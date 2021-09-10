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Культура

«Приговор Хованскому должен быть мягким»

Депутат Власов призвал отпустить арестованного Хованского домой

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Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, в Дзержинском районном суде, 10 июня 2021 года

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, в Дзержинском районном суде, 10 июня 2021 года

Александр Гальперин/РИА «Новости»
Блогеры Дмитрий Ларин и Стас Васильев обвинили стримера Андрея Нифедова в лжесвидетельстве по делу Юрия Хованского. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Василий Власов, помощником которого являлся Хованский, заявил, что сообщения о ложных показаниях должен проверять суд, а также рассказал про попытки добиться для блогера домашнего ареста вместо СИЗО. В свою очередь юрист Вадим Ткаченко объяснил, в каком случае заявления коллег Хованского могут повлиять на ход разбирательства.

9 сентября блогеры Дмитрий Ларин и Стас Васильев («Ай, Как Просто!») в своих Telegram-каналах сообщили о лжесвидетельстве стримера Андрея Нифедова против Юрия Хованского. По их словам, Нифедов заявил следователям, что стрим, на котором Хованским была исполнена песня о теракте на Дубровке, состоялся в 2018 году — когда в статью об оправдании терроризма уже были внесены поправки, касающиеся незаконности деяния в интернете. Сам Хованский заверяет, что спел песню задолго до изменения данной статьи УК РФ.

Нифедов, согласно Ларину и Васильеву, утверждает, что в том стриме участвовали в том числе и они, а также их коллега Игорь Линк. Сами блогеры это отрицают, подчеркивая, что такого стрима не было. Кроме того, Ларин сообщил, что следователи не приложили к материалам дела показания Васильева и Линка.

Комментируя «Газете.Ru» заявления блогеров о ложных показаниях, депутат Госдумы Василий Власов, помощником которого ранее являлся Хованский, подчеркнул, что данную информацию должен проверять суд. Также он рассказал, что пытается добиться для арестованного блогера домашнего ареста.

«Я стараюсь помочь Юрию в рамках закона. За помощью обратились его родители, попросили, чтобы Юрий находился на время следствия под домашним арестом. Я написал несколько депутатских запросов касательно нахождения Юрия Михайловича в СИЗО. Ответ пришел согласно закону: будет проводиться проверка, о результатах которой мне сообщат позже. С точки зрения тех возможностей, которые у меня есть, — я оказываю ему максимальную помощь и поддержку. И это связано не только с тем, что Хованский ранее у меня работал», — сказал Власов.

Депутат добавил, что участвовал в первом слушании по делу Хованского и положительно характеризовал своего экс-помощника: «Присутствовал на первом суде в качестве свидетеля. Давал положительную характеристику Юрию. К сожалению, мои доводы не были услышаны. Мне кажется, что Юрия должны отправить под домашний арест, а не в СИЗО его сейчас держать».

Говоря о возможном наказании для Хованского, Власов выразил надежду, что блогеру не назначат тюремный срок.

«Если окажется, что дело как-то связано с ложными показаниями, а человек находится в СИЗО — безусловно, это неправильно. Следствие должно очень внимательно рассмотреть все доводы, — подчеркнул депутат. — Мне кажется, в деле Хованского есть два варианта. Первый — докажут, что песня была спета в 2012-2013 гг., тогда его ждет штраф.

Буду надеяться, что все обойдется непосредственно штрафом, а не тюремным заключением от пяти до семи лет. Это слишком суровое наказание. Да, песня плохая, но Юрий раскаивался. Он делал достаточно много хороших вещей. Считаю, что приговор, если он будет, должен быть мягким. И есть второй вариант, к которому я больше склоняюсь, — полностью закрыть дело по истечении срока давности».

Ранее Власов уже высказывался о деле Хованского. Так, в день задержания он сообщил СМИ, что уже как полгода не работает вместе с блогером. Отказ от сотрудничества он тогда объяснил некорректным юмором Хованского.

«Он не всегда корректно высказался, некоторые его шутки были за гранью. Поэтому как публичный политик я был вынужден прервать рабочие отношения с ним», — говорил депутат ТАСС.

Как рассказал «Газете.Ru» юрист Вадим Ткаченко, уголовное дело против Хованского не может основываться на исполнении песни о теракте на стриме, если он состоялся до изменения ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма»).

«Конечно, нельзя привлекать к ответственности за преступления, которые в момент его совершения не являлись преступлением», — сказал он.

Согласно эксперту, для проверки заявлений Ларина и Васильева о ложных показаниях следователи могут устроить им очную ставку с Нифедовым: «В таких случаях устраивается очная ставка. И на основании всех показаний ее участников следственные органы принимают решение, кому стоит доверять. Очная ставка инициируется следствием».

Также юрист выразил мнение, что в момент задержания, видео которого утекло в интернет, Хованский мог сказать лишнего.

«В этот момент он без адвоката начал говорить вещи, которые его дискредитировали», — отметил Ткаченко, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube.

Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года, против него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для этого стала песня о теракте на Дубровке, исполненная блогером на одном из стримов. В ней эксперты нашли признаки угроз, унижения и применения насилия к группе лиц по признаку национальности, а также оправдание агрессивных действий террористов.

По первоначальным данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности» исполнил песню в интернете.

Сам Хованский утверждает, что тот самый стрим состоялся еще много лет назад, а его запись он никуда не выкладывал. При этом 3 июля 2020 года видео стрима появилось в сети, его опубликовал неизвестный пользователь.

По уголовному делу блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

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