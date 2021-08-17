«Никого не оправдывает»: зачем в спектакль по Достоевскому ввели казанского убийцу

Театр Российской армии обвинили в оправдании терроризма из-за учебной постановки по «Преступлению и наказанию». В ней Родиона Раскольникова сравнили с Ильназом Галявиевым, устроившим стрельбу в школе в Казани. Директор театра Иван Чурсин заявил «Газете.Ru», что спектакль никого не оправдывает, и выразил уверенность в том, что возмутившиеся пользователи его даже не видели.

Директор театра Российской армии Иван Чурсин пояснил «Газете.Ru», что спектакль «Преступление и наказание (Раскольников / Галявиев)» был поставлен в рамках театральной лаборатории и не будет добавлен репертуар.

«Нет никакой постановки. Это было сделано в рамках театральных лабораторий с молодыми режиссерами. Мы показывали шесть эскизов. Спектакль никого не оправдывает. У нас критики на показах присутствовали. Про оправдание в эскизах Ильназа Галявиева написали те, кто не смотрел эскизы. И никто этот спектакль ставить не собирается», — уточнил он.

После того как театр Российской армии в Instagram показал фотографии эскиза спектакля Александра Плотникова, многие пользователи возмутились задумкой молодого автора и сочли, что это оправдание терроризма. Автор постановки же заявил, что, напротив, хотел «дегероизировать» главного героя.

«Я не рассматриваю Достоевского в параллели с современностью. Скорее – современность в параллели с Достоевским», — цитирует Плотникова «Ревизор.Ру».

Заместитель директора театра Российской армии Милена Авимская сообщила, что режиссер в спектакле сравнивает образ мысли Раскольникова с Ильназом Галявиевым, обвиненным в массовом убийстве в казанской школе.

«Он находит параллели в их отношении к матери, к людям, похожесть мыслей сегодняшнего антигероя из Казани и Раскольникова», — объяснила она.

В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Государственной думы Елена Драпеко усомнилась в том, что театр коснутся проверки из-за волны негодования в интернете.

«Я не думаю, что будут проверки по причине оправдания терроризма в спектакле. Пусть комментирует те, кто смотрел, а я не смотрела, поэтому это бессмысленно». — считает заместитель председателя комитета Госдумы по культуре.

После критики постановки театр Российской армии изменил название эскиза к посту в Facebook на «Преступление и наказание», убрав часть «Раскольников / Галявиев» (скриншоты опубликовал Telegram-канал «Закулиска»). Кроме того, пользователям Instagram закрыли доступ к комментариям. Замдиректора театра Российской армии Милена Авимская, в свою очередь, сказала «Газете.Ru», что «название всегда было таким», сославшись на афишу.

Комментируя реакцию пользователей на спектакль, режиссер Александр Молочников выразил мнение, что свободу творчества в искусстве ограничивать нельзя.

«Мне кажется, что свободу творчества не стоит «подравнивать» извне. Если этот спектакль оскорбил родственников умерших и пострадавших в казанском теракте, зритель сразу отреагирует. Пусть закидает сцену помидорами, но без помощи властей или еще каких-то регулирующих органов. Если спектакль нарушает Уголовный кодекс — это другое дело. Но насколько я знаю, таковых нарушений нет. Их нет на бумаге. Остальное — дело вкуса и чувств, а они не могут быть руководством к действию. Думаю, что этот спектакль должен быть вынесен на суд зрителя», — сказал «Газете.Ru» постановщик.

11 мая 2021 года в казанской школе №175 произошла стрельба. В результате вооруженного нападения погибли девять человек, еще 21 пострадал. По факту произошедшего против бывшего ученика школы Ильназа Галявиева было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.