Feduk выпустил «полуроковый» альбом с участием Доры

Разорвавший TikTok хит от Дани Милохина и escape, личные переживания Ланы Дель Рей в песне «Arcadia», а также тяжелый трек «Kill The Noise» рок-группы Papa Roach: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных новинках недели.

Американская певица Лана Дель Рей опубликовала сингл «Arcadia» из ее альбома «Blue Banisters». Релиз пластинки запланирован на 22 октября. Также исполнительница выложила на YouTube клип, который набрал 1,5 млн просмотров за сутки. В Instagram Дель Рей написала, что постоянная критика творчества подтолкнула ее к изучению собственного генеалогического древа. Певица отметила, что в новом альбоме она рассказывает свою личную историю.

Papa Roach — «Kill The Noise»

У рокеров Papa Roach вышел сингл «Kill The Noise», напоминающий раннее творчество группы. Мощный трек о преодолении ментальных проблем и тревог войдет в грядущий альбом Papa Roach, премьера которого ожидается в начале 2022 года. Группа считает «Kill The Noise» своей «самой тяжелой новой рок-песней за последние четыре года».

Feduk & Дора — «Поздно»

В ночь на 10 сентября рэпер Feduk опубликовал на музыкальных платформах мини-альбом «Заново». Не считая макси-сингла «2 песни про лето», это его первый полноценный релиз в 2021 году. Сам Feduk называет свой альбом «полуроковой альтернативной ипишкой». В релизе присутствует только один фит — «Поздно» с Дорой. В комментарии «Афише» Feduk объяснил суть этой песни.

«Поздно» напоминает про скоротечность и изменяемость событий. О том, что не нужно бояться принимать решения, порой, негативные, но со временем они приобретут позитивный характер и заживляющий эффект», — сказал рэпер.

Эд Ширан — «Shivers»

Британец Эд Ширан выпустил новую песню «Shivers» из его грядущего четвертого альбома под названием »=», который выйдет 29 октября на лейбле Atlantic Records. В клипе влюбленный герой Ширана пытается ухаживать за девушкой, которую играет актриса Анна-София Робб. Видео имеет сюрреалистический оттенок, поскольку включает в себя серию случайных сцен, напоминающих видеоигры и фильмы о супергероях.

Baby Keem — «Issues»

После ряда громких фитов с Канье Уэстом, Трэвисом Скоттом и Кендриком Ламаром рэпер Baby Keem выпустил альбом «The Melodic Blue». Накануне он презентовал диск на шоу Джимми Фэллона, исполнив сольную лирическую песню «Issues». В других треках альбома рэперу помогают те же Скотт и Ламар, а также Дон Толивер.

Даня Милохин & escape — «So low»

Певец escape и блогер Даня Милохин записали трек «So low». За три недели до выхода песни ее отрывок появился в TikTok и разорвал платформу. Видео под этот звук сняли сотни тысяч пользователей, включая Ольгу Бузову, Валю Карнавал, Юлю Гаврилину, Егора Шипа и других популярных блогеров. Еще до официального релиза трек «So low» был на четвертом месте в рейтинге Shazam а России, а в мировом рейтинге — на 36-м.

Charli XCX — «Good Ones»

Британская певица Charli XCX выпустила свежий трек «Good Ones», который обещает стать поп-хитом. В преддверии релиза исполнительница заявила Vulture, что в этой песне она «сожалеет о неспособности сохранять здоровые отношения, вместо которых попадает в отношения дисфункциональные и токсичные». Композиция войдет в новый студийный альбом, релиз которого состоится в марте 2022 года.

Rodrigo y Gabriela — «The Struggle Within»

К 30-летию своего самого хитового альбома «Black Album» группа Metallica выпустила его переиздание «Metallica Blacklist» с 53 каверами на 12 песен. Каверы записали Майли Сайрус, Элтон Джон, Фиби Бриджерс, St. Vincent, коллективы Weezer и Royal Blood, музыканты Slipknot, Depeche Mode и другие. На этой неделе на YouTube была опубликована акустическая версия песни Metallica «The Struggle Within» в исполнении мексиканского дуэта Rodrigo y Gabriela.