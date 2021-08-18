«Дети начинают интересоваться»: в Татарстане проверят поп-ит на пропаганду ЛГБТ

Прокуратура Татарстана проверит на пропаганду ЛГБТ популярную игрушку-антистресс поп-ит, раскрашенную в шестицветную радугу. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, депутат Госдумы Виталий Милонов, психолог Наталья Наумова и основатель TikTok-хауса Ярослав Андреев оценили влияние этой игрушки на детей.

Правозащитник Еркен Сарсембаев заметил в антистресс-игрушке поп-ит пропаганду ЛГБТ. Мужчина подал в прокуратуру Татарстана заявление с просьбой проверить, как окрас поп-ита в цвета радуги может повлиять на детскую психику.

«Идет скрытая пропаганда движения в России. А потом дети начинают интересоваться и спрашивать про ЛГБТ. Я считаю, что надо запретить продажу данных игрушек», — цитирует активиста «АиФ Казань».

Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что ребенок воспринимает цвета в зависимости от информации, которую получил ранее. Поэтому большое значение в этом вопросе имеет отношение окружающих ребенка к расцветкам игрушек.

«Чем больше тревоги у взрослого человека, тем больше интереса это вызывает у ребенка, — объяснила Наумова.

— Далеко не каждый ребенок понимает, что это цвета ЛГБТ-движения. Не факт, что при виде радуги дети сразу же захотят примкнуть к рядам гомосексуалистов, — для этого должна быть определенная потребность. Эти мысли не по возрасту ребенку. Это совсем другая тематика и, я думаю, не надо их связывать».

Мнение психолога разделила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она напомнила, что пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних влечет за собой административное наказание. При этом, по словам омбудсмена, сами по себе цвета радуги ничего не обозначают для ребенка без пояснений со стороны взрослых.

«На мой взгляд, использование цветов радуги не является пропагандой, если кто-то не будет стоять над ребенком и говорить ему, что это связано с ЛГБТ, — сказала Волынец. — Если будет усмотрено, что это пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации, то дистрибьютор или продавец данных игрушек на территории России будет оштрафован».

Она также подчеркнула, что рассказывать детям о существовании нетрадиционной сексуальной ориентации — это нормально. По мнению Волынец, проблемой является романтизация и популяризация ЛГБТ, что может спровоцировать влечение к однополой любви как дань моде.

«Демография в стране под угрозой. Не хотелось бы, чтобы наша молодежь уходила с истинного пути, следуя каким-то навязанным трендам, — заявила омбудсмен.

— Стоит признать, конечно, что есть какой-то маленький процент людей, которые рождаются гомосексуалистами. Но многие идут на поводу у моды и хотят попробовать себя в этом статусе. Это может подействовать так же, как попробовать наркотики и втянуться. Многое зависит от общественного одобрения и порицания».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь сравнил изображение шестицветной радуги с другими символами, которые были запрещены по разным причинам.

«Эту дефектную инвалидскую радугу извращенцы со всего мира используют для обозначения своих сборищ. В практическом применении изображение радуги в усеченном виде стало символом зла, — заявил Милонов. — Свастика тысячелетиями не имела негативного контекста, но под воздействием исторических факторов этот символ стал неприличным. То же стало и с радугой. А знак «Пацифик» стал приличным, хотя был символом сатанистов».

Политик призвал полностью запретить использование изображений с упорядоченными цветами флага ЛГБТ.

«Я считаю, что флаг в виде шестицветной радуги должен быть приравнен к экстремистским изображениям. Его использование должно подходить под статью об экстремизме. Потому что нормальному человеку шестицветная радуга не нужна ни при каких обстоятельствах. И сама идеология ЛГБТ, и ее символика должны быть запрещены», — сказал Милонов.

Широкую популярность антистресс-игрушки поп-ит, симпл-димпл и сквиш приобрели благодаря TikTok. Блогеры снимали с ними множество видео и запускали флешмобы. Основатель крупнейшего TikTok-хауса Ярослав Андреев заявил, что не видит ничего предосудительного в использовании радужных предметов в роликах.

«Если кому-то пропаганда мерещится в безобидных игрушках, то здесь сложно что-либо комментировать», — ответил Андреев «Газете.Ru».

В июне информационное агентство «Грозный-информ» направило запрос в управление Роспотребнадзора по Чечне по поводу распространения поп-итов. Редакция попросила уточнить, служит ли игрушка пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Также этим летом жители Санкт-Петербурга пожаловались на уличное граффити с изображением поп-ита. Позже его закрасили.