Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Минобороны назвали сведения о заболевших на учениях «Запад-2021» фейком 15:29
Собянин объяснил, как и почему в Москве вводят меры по COVID-19 15:26
Мария Кожевникова пожаловалась на глубокую депрессию 15:23
Красноярец сообщил о минировании, чтобы полицейские дали ему прикурить 15:20
Россия потратила 20 млрд рублей на подготовку спортсменов к Олимпиаде и... 15:10
Киев пообещал продолжить борьбу с «Северным потоком — 2» 15:07
Пьяный россиянин за рулем Bentley набросился на полицейских и пытался сбежать 15:03
Красноярская учительница оскорбляла и била учеников на занятиях 15:02
Малахов рассказал о «семейных посиделках» с матерью Бузовой 15:01
В Петербурге мужчина подозревается в изнасиловании дочери знакомой 14:57
Культура

Плейлист недели: Милохин, Лана Дель Рей, Papa Roach, Feduk и Дора

Feduk выпустил «полуроковый» альбом с участием Доры

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даня Милохин

Даня Милохин

Global Look Press
Разорвавший TikTok хит от Дани Милохина и escape, личные переживания Ланы Дель Рей в песне «Arcadia», а также тяжелый трек «Kill The Noise» рок-группы Papa Roach: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных новинках недели.

Лана Дель Рей — «Arcadia»

Американская певица Лана Дель Рей опубликовала сингл «Arcadia» из ее альбома «Blue Banisters». Релиз пластинки запланирован на 22 октября. Также исполнительница выложила на YouTube клип, который набрал 1,5 млн просмотров за сутки. В Instagram Дель Рей написала, что постоянная критика творчества подтолкнула ее к изучению собственного генеалогического древа. Певица отметила, что в новом альбоме она рассказывает свою личную историю.

Papa Roach — «Kill The Noise»

У рокеров Papa Roach вышел сингл «Kill The Noise», напоминающий раннее творчество группы. Мощный трек о преодолении ментальных проблем и тревог войдет в грядущий альбом Papa Roach, премьера которого ожидается в начале 2022 года. Группа считает «Kill The Noise» своей «самой тяжелой новой рок-песней за последние четыре года».

Feduk & Дора — «Поздно»

В ночь на 10 сентября рэпер Feduk опубликовал на музыкальных платформах мини-альбом «Заново». Не считая макси-сингла «2 песни про лето», это его первый полноценный релиз в 2021 году. Сам Feduk называет свой альбом «полуроковой альтернативной ипишкой». В релизе присутствует только один фит — «Поздно» с Дорой. В комментарии «Афише» Feduk объяснил суть этой песни.

«Поздно» напоминает про скоротечность и изменяемость событий. О том, что не нужно бояться принимать решения, порой, негативные, но со временем они приобретут позитивный характер и заживляющий эффект», — сказал рэпер.

Эд Ширан — «Shivers»

Британец Эд Ширан выпустил новую песню «Shivers» из его грядущего четвертого альбома под названием »=», который выйдет 29 октября на лейбле Atlantic Records. В клипе влюбленный герой Ширана пытается ухаживать за девушкой, которую играет актриса Анна-София Робб. Видео имеет сюрреалистический оттенок, поскольку включает в себя серию случайных сцен, напоминающих видеоигры и фильмы о супергероях.

Baby Keem — «Issues»

После ряда громких фитов с Канье Уэстом, Трэвисом Скоттом и Кендриком Ламаром рэпер Baby Keem выпустил альбом «The Melodic Blue». Накануне он презентовал диск на шоу Джимми Фэллона, исполнив сольную лирическую песню «Issues». В других треках альбома рэперу помогают те же Скотт и Ламар, а также Дон Толивер.

Даня Милохин & escape — «So low»

Певец escape и блогер Даня Милохин записали трек «So low». За три недели до выхода песни ее отрывок появился в TikTok и разорвал платформу. Видео под этот звук сняли сотни тысяч пользователей, включая Ольгу Бузову, Валю Карнавал, Юлю Гаврилину, Егора Шипа и других популярных блогеров. Еще до официального релиза трек «So low» был на четвертом месте в рейтинге Shazam а России, а в мировом рейтинге — на 36-м.

Charli XCX — «Good Ones»

Британская певица Charli XCX выпустила свежий трек «Good Ones», который обещает стать поп-хитом. В преддверии релиза исполнительница заявила Vulture, что в этой песне она «сожалеет о неспособности сохранять здоровые отношения, вместо которых попадает в отношения дисфункциональные и токсичные». Композиция войдет в новый студийный альбом, релиз которого состоится в марте 2022 года.

Rodrigo y Gabriela — «The Struggle Within»

К 30-летию своего самого хитового альбома «Black Album» группа Metallica выпустила его переиздание «Metallica Blacklist» с 53 каверами на 12 песен. Каверы записали Майли Сайрус, Элтон Джон, Фиби Бриджерс, St. Vincent, коллективы Weezer и Royal Blood, музыканты Slipknot, Depeche Mode и другие. На этой неделе на YouTube была опубликована акустическая версия песни Metallica «The Struggle Within» в исполнении мексиканского дуэта Rodrigo y Gabriela.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Северный поток — 2» достроили. В Европе винят Берлин, Киев обещает бороться
«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2»
«Не пишите мне гадости!»: Магучих ответила на критику украинцев за фото с Ласицкене
В Госдуме призвали обеспечить безопасность Магучих после второго фото с Ласицкене
Месси побил исторический рекорд Пеле и расплакался
Месси превзошел рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную
Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку
В Москве внучка и бабушка умерли после отравления арбузом
Поклонская назвала безумством заявления о возможности войны между Россией и Украиной
Собянин объяснил, как и почему в Москве вводят меры по COVID-19
Новости и материалы
В Минобороны назвали сведения о заболевших на учениях «Запад-2021» фейком
Мария Кожевникова пожаловалась на глубокую депрессию
Красноярец сообщил о минировании, чтобы полицейские дали ему прикурить
Россия потратила 20 млрд рублей на подготовку спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде
Киев пообещал продолжить борьбу с «Северным потоком — 2»
Пьяный россиянин за рулем Bentley набросился на полицейских и пытался сбежать
Красноярская учительница оскорбляла и била учеников на занятиях
Малахов рассказал о «семейных посиделках» с матерью Бузовой
В Петербурге мужчина подозревается в изнасиловании дочери знакомой
Милонов вызвал Зеленского на бой по правилам бокса
Кузнецова выступила за запрет освобождения педофилов с назначением штрафа
Путин поручил министру спорта доложить о восстановлении РУСАДА
Талибы* закрасили портрет Флойда
В Fitch объяснили, почему ЕС скоро снимет ограничения для «Северного потока — 2»
Физиотерапевт посоветовала пять продуктов для борьбы с бессонницей
Путин: очевидна политическая окраска решений CAS в отношении России
Первый трейлер новой «Матрицы» за сутки набрал 15 миллионов просмотров
Телеведущий Малахов рассказал, чем отличается от Галкина
Все новости
Просто дорогая игрушка: пять причин не покупать «умные» очки от Цукерберга
Почему не стоит тратить $299 на смарт-очки от Facebook и Ray-Ban
«Человек, без которого страна не полная»
Что говорили на церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
Россияне снова несут деньги в банки
Благодаря повышению ЦБ ключевой ставки у россиян вернулся интерес к депозитам
«Я люблю бренды»: почему зумеры тратят все деньги на роскошные вещи
Чем люксовые бренды подкупают молодежь
«Это будет самой большой ошибкой России»
Зеленский допустил вероятность войны России и Украины
Оргазм и котики: за что дали Шнобеля в 2021 году
Кто стал лауреатом 31-й Шнобелевской премии
Путин, Мишустин, Лавров. Кто пришел на церемонию прощания с Зиничевым
«Все девять пуль — в меня, две дыры осталось»
Сын Владимира Конкина заявил, что отец стрелял в него девять раз
«Люди падали как дождь»: как произошла крупнейшая авиакатастрофа Югославии
45 лет столкновению двух самолетов над Загребом
Первый взгляд на новый God of War: главное из показа PlayStation
Sony впервые показала кадры из God of War: Ragnarok
«Господин Муса не имеет права на «Бураны»
Власти Казахстана намерены отсудить у частной компании корабль «Буран»
В Кремле рассказали о попытках вмешательства в российские выборы
Песков: риски вмешательства в выборы в Госдуму извне действительно есть
«Оживление мертвых»: что предлагают в российских криокомпаниях
Биолог оценил эффективность крионирования тела после смерти
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях