Врачи, инженеры, математик и другие профессии знаменитостей

Телеведущая Ольга Бузова, за плечами которой диплом географа, вдохновилась сериалом и решила поступать на исторический факультет МГУ. По этому поводу «Газета.Ru» решила вспомнить, на кого учились звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ольга Бузова, географ

close 100% Ольга Бузова Global Look Press

Начнем с главной героини — телеведущей, актрисы и певицы Ольги Бузовой. Она окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «география» с красным дипломом. Во время обучения Бузова открыла для себя проект «Дом-2», которому посвятила все свободное время. В 2016 году она рассказала в своем Instagram-аккаунте о том, что получает второе высшее образование на факультете психологии. Окончила ли Бузова обучение — неизвестно.

Вадим и Глеб Самойловы, инженеры-конструкторы

close 100% Музыканты группы «Агата Кристи» Вадим и Глеб Самойловы Антон Белицкий/РИА «Новости»

Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и его брат Глеб окончили Уральский политехнический университет по специальности «инженер-конструктор радиоаппаратуры». Вероятно, это довольно полезный навык для музыкантов, которым часто приходится работать в студии звукозаписи.

Светлана Сурганова, медик

close 100% Солистка группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Лидер группы «Сурганова и оркестр», а также экс-участница коллектива «Ночные снайперы» окончила медицинское училище, а после поступила в Санкт-Петербургскую педиатрическую академию. По специальности будущая рок-звезда работать не пошла. Однако в интервью сайту mk.ru певица рассказала, что медицинское образование ей пригодилось. «Я — доктор одного пациента, вот она ходит у меня — моя мамуля. Я — профессиональный геронтолог, она не позволяет мне забывать никакие мои профессиональные навыки. Даже фармакологию», — признавалась артистка.

Алексей Потехин, инженер-системотехник

close 100% Алексей Потехин Global Look Press

Музыкальный продюсер и экс-участник группы «Руки Вверх» Алексей Потехин окончил Самарский технический университет по специальности «инженер-системотехник». В разговоре с «Газетой. Ru» артист признался, что работать по профессии у него не получилось, так как он окончил университет в 1996 году. В это время у группы начались уже концерты. Он также сказал, что образование помогло ему в жизни. «Институт развивает логическое мышление. Каждый раз, когда возникали необычные ситуации, то помогало именно образование», — сказал музыкант. По специальности Потехин мог выводить спутники на орбиту, чем он и занимается. «Это пригодилось мне чисто философически. Я вывожу спутники молодых артистов на орбиту, которые до сих пор еще работают», — заключил он.

Михаил Галустян, фельдшер-акушер и юрист

close 100% Актер Михаил Галустян Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Комик, сценарист и режиссер Михаил Галустян получил аж три образования. Изначально по настоянию матери Галустян пошел учиться в медицинский колледж на фельдшера-акушера. Как призналась в интервью «КП» мама шоумена Сусанна Галустян, она мечтала, чтобы сын стал врачом. «Потом поступил в Сочинский государственный университет туризма на лечебное дело, чтобы стать врачом. Но его факультет закрыли, перевели в Краснодар. А Миша не стал уходить из сочинского института, где уже играл за команду КВН», — вспоминала она. Тогда будущая звезда «Нашей Раши» перевелся на социально-педагогический факультет на учителя истории и права. Актер получил много навыков необходимых для жизни. Оказалось, что он даже принимал роды, когда работал фельдшером. После сочинского университета Галустян поступил в московскую Государственную юридическую академию имени Кутафина.

Илья Лагутенко, китаист

close 100% Солист группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко Артем Сизов/«Газета.Ru»

Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «востоковедение и африканистика». Лагутенко увлекается китайской культурой и часто посещает страну восходящего солнца. «Я вам больше скажу, в начале трудовой карьеры я имел очень тесные связи с китайцами — продавал китайские джинсы. Это было, конечно, давно, когда к нам не хотели ходить на концерты и не хотели покупать билеты,» – сказал музыкант в одном из интервью. Знание языка помогает ему развиваться на международной музыкальной арене. Так, некоторые песни коллектива были переведены на китайский язык. Кроме того, название группы неразрывно сказано с Китаем: »«У мей гуй» — именно так произносится наша группа «Мумий Тролль» на китайском. Перевод иероглифа соединяет в себе оборотня, песню и цветок — бесконечно танцующая красота».

Борис Гребенщиков, математик

close 100% Музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков Алексей Даничев/РИА «Новости»

Легенда отечественного рока и бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков с детства был неразрывно связан с математикой. По окончании физико-математической школы, он поступил в Ленинградский государственный университет им. Жданова на факультет прикладной математики. Как пишут РИА Новости, музыкант даже работал в НИИ социологии младшим научным сотрудником, параллельно совмещая специализацию с творческой деятельностью еще молодого коллектива «Аквариум». Правда, увлечение рок музыкой губительно сказалось на карьере Гребенщикова. После выступления на Тбилисском рок-фестивале он был исключен из комсомола, уволен с с работы и снят с должности.

Андрей Макаревич, архитектор

close 100% Музыкант Андрей Макаревич Илья Питалев/РИА «Новости»

Руководитель группы «Машина времени», композитор и автор-исполнитель решил пойти по стопам отца и поступил в Московский архитектурный институт на художника-графика. Как оказалось, он буквально выгрызал гранит науки: спустя несколько лет после поступления в институт, Макаревича отчислили. Музыкант считал, что его выгнали из учебного заведения по политический причинам — из-за популяризации рок-музыки. Однако через год артист восстановился на вечернее отделение, совмещая учебу и работу по профессии.

Данил Прытков (Niletto), инженер-технолог

close 100% Певец Niletto (Данил Прытков) Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Современный поп-исполнитель в интервью на Youtube-канале «вМесте» признался, что прогуливал школу и не занимался учебой. «Восьмой класс я называю черное пятно в моей школьной биографии», — сказал артист. В этот период Niletto, по собственному признанию, связался с плохой компанией, начал пить, курить. По окончании учебы Прытков поступил в Екатеринбургский лесотехнический университет на инженера-технолога, но так и не окончил вуз.