 мая. Ожидается, что певца посадят в тюрьму на несколько десятков лет.

В 2008 году Келли уже представал перед судом в Иллинойсе по обвинению в распространении детской порнографии, но был оправдан. В начале 2000-х ему удалось урегулировать несколько дел по обвинению в сексуальной связи с подростками. Последний суд над артистом начался в августе 2021-го и продлился шесть недель. В ходе разбирательства были заслушаны показания 45 свидетелей и 11 человек, пострадавших от действий Ар Келли. Вот что они рассказали.

Алия и Анджела

Сразу несколько свидетелей сообщили о незаконном браке Келли с певицей Алией, которой на момент свадьбы было 13-14 лет. Бывшая помощница артиста Анджела сообщила, что стала очевидицей полового акта на тот момент 20-летнего Келли с девочкой-подростком. По ее словам, в 1993-м она увидела голову артиста между ног Алии, когда они ехали в туристическом автобусе. В том же году был выпущен первый альбом певицы «Age Ain't Nothin' but a Number», написанный и спродюсированный Келли. В 2001 году 22-летняя Алия погибла в авиакатастрофе.

Анджела рассказала, что и сама занималась сексом с Келли, когда была несовершеннолетней. Согласно пострадавшей, музыкант принуждал людей к интимной связи в обмен на возможность сотрудничества. Он называл это «взносами».

Джеронда Пейс

Другая обвинительница сообщила, что Келли заставлял ее одеваться как «девочку-скаута» — то есть выглядеть моложе и носить косички, хотя ей тогда было всего 16 лет. По словам Джеронды Пейс, Келли во время нахождения у него дома также требовал называть его «папой». В противном случае музыкант применял к ней физическую силу.

«Однажды он ударил меня и душил, пока я не потеряла сознание», — рассказала женщина.

Она призналась, что соврала Келли насчет своего возраста — представилась 19-летней, когда ей было 16. Позже он узнал правду, но все равно продолжил заниматься с ней сексом.

Соня

Журналистка, представившаяся Соней, сообщила суду, что пострадала от Келли в 2003 году, когда была стажеркой на радиостанции. Она пришла к артисту домой ради интервью, которое так и не было записано. По словам женщины, ее заперли в одной из комнат домашней студии Келли на несколько дней и заставили подписать несколько документов о неразглашении. Пострадавшая рассказала, что подчиненные Келли просмотрели ее телефон, собрали контакты близких друзей и семьи, а также информацию о ее маленькой дочери.

Согласно журналистке, ее морили голодом несколько дней, а когда наконец дали поесть, она сделала пару укусов и потеряла сознание — после чего Келли ее изнасиловал. В материале The New York Times со ссылкой на показания Сони говорится, что она «почувствовала влажность между ног и увидела, как мистер Келли натягивает штаны в углу комнаты».

Адди

Женщина под псевдонимом Адди рассказала, что встретилась с Келли в его гримерке в сентябре 1994 года, когда ей было 17 лет. Она показала присяжным концертную программку, подписанную музыкантом. По словам Адди, артист скрутил ее запястья и принудил к сексу без контрацептивов. Как отметила пострадавшая, она держала это в тайне, «потому что не хотела позора и новых травм».

Фейт и Кейт

Две женщины, которые представились как Фейт и Кейт, обвинили Келли в том, что он умышленно заразил их герпесом. При этом в общей сложности о заражении инфекцией сообщили четыре человека. Все они заявили, что Келли отказывался надевать презерватив и никого не предупреждал о заболевании. По словам Фейт, она несколько раз пыталась обсудить это с Келли, но тот никак не реагировал.

Алекс

Обвинитель, давший показания под именем Алекс, рассказал, что певец долгое время «промывал ему мозги». Согласно The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов), он познакомился с Келли в 2007 году, будучи 16-летним школьником. Когда Алексу было 20 лет, он впервые вступил в сексуальные отношения с Келли. Мужчина сообщил, что певец часто устраивал для него сексуальные контакты с женщинами, иногда участвуя в них, — и дал ему прозвище «племянник», хотя они не были родственниками.

Луи

По словам Алекса, он познакомился с Келли через своего лучшего друга — музыканта, представившегося в суде как Луи. Тот рассказал, что впервые встретил Келли, работая в ресторане быстрого питания. Согласно Луи, певец заманил его в свой дом в 2007 году и предложил «помощь в музыкальной карьере». Обвинитель сообщил, что Келли спросил его, «фантазировал ли он когда-нибудь о сексе с мужчинами». Затем артист «сполз на колени и начал заниматься с ним оральным сексом».

«Он попросил оставить это между нами и сказал: «Теперь мы семья. Мы братья», — поделился пострадавший.

Алексис

Женщина, назвавшаяся Алексис, вступила в интимные отношения с Келли в 2006 году, когда ей было 15. Она рассказала, что следующие девять лет своей жизни поддерживала связь с артистом — с небольшим перерывом. Алексис добавила, что летала «навестить» Келли в Чикаго в 2007 году. В то же время музыканту было предъявлено обвинение в распространении детской порнографии.

Шерил Мак

Бывшая помощница артиста Шерил Мак рассказала присяжным, что он угрожал ее жизни. По словам женщины, Келли однажды заявил, что она «исчезнет без вести», если не поддержит его в деле о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

«Я восприняла это как угрозу», — сказала Мак.

Свидетельница добавила, что адвокат музыканта в свое время заставил ее подписать письменные показания в пользу Келли.

***

В ходе расследования также были обнаружены письма из коллекции Келли, в которых пострадавшие отказывались от обвинений. По крайней мере двое сотрудников Келли признали себя виновными в попытках заставить жертв артиста сохранить молчание.

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