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Культура

«Основание»: красивая и нудная «Игра престолов» в космосе

Рецензия на сериал «Основание» по Азимову

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Кадр из сериала «Основание» (2021)

Кадр из сериала «Основание» (2021)

Wild Atlantic Pictures/Apple TV+
На Apple TV+ стартует фантастический сериал «Основание» по романам Айзека Азимова. В нем научная организация пытается предотвратить многовековую эпоху упадка, которая ждет человечество. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, оправдывает ли надежды одно из самых ожидаемых шоу года.

11-й миллениум, планета Терминус, что на отшибе Галактической империи. Здесь уже несколько лет трудятся члены «Основания» — организации, которую создал опальный психоисторик и математик Хари Селдон (Джаред Харрис). По его расчетам, через пару веков империю ждет неминуемый крах, после чего наступят 30 тысяч лет темной эпохи, когда человечеству придется восстанавливаться практически с нуля. Цель «Основания» заключается в составлении всегалактической энциклопедии, где будут содержаться все необходимые людям знания, — это позволит в десятки раз сократить период ребута.

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Кадр из сериала «Основание» (2021)

Кадр из сериала «Основание» (2021)

Wild Atlantic Pictures/Apple TV+

«Основание» было одним из самых перспективных и амбициозных проектов года, однако конечный результат предельно далек от всех ожиданий — это не самая занимательная фантастика средней руки. Похожая ситуация приключилась в 2020-м с «Дивным новым миром» по Олдосу Хаксли. Но если в том случае сериал губила определенная бедность первоисточника, то здесь авторы попросту не находят нужного ключика к оригинальному тексту Азимова — акинематографичному и суховато-математическому по своей природе.

Книжный цикл был в сущности антологией: романы делились на небольшие повести с сюжетными промежутками в десятки и даже сотни лет, персонажи в них постоянно менялись и принципиально почти не раскрывались, оставаясь в статусе функций. Словом, то была совершенно не character-driven-литература: книги Азимова отчасти иллюстрировали собственный тезис о невозможности предсказывать отдельные судьбы (выдуманная наука психоистория работала с суммами, не со слагаемыми). «Основание» было в первую очередь про высшую идею, которую разные люди в разное время несли на своих плечах куда-то вперед, в вечность. Что, в общем, закономерный результат, если черпать вдохновение в исторической книге про упадок и разрушение Римской империи.

Экранизация по не вполне понятным причинам силится противостоять такому положению вещей, поначалу прыгая между двумя таймлайнами, а затем просто полируя сюжет романтическими и семейными линиями. Однако с исчезновением с экрана артиста Джареда Харриса (который, по счастью, в наши непростые дни снимается почти что везде) из сериала пропадает и без того скромный лоск. Это, в свою очередь, оставляет нас наедине с очередной крайне сомнительной попыткой воспроизвести «Игру престолов» в космосе.

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Кадр из сериала «Основание» (2021)

Кадр из сериала «Основание» (2021)

Wild Atlantic Pictures/Apple TV+

«Основание» бывает до невозможного красивым. Все — от художника-постановщика до специалистов по компьютерной графике — явно не просто так получили свои гонорары, но от этого вдвойне обидно: в здешнем мире хочется повозиться, при этом на эмоциональном уровне к его обитателям не получается привязаться, отчего шоу вгоняет в тоску.

Отказ от прямолинейной антологичности здесь, пожалуй, крупнейшая, ошибка: «Основание» могло стать прекрасным конкурентом «амазоновских» «Баек из «Петли», а вместо этого заставляет размышлять, зачем вообще подписываться на Apple TV+ (там, понятно, есть «Тед Лассо» и «Утреннее шоу», но тем не менее). В результате шоу оборачивается не оглушительным провалом, а преснейшим недоразумением. Что если задуматься, даже хуже.

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