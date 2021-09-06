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Культура

«Жаль, что у театра такая политика»: из МХТ убрали Серебренникова

Актеров разочаровал отказ МХТ от спектакля Серебренникова

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Во время репетиции спектакля «Зойкина квартира» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова на сцене МХТ им. Чехова в Москве

Во время репетиции спектакля «Зойкина квартира» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова на сцене МХТ им. Чехова в Москве

Илья Питалев/РИА «Новости»
Руководство МХТ им. Чехова сняло с репертуара спектакль «Зойкина квартира» Кирилла Серебренникова. Исполнительница главной роли Лика Рулла и актер Сергей Сосновский в беседе с «Газетой.Ru» выразили несогласие с этим решением. Они отметили, что «Зойкина квартира» всегда шла с аншлагом и была любима зрителями и сотрудниками театра.

Новый 124-й сезон в МХТ им. Чехова начался с серьезных изменений в репертуаре. Руководство театра отказалось от нескольких успешных спектаклей, включая «Зойкину квартиру» Кирилла Серебренникова. Сыгравшая в постановке главную героиню Зою Пельц актриса Лика Рулла рассказала «Газете.Ru», что прочитала об этом в Instagram режиссера.

«Я была огорошена этим сообщением. Кроме как досады и разочарования, у меня нет никаких эмоций по этому поводу. Я очень жалею, что ведется такая политика театра», — поделилась Рулла.

Актриса заявила, что не понимает, чем руководствовался худрук МХТ им. Чехова Сергей Женовач, принимая решение снять с репертуара аншлаговый спектакль. Она предположила, что Женовач «имеет далеко идущие планы и видит перспективу».

«Постановка «Зойкина квартира» — это настоящая классика. За время проката было доказано, что это любимый спектакль не только зрителями, но и театром. Он действительно соответствовал уровню Московского художественного театра и всегда собирал аншлаги», — заявила Рулла.

Мнение актрисы разделил ее коллега по «Зойкиной квартире» Сергей Сосновский, исполнивший роль председателя домкома Анисима Аллилуйи. Он признался, что был расстроен, когда узнал о снятии спектакля.

«Мне кажется, что «Зойкина квартира» еще бы пожила. А то, что какие-то спектакли по разным причинам списываются и заменяются другими, — это нормальная практика. Потому что невозможно накапливать безумное количество спектаклей, которые идут раз в один или два месяца», — сказал Сосновский.

Об отказе МХТ им. Чехова от «Зойкиной квартиры» Серебренников сообщил на своей странице в Instagram. Он отметил, что узнал о решении театра «совершенно случайно», и поблагодарил актеров за сотрудничество.

«Спектакль шел в репертуаре театра почти девять лет. Девять лет аншлагов, стоячих оваций, — написал Серебренников. — Очень хочется даже не «попрощаться» (прощание — пафосное слово), а сказать спасибо тем людям, кто делал со мной этот спектакль и с большим успехом играл его все эти годы. К сожалению, не удалось всех поблагодарить лично».

Ранее стало известно о снятии с репертуара МХТ им. Чехова двух спектаклей Константина Богомолова — «Идеальный муж» и «Карамазовы». Об этом сам режиссер сообщил на своей странице в Facebook. Он написал, что последние показы «Идеального мужа» пройдут 8 и 13 сентября, а «Карамазовых» сыграют один раз в ноябре. Бывшая супруга Богомолова Дарья Мороз поддержала его постом в Instagram, пригласив подписчиков на последние показы.

При этом в репертуаре МХТ им. Чехова остаются две другие постановки Богомолова — «Мужья и жены» и «Три сестры». В разговоре с «Газетой.Ru» Рулла положительно отозвалась о снятых с показа спектаклях режиссера.

«Постановки Богомолова также успешно шли в театре, я была на обеих премьерах. Мне нравился спектакль «Карамазовы». И, в общем-то, я считаю, что театр должен предоставлять палитру разных направлений современного театрального искусства, если он является авангардом театральной жизни Москвы», — заявила актриса.

Тем временем худрук МХТ им. Чехова Сергей Женовач рассказал «Собеседнику», что снятие старых постановок является неотъемлемой частью «жизнедеятельности театра». По его словам, как только выпускается премьера, минимум один или два спектакля должны уходить. Он подчеркнул, что «дело не в спектаклях», но не стал раскрывать критерии отказа от той или иной постановки.

«Я художественный руководитель и имею право. Еще раз говорю: возраст спектакля, состояние артистов. Есть очень много нюансов, но это не связано с эстетическими пристрастиями», — заявил Женовач.

«Газете.Ru» не удалось связаться с худруком МХТ им. Чехова. В пресс-службе театра отказались комментировать снятие из репертуара спектакля Серебренникова.

Согласно сайту МХТ им. Чехова, 16 и 17 октября на основной сцене состоится первая премьера сезона: Виктор Крамер представит спектакль по собственной пьесе «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», написанной при участии Константина Хабенского. Также в 2021-2022 годах в театре выйдут новые спектакли «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» в постановке Уланбека Баялиева, «Сирано де Бержерак» Егора Перегудова, мюзикл «Свет нового человека, или Второе пришествие Гагарина» Олега Глушкова, «Омон Ра» Михаила Рахлина и другие.

Кроме того, в рамках проекта «Лаборатория режиссерских дебютов» в МХТ будут показаны спектакли молодых выпускников ГИТИСа — Сергея Тонышева («Моя жизнь»), Евгения Закирова («Очень, очень, очень темная материя») и Егора Трухина («Мама»). Их работы были признаны самыми перспективными в конкурсе студентов-режиссеров старших курсов профильных вузов.

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