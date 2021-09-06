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Культура

«Не на его уровне»: нейросеть дописала симфонию Бетховена

Композитор Журбин оценил законченную ИИ симфонию Бетховена

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Владимир Гердо/ТАСС
Искусственный интеллект закончил десятую симфонию Бетховена. Разработчик потратил на создание алгоритмов десять лет. «Газета.Ru» поговорила с композитором Александром Журбиным о том, сможет ли нейросеть полностью заменить человека в музыке.

В Швейцарии исполнили написанную искусственным интеллектом (ИИ) десятую симфонию Бетховена. Ранее произведение существовало лишь в набросках композитора. Нейросеть ANN дописала реконструированную композицию, изучив гармоническую и мелодическую структуру творчества Бетховена. Пьесу, созданную ИИ, разработчик Флориан Коломбо назвал BeethovANN Symphony 10.1. На создание алгоритмов он потратил десять лет.

Идея проекта состояла в том, чтобы «просто по нажатию кнопки» создать полную музыкальную партитуру для всего симфонического оркестра. Но, согласно задумке, это не должно отстранять людей от творческого процесса.

«В симфонии есть что-то от Бетховена, но все-таки это BeethovANN. Нам открывается что-то новое», — сказал Коломбо.

Композицию исполнили на концерте в Лозанне. По данным News 24, музыканты во время репетиции были удивлены, насколько гармоничным вышло произведение, написанное ИИ. Однако французский дирижер Гийом Берни, который руководил оркестром, отметил, что некоторые фрагменты все же не соответствовали стилю Бетховена. По его мнению, эксперимент удался, но созданной нейросетью музыке не хватило гениальности.

Разработчик нейросети ANN Коломбо объяснил, что для эксперимента использовались алгоритмы глубокого обучения, которые имитируют работу человеческого мозга. Для реализации задуманного он загрузил все 16 струнных квартетов Бетховена, чтобы ИИ познакомился с «манерой» композитора. Дополнительно в компьютер были загружены оригинальные наброски к партиту десятой симфонии.

В разговоре с «Газетой.Ru» советский и российский композитор, член Союза композиторов Александр Журбин отметил, что ИИ все-таки не сможет точно воссоздать произведение Бетховена. По его мнению, реконструкция делается скорее для рекламы или в качестве эксперимента.

«Искусственный интеллект уже давно сочиняет музыку. Я видел такие приборы, которые могут написать музыку в стиле Моцарта, Бетховена или Брамса, — кого хотите. И, конечно, они это делают, но плохо. Это не сравнится с человеком и его талантами, которых искусственный интеллект не удостоен.

Когда делается реконструкция 10-й симфонии Бетховена — это больше реклама, промоушен. Эта музыка не будет на уровне Бетховена. В конце жизни сам Бетховен уже был не Бетховеном, а Бетховеном в третьей степени. Он очень сильно преобразился к концу жизни», — поделился мнением композитор.

Журбин также рассказал о других случаях, когда неоконченные произведения композиторов дописывались нейросетью. Однако в ближайшее время, по его мнению, ИИ не сможет посоревноваться с гением человека.

«Конечно, это интересный эксперимент. Есть несколько случаев, когда композиторы заканчивали неоконченные произведения. Скажем, знаменитая симфония Шуберта, которую записывали уже десятки композиторов и, наверное, компьютеры тоже. Хотя все понимают: она не окончена не потому, что Шуберт внезапно умер. А потому что он считал, что этого достаточно. Конечно, это было фиаско. <...> В принципе, я отношусь к ИИ с некой иронией, ведь ему пока не достичь того, что достигает человек», — заключил Журбин.

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