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Культура

«Не хочет, чтобы его выносили из театра вперед ногами»

Актер раскрыл причину ухода Ширвиндта из Театра сатиры

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Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт

Илья Питалев/РИА «Новости»
Александр Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Театра сатиры из-за состояния здоровья, рассказал «Газете.Ru» актер Юрий Горин. По его словам, 87-летний режиссер недавно признался, что плохо себя чувствует. Директор театра Мамед Агаев в свою очередь заявил, что ничего не знает об уходе Ширвиндта.

Актер Театра сатиры Юрий Горин рассказал, что общался с Александром Ширвиндтом незадолго до его ухода с поста худрука. И режиссер признался, что уже не в силах выполнять свои обязанности.

«Я знаю, что причина ухода Ширвиндта — уважительная, он уходит по состоянию здоровья. Он не может, как он считает, выполнять свои обязанности полноценно в 87 лет. И с этим ничего не поделаешь, — сказал Горин.

— Я с ним два или три дня назад разговаривал, он сказал: «Я же не кокетничаю, я действительно плохо себя чувствую».

По словам актера, разговоры об уходе Ширвиндта из театра шли около двух лет. «Он не раз говорил, что не хочет, чтобы его выносили из театра вперед ногами», — добавил он.

По мнению Горина, Театр сатиры под руководством народного артиста России развивался «достаточно успешно». Актер убежден, что найти «такого же второго Ширвиндта» невозможно. Называть имя возможного преемника Горин отказался.

«К сожалению, сегодняшний театральный опыт говорит о том, что найти адекватного равноценного руководителя очень трудно. И примеров тому, что театр стал жить лучше, нет ни одного, — отметил артист. — Я не уверен, что быстро найдется равноценная замена. И если найдется хоть какая-то форма сотрудничества Ширвиндта с театром, я буду только рад».

В администрации театра «Газете.Ru» не смогли ответить на вопрос о преемнике. Директор учреждения Мамед Агаев вовсе заявил, что «не в курсе» ухода Ширвиндта с поста.

«Газета.Ru» также отправила запрос в департамент культуры Москвы.

27 сентября Ширвиндт сообщил ТАСС, что написал в столичный департамент культуры заявление об уходе с поста худрука Театра сатиры. Он объяснил свое решение тем, что «возраст берет свое»:

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность».

Ширвиндт отметил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром и «появиться на родной сцене в вертикальном положении».

Александр Ширвиндт поступил в труппу Театра сатиры в 1970 году. С тех пор он исполнил на его сцене десятки ролей, а также поставил более 20 спектаклей, в том числе «Проснись и пой!» совместно с Марком Захаровым, «Маленькие комедии большого дома» с Андреем Мироновым, «Женщины без границ», «Дураки» и «Чемоданчик» В 2000 году постановщик был назначен художественным руководителем театра.

В 2020 году Ширвиндт в интервью изданию «Собеседник» сказал, что покидает свой пост худрука Театра сатиры, поскольку ему «нужна молодая кровь». По данным СМИ, на замену режиссеру должен был прийти Сергей Газаров (ныне худрук театра «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна»). Однако вскоре в самом Театре сатиры сообщили, что Ширвиндта удалось «уговорить» остаться.

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