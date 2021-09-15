Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Екатеринбурге грузовик без водителя устроил ДТП 01:12
Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц 01:04
SpaceX отправит в космос девушку с протезом 01:03
США создадут новое военное партнерство с Австралией и Британией 00:59
Экс-футболист сборной Молдавии назвал причину поражений российских клубов... 00:50
В Саудовской Аравии обнаружили скульптуры верблюдов возрастом 8000 лет 00:46
Путин рассказал, какой парламент нужен России 00:44
Толстый кот по кличке Кит отказывается худеть и игнорирует замки на холодильник 00:40
Мостовой: покажите хоть одного, кто купит «Спартак» 00:34
Львица, пума и сервал отреагировали на новую игрушку в Ленинградском зоопарке 00:22
Культура

Бузова-географ, Галустян-акушер: на кого учились российские звезды

Врачи, инженеры, математик и другие профессии знаменитостей

close
100%
Niletto (Данил Прытков), Ольга Бузова и Михаил Галустян

Niletto (Данил Прытков), Ольга Бузова и Михаил Галустян

РИА «Новости»
Телеведущая Ольга Бузова, за плечами которой диплом географа, вдохновилась сериалом и решила поступать на исторический факультет МГУ. По этому поводу «Газета.Ru» решила вспомнить, на кого учились звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ольга Бузова, географ

close
100%
Ольга Бузова

Ольга Бузова

Global Look Press

Начнем с главной героини — телеведущей, актрисы и певицы Ольги Бузовой. Она окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «география» с красным дипломом. Во время обучения Бузова открыла для себя проект «Дом-2», которому посвятила все свободное время. В 2016 году она рассказала в своем Instagram-аккаунте о том, что получает второе высшее образование на факультете психологии. Окончила ли Бузова обучение — неизвестно.

Вадим и Глеб Самойловы, инженеры-конструкторы

close
100%
Музыканты группы «Агата Кристи» Вадим и Глеб Самойловы

Музыканты группы «Агата Кристи» Вадим и Глеб Самойловы

Антон Белицкий/РИА «Новости»

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и его брат Глеб окончили Уральский политехнический университет по специальности «инженер-конструктор радиоаппаратуры». Вероятно, это довольно полезный навык для музыкантов, которым часто приходится работать в студии звукозаписи.

Светлана Сурганова, медик

close
100%
Солистка группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова

Солистка группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Лидер группы «Сурганова и оркестр», а также экс-участница коллектива «Ночные снайперы» окончила медицинское училище, а после поступила в Санкт-Петербургскую педиатрическую академию. По специальности будущая рок-звезда работать не пошла. Однако в интервью сайту mk.ru певица рассказала, что медицинское образование ей пригодилось. «Я — доктор одного пациента, вот она ходит у меня — моя мамуля. Я — профессиональный геронтолог, она не позволяет мне забывать никакие мои профессиональные навыки. Даже фармакологию», — признавалась артистка.

Алексей Потехин, инженер-системотехник

close
100%
Алексей Потехин

Алексей Потехин

Global Look Press

Музыкальный продюсер и экс-участник группы «Руки Вверх» Алексей Потехин окончил Самарский технический университет по специальности «инженер-системотехник». В разговоре с «Газетой. Ru» артист признался, что работать по профессии у него не получилось, так как он окончил университет в 1996 году. В это время у группы начались уже концерты. Он также сказал, что образование помогло ему в жизни. «Институт развивает логическое мышление. Каждый раз, когда возникали необычные ситуации, то помогало именно образование», — сказал музыкант. По специальности Потехин мог выводить спутники на орбиту, чем он и занимается. «Это пригодилось мне чисто философически. Я вывожу спутники молодых артистов на орбиту, которые до сих пор еще работают», — заключил он.

Михаил Галустян, фельдшер-акушер и юрист

close
100%
Актер Михаил Галустян

Актер Михаил Галустян

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Комик, сценарист и режиссер Михаил Галустян получил аж три образования. Изначально по настоянию матери Галустян пошел учиться в медицинский колледж на фельдшера-акушера. Как призналась в интервью «КП» мама шоумена Сусанна Галустян, она мечтала, чтобы сын стал врачом. «Потом поступил в Сочинский государственный университет туризма на лечебное дело, чтобы стать врачом. Но его факультет закрыли, перевели в Краснодар. А Миша не стал уходить из сочинского института, где уже играл за команду КВН», — вспоминала она. Тогда будущая звезда «Нашей Раши» перевелся на социально-педагогический факультет на учителя истории и права. Актер получил много навыков необходимых для жизни. Оказалось, что он даже принимал роды, когда работал фельдшером. После сочинского университета Галустян поступил в московскую Государственную юридическую академию имени Кутафина.

Илья Лагутенко, китаист

close
100%
Солист группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко

Солист группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко

Артем Сизов/«Газета.Ru»

Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «востоковедение и африканистика». Лагутенко увлекается китайской культурой и часто посещает страну восходящего солнца. «Я вам больше скажу, в начале трудовой карьеры я имел очень тесные связи с китайцами — продавал китайские джинсы. Это было, конечно, давно, когда к нам не хотели ходить на концерты и не хотели покупать билеты,» – сказал музыкант в одном из интервью. Знание языка помогает ему развиваться на международной музыкальной арене. Так, некоторые песни коллектива были переведены на китайский язык. Кроме того, название группы неразрывно сказано с Китаем: »«У мей гуй» — именно так произносится наша группа «Мумий Тролль» на китайском. Перевод иероглифа соединяет в себе оборотня, песню и цветок — бесконечно танцующая красота».

Борис Гребенщиков, математик

close
100%
Музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков

Музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков

Алексей Даничев/РИА «Новости»

Легенда отечественного рока и бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков с детства был неразрывно связан с математикой. По окончании физико-математической школы, он поступил в Ленинградский государственный университет им. Жданова на факультет прикладной математики. Как пишут РИА Новости, музыкант даже работал в НИИ социологии младшим научным сотрудником, параллельно совмещая специализацию с творческой деятельностью еще молодого коллектива «Аквариум». Правда, увлечение рок музыкой губительно сказалось на карьере Гребенщикова. После выступления на Тбилисском рок-фестивале он был исключен из комсомола, уволен с с работы и снят с должности.

Андрей Макаревич, архитектор

close
100%
Музыкант Андрей Макаревич

Музыкант Андрей Макаревич

Илья Питалев/РИА «Новости»

Руководитель группы «Машина времени», композитор и автор-исполнитель решил пойти по стопам отца и поступил в Московский архитектурный институт на художника-графика. Как оказалось, он буквально выгрызал гранит науки: спустя несколько лет после поступления в институт, Макаревича отчислили. Музыкант считал, что его выгнали из учебного заведения по политический причинам — из-за популяризации рок-музыки. Однако через год артист восстановился на вечернее отделение, совмещая учебу и работу по профессии.

Данил Прытков (Niletto), инженер-технолог

close
100%
Певец Niletto (Данил Прытков)

Певец Niletto (Данил Прытков)

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Современный поп-исполнитель в интервью на Youtube-канале «вМесте» признался, что прогуливал школу и не занимался учебой. «Восьмой класс я называю черное пятно в моей школьной биографии», — сказал артист. В этот период Niletto, по собственному признанию, связался с плохой компанией, начал пить, курить. По окончании учебы Прытков поступил в Екатеринбургский лесотехнический университет на инженера-технолога, но так и не окончил вуз.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Пытки Русских в Абхазии стали уголовным делом
Абхазская прокуратура возбудила дело о пытках россиянина, ему об этом не сообщали
«Привычка клянчить»: как Украина справляется с долгами
У кого Украина берет кредиты и как их возвращае
«Легия» забила дурацкий мяч»: в «Спартаке» объяснили провал в Лиге Европы
Витория заявил, что «Легия» создала лишь два момента и не заслужила победы над «Спартаком»
Путин рассказал, какой парламент нужен России
Совершивший экстренную посадку в Пулково самолет попал в стаю птиц
Глава Крыма назвал кумиров молодежи «дном»
Сотрудники Wildberries пожаловались на зарплаты
Новости и материалы
В Екатеринбурге грузовик без водителя устроил ДТП
Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку из-за попадания в стаю птиц
SpaceX отправит в космос девушку с протезом
США создадут новое военное партнерство с Австралией и Британией
Экс-футболист сборной Молдавии назвал причину поражений российских клубов в еврокубках
В Саудовской Аравии обнаружили скульптуры верблюдов возрастом 8000 лет
Толстый кот по кличке Кит отказывается худеть и игнорирует замки на холодильник
Мостовой: покажите хоть одного, кто купит «Спартак»
Львица, пума и сервал отреагировали на новую игрушку в Ленинградском зоопарке
Росздравнадзор проверит сообщения о гибели младенца из-за забытой в его легком иглы
Украинскому тренеру хотят вручить государственную награду после победы над «Шахтером»
Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму
Полиция патрулирует территорию возле синагоги в Германии из-за возможной угрозы
Россияне активно ищут специалистов по утеплению домов
Рассказов — о шансах «Спартака»: будем бороться за Лигу конференций
В Пулково таможенники обнаружили почти 300 кг финского сыра
Глава СК поставил на контроль расследование убийства девочки под Орлом
Петржела: «Спартак» — детский сад по сравнению с «Зенитом»
Все новости
«Надо возвращать смертную казнь»: пропавшая под Орлом девочка найдена мертвой
Тело пропавшей под Орлом школьницы нашли в подвале, в убийстве подозревают соседа
Арест дезинсектора и новые фигуранты. Все подробности дела об отравлении арбузом
В деле о смертельном отравлении арбузом из «Магнита» ждут новых фигурантов
Пособия, пенсии и страховки: что волнует неформально занятых
Резкий рост числа самозанятых вынуждает искать новые способы их соцобеспечения
«Звездные войны» для взрослых: что нужно знать о вселенной «Дюны» перед премьерой
Путеводитель по миру «Дюны» Фрэнка Герберта
«Не было раскаяния»: суд отказался смягчить приговор Ефремову
Пашаев и Добровинский объяснили причины провала защиты Ефремова в суде
В России стали проверять безработных с многомиллионным имуществом
Саратовский опыт борьбы с теневыми доходами могут распространить на всю страну
Ученик Скорсезе, биограф Путина, буддист: 75 лет Оливеру Стоуну
«Нельзя экономить»: эксперты оценили заявление о бесполезности ревакцинации
В центре им. Гамалеи сообщили, что авторы статьи в Lancet преследуют политическую цель
Могут ли учащихся вакцинировать в рамках школьного медосмотра
На каждую прививку для ребенка требуется отдельное согласие, рассказали юристы
«Это вопрос месяцев»: у Ирана скоро появится ядерная бомба
NYT: у Ирана достаточно материала для изготовления первого ядерного заряда
«Он сошел с ума»: как военный советник Трампа пытался спасти мир от ядерной войны
В США готовится к публикации книга о сумасшествии Трампа в последние дни президентства
«Нейтрализовать угрозы со стороны России»: США могут передать Украине «Железный купол»
Politico: США могут поставить Украине израильскую систему «Железный купол»
Порноместь: что делать, если ваши интимные фото слили в сеть
Как российские законы защищают жертв кибербуллинга
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях