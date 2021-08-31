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Культура

«Развалит труппу»: МХАТ раскритиковали за возобновление спектакля с Бузовой

Постановка «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой вернется на сцену МХАТа осенью 2021 года

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Скандальный спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой возвращается на сцену МХАТ имени Горького. Как рассказали «Газете.Ru» в театре, следующий показ пройдет в октябре-ноябре 2021 года. Решение руководства МХАТа о возобновлении постановки раскритиковал народный артист России Владимир Матвеев. По его мнению, участие телеведущей в спектакле может «развалить труппу». О возможных новых изменениях в постановке «Газете.Ru» рассказала пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина, а Народный артист России Владимир Матвеев поделился своими опасениями насчет деградации театрального искусства.

Спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняет Ольга Бузова, вернется на сцену МХАТ имени Горького этой осенью — в октябре или ноябре. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина. Он также отметила, что в постановку будут внесены некоторые изменения по сравнению с премьерный вариантом, который показали публике в начале этого лета.

«Изменения будут, как и в любом другом новом спектакле. Возможно, режиссер Рената Сотириади его сделает динамичнее. В любом случае каждый спектакль меняется в процессе жизни — даже артисты играют каждый спектакль по-разному», — сказала пресс-секретарь.

По словам Мусиной-Пушкиной, Бузова продолжит свое участие в постановке, потому что в театре довольны ее работой как актрисы.

«Ольга и дальше будет играть в этом спектакле. Мы довольны ее работой и пока никого другого на роль певички кабаре в «Чудесном грузине» не рассматриваем», — заверила она.

Комментируя решение МХАТа оставить постановку с Бузовой в репертуаре, народный артист России Владимир Матвеев выразил мнение, что телеведущая может развалить труппу театра.

«Думаю, Бузова развалит труппу. Сначала одна ложка дегтя, потом еще одна, и вот — театр «прокис». Не дай бог, чтобы в театрах появлялись такие, как Бузова. Люди начинают привыкать к тому, что появление таких людей там является возможным, — сказал он «Газете.Ru». — Мы, актеры, стараемся сохранить русскую драматическую школу, а нас разбавляют самозванцами».

Он также раскритиковал сюжет «Чудесного грузина», посвященного личности Иосифа Сталина.

«Мне даже сложно сказать, что хуже: Бузова или романтизация Сталина. Думаю, и то и другое. Сейчас нам внедряют, что смотреть спектакли, где нет политического контекста, просто неинтересно. Но политика и театр — разные вещи, — сказал Матвеев, артист Театра имени Ленсовета.

— Политика может присутствовать в искусстве, однако подобное надо отображать деликатнее, эстетичнее и без пародий. Наше общество сейчас пародирует буквально все и всех, думая, что зрителю это нужно. Но это самый простой жанр. В театральных вузах его проходят на первых курсах».

Спектакль «Чудесный грузин» был создан драматургом Андреем Назаровым и режиссером Ренатой Сотириади. Бузова исполнила в нем роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает члена партии по кличке Коба — Иосифа Сталина. Политического деятеля в постановке, которая была впервые показана в июне 2021 года, сыграл Георгий Иобадзе.

Спектакль еще до дебюта столкнулся с критикой общественности — в том числе и по причине участия в нем Бузовой. На закрытой премьере телеведущая пела мимо нот, однако впоследствии объяснила это задумкой режиссера.

«Играю певицу, которая специально не попадает в ноты, а только делает вид, что поет», — говорила она.

Идея пригласить Бузову в проект принадлежала нынешнему худруку МХАТа Эдуарду Боякову. При этом, по его же словам, в этом мнении его поддержал весь театральный коллектив.

«Мы обсуждали других кандидатов, но четко сформулированного предложения не было. Сначала я не был уверен, однако после встречи с Ольгой увидел эту энергию и поверил. Мы откровенно общались, и эта открытость стала залогом того, что мы идем сквозь домыслы. Мы занимаемся искусством. Я, художественный руководитель, считаю этот спектакль достойным», — рассказывал Бояков после генеральной репетиции.

Подробнее о «Чудесном грузине» читайте здесь.

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