«Будут ли сравнивать с горой фекалий? Будут, но с иронией»

Люди наблюдают за установкой скульптуры «Большая глина №4» на Болотной площади в центре Москвы

В Москве установили 12-метровую скульптуру «Большая глина № 4» Урса Фишера. Москвичи раскритиковали алюминиевую копию комков глины, сравнив ее с фекалиями. Народный художник России Андрей Ковальчук и автор Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов прокомментировали «Газете.Ru» появление неоднозначного арт-объекта в центре столицы.

На Болотной набережной завершилась установка вертикальной скульптуры «Большая глина № 4» швейцарского художника Урса Фишера. Она представляет собой 12-метровую алюминиевую копию положенных друг на друга кусков глины, которые когда-то разминал скульптор.

Фотография арт-объекта собрала множество негативных комментариев в соцсетях — чаще всего скульптуру сравнивают с «горой фекалий».

Председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук отчасти разделяет мнение москвичей. Скульптор рассказал, что видел инсталляцию на фото, и она ему не понравилась.

«Мне скульптура не нравится, скажу честно. Потому что я сам скульптор, и опусов может быть очень много, но не каждый опус нужно увеличивать до 12 метров, — считает народный художник России.

— С другой стороны, я должен окончательно посмотреть в натуре, потому что бывают иногда фотографии непонятные. Но первое ощущение у меня — не положительное».

Он отметил, что искусство может быть актуальным или традиционным. В данном случае, по мнению Ковальчука, эксперты оценили эту работу как актуальную для выставления в центре Москвы.

«Значит, руководители и владельцы музея современного искусства, напротив которого установлена скульптура, посчитали, что она будет интересна зрителю. А они имеют право высказываться, — заявил скульптор. — Существуют законы и нормативные акты по установкам объектов в Москве. Если скульптура установлена на частной территории, владелец имеет право ее сохранить. Но если москвичам она мешает, они тоже могут высказываться в соцсетях, писать градоначальнику и так далее».

По мнению урбаниста и автора проекта «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова, реакция москвичей обусловлена отставанием об общемировых тенденций. Он отметил, что российская художественная и скульптурная школа около 50 лет развивалась почти в полной изоляции.

«Для среднего обывателя вершина понимания — это передвижники и бытовой реализм, а вот с Малевичем уже сложности. Цель установки подобных скульптур — скорее образовательная и просветительская. Нужно показать людям, что мир скульптуры гораздо многограннее, чем просто памятник очередному усатому мужику на коне», — сказал Гнилорыбов.

Он также выразил надежду, что со временем россияне привыкнут к необычным арт-объектам и научатся воспринимать их как искусство.

«Будут ли сравнивать с горой фекалий? Будут, но через такую иронию. Сначала отрицание, а затем уже через принятие идет вовлечение в область современного искусства», — подчеркнул урбанист.

Одним из ярых критиков «Большой глины №4» стал телеведущий Максим Галкин, посвятивший ей разгромный пост в Instagram.

«Это реально ужасно, отвратительно, мерзко! Там нет реально никакого смысла, никакого искусства. Почему никто не скажет, что такие художники — это просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы», — заявил шоумен.

Инсталляция «Большая глина №4» приурочена к открытию в Москве нового центра современного искусства — Дома культуры «ГЭС-2».

«Большая глина № 4» посвящена осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека, — говорится в Instagram «ГЭС-2». — Произведение апеллирует к тому непреодолимому импульсу, который все мы испытывали с детства, сжимая в ладони кусок пластилина, — импульсу к трансформации податливого материала и приданию ему определенной формы».

Впервые скульптуру Фишера установили в 2015 году на Манхэттене. Через полгода ее демонтировали, а в 2017-м поставили на площади Синьории во Флоренции. Там она находилась четыре месяца. В Москве «Большая глина №4» тоже простоит несколько месяцев, но сколько именно, пока неизвестно. В 2016 году работы Урса Фишера приезжали в музей «Гараж», где проходила персональная выставка скульптора «Маленький топор».