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Культура

«В фильме присутствует сцена провокационного содержания»

В Минкульте объяснили запрет на прокат «Искушения» Пола Верховена

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Кадр из фильма «Искушение» (2021)

Кадр из фильма «Искушение» (2021)

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Фильму Пола Верховена «Искушение» о монахине-лесбиянке отказали в прокате в России из-за провокационной сцены, сообщила «Газете.Ru» помощник министра культуры Анна Усачева. В свою очередь представитель кинопрокатчика Capella Film утверждает, что Минкульт не уведомлял их о причинах невыдачи удостоверения.

О какой именно сцене в фильме «Искушение» идет речь, в Министерстве культуры не уточнили. Картина Пола Верховена рассказывает о католической монахине Бенедетте, которая в своих снах выходит замуж за Иисуса, а наяву строит отношения со своей послушницей. Критики ленты отмечали, что в ней много наготы и эротических сцен.

«В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», — пояснила «Газете.Ru» помощник министра культуры Ольги Любимовой Анна Усачева.

В свою очередь основатель кинопрокатчика Capella Film Надежда Мотина рассказала «Газете.Ru», что Министерство культуры пока не разъяснило причины невыдачи удостоверения на фильм «Искушение».

«Нет никакой информации [о причинах отказа]. В понедельник будем связываться с Минкультом. Мы сами из СМИ узнали», — прокомментировала она.

По словам Мотиной, до этого у представителей ведомства не возникало претензий к ленте.

С Сергеем Обрывалиным, подписавшим указ о невыдаче прокатного удостоверения «Искушению», «Газете.Ru» не удалось оперативно связаться.

Тем временем в РПЦ предположили, что Минкульт мог отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение» Пола Верховена из-за «порнографии».

«Этот фильм не соответствует никаким требованиям приличия. Я прочитал описание. Мне кажется, что сцены в фильме являются порнографическими, а, как известно, распространение порнографии запрещено в России», — рассказал заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ также выразил мнение, что порнографические фильмы не должны иметь прокатного удостоверения в России, отметив, что «большинство людей с этим согласятся».

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал смотреть в кино «Дюну» вместо запрещенного к показу «Искушения».

«Вот «Дюну» разрешили. Это хорошее кино, всем идти! А этот [«Искушение»] оскорбляет кучу людей — и речь не только про чувства верующих. Нужно сеять любовь, а не ненависть. Фильм — издевательство. Для Запада это норма. У нас же в России такое непозволительно, потому что люди по-другому относятся к сакральным вещам».

Приказ об отказе в выдаче прокатного удостоверения на показ фильма «Искушение» был опубликован на сайте Минкульта 17 сентября. В нем ведомство ссылается на пункт 18 правил выдачи прокатных удостоверений, который предусматривает отказ «в иных определенных федеральными законами случаях». Других подробностей в документе не приводится.

Фильм «Искушение» должен был выйти в российский прокат 7 октября. На минувшем Каннском фестивале он претендовал на «Золотую пальмовую ветвь». Лента основана на книге историка Джудит Браун «Нескромные поступки: жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения». Главные роли в ней исполнили Вирджиния Эфира и Шарлотта Рэмплинг.

Компания Capella Film не в первый раз сталкивается с запретами. Ранее Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения румынскому фильму «Неудачный трах, или Безумное порно» Раду Жуде, победившему на Берлинале в 2021 году. В итоге картину все же допустили к показу после того, как название изменили на «Безумное кино для взрослых».

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