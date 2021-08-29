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Культура

«Сальвадор Дали в мире музыки». Не стало легендарного Ли «Скрэтча» Перри

Пионер даба и знаменитый диджей Ли «Скрэтч» Перри умер на Ямайке

Один из первопроходцев музыкальных жанров регги и даб Ли «Скрэтч» Перри скончался на 86-м году жизни на Ямайке. Премьер-министр островного государства уже выразил семье музыканта соболезнования. Сравнимую с легендарностью известность Перри получил во второй половине прошлого века — благодаря разнообразным экспериментам со звуком. Он также продюсировал Боба Марли.

Бывший продюсер Боба Марли и пионер регги Ли «Скрэтч» Перри (настоящее имя – Рэйнфорд Хью Перри) умер в возрасте 85 лет. Ямайская пресса сообщает, что артист скончался в больнице города Лусеа.

Глава правительства Ямайки Эндрю Холнесс уже выразил глубочайшие соболезнования родным, близким и поклонникам музыканта.

Перри считается одним из наиболее влиятельных музыкальных экспериментаторов второй половины XX века. Психоделический стиль даб возник благодаря разнообразным нововведениям, использованным и придуманным Перри – в частности, он экспериментировал с эхом.

Даб изначально представлял собой регги-записи с удаленным из них вокалом.

Музыкальная карьера Перри продолжалась около 70 лет. «Он человек-загадка. Весь мир — его музыкальный инструмент. Нужно только послушать», — говорил гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс журналистам. Кроме того, он называл Перри «Сальвадором Дали в мире музыки».

С начала 1950-х Ли «Скрэтч» Перри выступал на сцене не только соло, но и вместе с группой The Upsetters и множеством других коллективов. Наследие его впечатляет — в опубликованной в 2010 году книге на более чем трех сотнях страниц перечисляются все известные записи Ли.

Сведения о дате рождения Ли «Скрэтча» Перри разнятся – по некоторым данным, он родился 20 марта 1936 года. По другим – 19 марта 1940-го. Однако сам музыкант говорил о 20-м числе, в эту дату он также ежегодно давал праздничные концерты в честь своего дня рождения.

Неизвестно и место рождения артиста – есть три разных деревни на Ямайке, где Перри мог появиться на свет. Родился он в бедной семье, проучился в школе четыре класса и долгое время работал трактористом и строителем.

Однажды, укладывая дорогу, Перри попал под дождь, что стало поворотным моментом в его жизни. «Если бы я туда не поехал, то не стал бы ведущим звукорежиссером. Я услышал, что бьющиеся камни — это ударные, а ветер — это звук ударов по музыкальным тарелкам, а еще это дождь… Когда камни бьются друг о друга — я слышу раскаты грома, слышу вспышки молний. Вот как я оказался вовлеченным в музыкальную индустрию: музыке меня научили камни», — рассказывал он в биографическом документальном фильме.

Уже в 2010-х легендарный музыкант принимал участие в озвучивании видеоигр. В GTA V он сыграл роль диджея на внутриигровой радиостанции Blue Ark, где как транслируются регги и даб.

В 2003 году Перри приезжал в Россию, чтобы выступить на первом Московском регги-фестивале. Тогда «Газета.Ru» откликнулась на визит артиста и создаваемую им музыку заметкой со следующими пассажами:

«В конце 60-х приджазованные местные стили ска и рокстеди уступили место оригинальному ямайскому изобретению – регги, музыке, ассоциирующейся с тех пор с известным растением, растафарианством (Скрэтч, кстати, не растаман, хотя императора Хайле Селассие и чтит) и движением за права чернокожих. Перри был одним из тех, кто сделал эту музыку тем, что она есть: на рубеже 60–70-х через его студию «Черный ковчег» прошли все герои стиля».

Выступать на сцене Перри продолжал и в весьма преклонном возрасте. «Он продолжает чудить, иногда выступает с гастролями и по-прежнему с удовольствием губит себя. Скажем, один из последних американских концертов этот пожилой господин провел, водрузив на голову электрокамин, а два часа выкладываться на сцене, когда тебе седьмой десяток, опасно и без такой нагрузки. Но ничего ему не делается – феномен, как-никак», — писала «Газета.Ru» в 2003 году.

В последний раз Перри посещал Россию в 2017 году — он дал концерт в Москве.

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