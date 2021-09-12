В Мадриде умерла солистка группы Baccara Мария Мендиола

Она пела Cara Mia и Yes Sir, I Can Boogie, была любимицей европейской публики 1970-80-х и неоднократно посещала СССР и Россию. Голос Марии Мендиолы звучал на каждой дискотеке 40 лет назад. Певице было 69 лет, она скончалась в Мадриде в кругу семьи.

В Испании 11 сентября ушла из жизни Мария Мендиола — одна из основательниц знаменитого испанского диско-поп-дуэта Baccara. Об этом говорится в аккаунтах группы в социальных сетях.

«Как трудно мне это публиковать... Моя дорогая Мария, замечательный артист, моя подруга покинула нас сегодня. У меня просто нет слов. Могу только поблагодарить за всю ту любовь, которую получила от тебя, и сказать то, что так часто говорила при жизни: я тебя люблю», — цитирует Instagram группы другую вокалистку Baccara Кристину Севилью.

Мендиоле было 69 лет. Как сообщает испанское издание 20 Minutos, родственники певицы подтвердили ее смерть. «Мария Мендиола покинула нас сегодня около 12 часов в Мадриде. Она умерла в окружении самых близких людей», — говорится в заявлении семьи артистки. Причина смерти вокалистки не уточняется.

Мендиола и вторая основательница дуэта Майте Матеос познакомились в середине 1970-х на гастролях балета испанского телевидения. Обе девушки тогда танцевали фламенко. Матеос предложила Мендиоле попробовать себя в роли вокалисток, в итоге группа начала выступать в клубах. Тогда у них еще не было собственных песен, девушки исполняли кавер-версии известных хитов ABBA, Boney M. и других.

Слава пришла к Baccara после знакомства с немецким продюсером Рольфом Соя, который и придумал название дуэта: баккарой называется сорт розы, она изображена на логотипе коллектива. Первым успехом стал сингл Yes Sir, I Can Boogie, который удерживал лидерство в хит-парадах европейских стран в 1977 году. Благодаря ему группу занесли в Книгу рекордов Гинесса за самые большие продажи пластинок.

После этого дуэт выпустил первый альбом, дважды ставшим платиновым. Sorry I'm A Lady — еще один популярный хит Baccara. В СССР коллектив стал популярным после песни Cara Mia, более известную благодаря русскоязычной кавер-версии «Не было печали, просто уходило лето». Еще одна страна, полюбившая коллектив, — Япония.

Выпустив четыре полноценных студийных альбома, Baccara распалась в 1981 году из-за конфликта. Он назревал еще с 1980 года, когда Мендиолу возмутило качество записи очередного сингла, на котором ее голос практически не было слышно. Вокалистка подала в суд на звукозаписывающую компанию, дуэт прекратил сотрудничество с Соя. Baccara записала свой последний альбом Bad Boys уже с другими продюсерами, однако пластинка провалилась, средств на раскрутку коллектива не было, солистки начали строить сольные карьеры.

В 2010 году Мендиола и Матеос признались, что не созванивались и не встречались с 1981 года. Мендиола утверждала, что группа распалась из-за желания ее напарницы сосредоточиться на собственном проекте. Матеос же утверждала, что коллектив прекратил существования после требования Мендиолы петь сольно половину песен из последнего альбома.

Сольные проекты не сложились у обеих исполнительниц. Матеос возвращалась к названию Baccara, затем с Кристиной Севильей создала Baccara 2000. С 1983 по 2008 год Матеос сменила более десяти вокалисток. Мендиола в середине 1980-х запустила проект New Baccara вместе с Марисой Перес. В конце 1990-х они снова получили авторские права на название Baccara и продолжали выступать по всему миру. В 2011 году второй участницей дуэта стала Севилья. Вместе с Мендиолой они до последнего времени продолжали выступать, записывали альбомы и синглы. В России Мендиола и Севилья были частыми гостями на фестивалях «Дискотека 80-х Авторадио» и «Легенды Ретро FM».