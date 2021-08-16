Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ООН призвали организовать новое правительство в Афганистане 20:33
Посол РФ в Афганистане: при талибах* в Кабуле ситуация лучше, чем... 20:31
Глава ФФККР оценил вероятность появления транс-персон в российском фигурном катании 20:31
Великобритания увеличит количество военных в Афганистане для эвакуации граждан 20:22
Эксперты выяснили, каким образом смена власти в Афганистане повлияет на рынок... 20:17
Китайский этап Гран-при по фигурному катанию отменен из-за коронавируса 20:17
В Екатеринбурге произошел взрыв на заводе 20:11
Взрыв электросамоката снес стену и выбил стекла в квартире в Перми 20:07
В Башкирии женщина выбросила чужого ребенка из окна роддома 20:00
Сенегалец в женской одежде три дня обманывал экзаменаторов, чтобы помочь любимой 19:57
Культура

«Будут ли сравнивать с горой фекалий? Будут, но с иронией»

Архитектор, урбанист и Максим Галкин — о скульптуре «Большая глина № 4» на Болотной набережной

close
100%
Люди наблюдают за установкой скульптуры «Большая глина №4» на Болотной площади в центре Москвы

Люди наблюдают за установкой скульптуры «Большая глина №4» на Болотной площади в центре Москвы

Илья Питалев/РИА «Новости»
В Москве установили 12-метровую скульптуру «Большая глина № 4» Урса Фишера. Москвичи раскритиковали алюминиевую копию комков глины, сравнив ее с фекалиями. Народный художник России Андрей Ковальчук и автор Telegram-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов прокомментировали «Газете.Ru» появление неоднозначного арт-объекта в центре столицы.

На Болотной набережной завершилась установка вертикальной скульптуры «Большая глина № 4» швейцарского художника Урса Фишера. Она представляет собой 12-метровую алюминиевую копию положенных друг на друга кусков глины, которые когда-то разминал скульптор.

Фотография арт-объекта собрала множество негативных комментариев в соцсетях — чаще всего скульптуру сравнивают с «горой фекалий».

Председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук отчасти разделяет мнение москвичей. Скульптор рассказал, что видел инсталляцию на фото, и она ему не понравилась.

«Мне скульптура не нравится, скажу честно. Потому что я сам скульптор, и опусов может быть очень много, но не каждый опус нужно увеличивать до 12 метров, — считает народный художник России.

— С другой стороны, я должен окончательно посмотреть в натуре, потому что бывают иногда фотографии непонятные. Но первое ощущение у меня — не положительное».

Он отметил, что искусство может быть актуальным или традиционным. В данном случае, по мнению Ковальчука, эксперты оценили эту работу как актуальную для выставления в центре Москвы.

«Значит, руководители и владельцы музея современного искусства, напротив которого установлена скульптура, посчитали, что она будет интересна зрителю. А они имеют право высказываться, — заявил скульптор. — Существуют законы и нормативные акты по установкам объектов в Москве. Если скульптура установлена на частной территории, владелец имеет право ее сохранить. Но если москвичам она мешает, они тоже могут высказываться в соцсетях, писать градоначальнику и так далее».

По мнению урбаниста и автора проекта «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова, реакция москвичей обусловлена отставанием об общемировых тенденций. Он отметил, что российская художественная и скульптурная школа около 50 лет развивалась почти в полной изоляции.

«Для среднего обывателя вершина понимания — это передвижники и бытовой реализм, а вот с Малевичем уже сложности. Цель установки подобных скульптур — скорее образовательная и просветительская. Нужно показать людям, что мир скульптуры гораздо многограннее, чем просто памятник очередному усатому мужику на коне», — сказал Гнилорыбов.

Он также выразил надежду, что со временем россияне привыкнут к необычным арт-объектам и научатся воспринимать их как искусство.

«Будут ли сравнивать с горой фекалий? Будут, но через такую иронию. Сначала отрицание, а затем уже через принятие идет вовлечение в область современного искусства», — подчеркнул урбанист.

Одним из ярых критиков «Большой глины №4» стал телеведущий Максим Галкин, посвятивший ей разгромный пост в Instagram.

«Это реально ужасно, отвратительно, мерзко! Там нет реально никакого смысла, никакого искусства. Почему никто не скажет, что такие художники — это просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы», — заявил шоумен.

Инсталляция «Большая глина №4» приурочена к открытию в Москве нового центра современного искусства — Дома культуры «ГЭС-2».

«Большая глина № 4» посвящена осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека, — говорится в Instagram «ГЭС-2». — Произведение апеллирует к тому непреодолимому импульсу, который все мы испытывали с детства, сжимая в ладони кусок пластилина, — импульсу к трансформации податливого материала и приданию ему определенной формы».

Впервые скульптуру Фишера установили в 2015 году на Манхэттене. Через полгода ее демонтировали, а в 2017-м поставили на площади Синьории во Флоренции. Там она находилась четыре месяца. В Москве «Большая глина №4» тоже простоит несколько месяцев, но сколько именно, пока неизвестно. В 2016 году работы Урса Фишера приезжали в музей «Гараж», где проходила персональная выставка скульптора «Маленький топор».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
США возобновили эвакуацию из аэропорта Кабула. LIVE
Талибы* заявили о задержании в аэропорту более 60 человек, подозреваемых в ограблениях. ОНЛАЙН
Интриги и расклады: как Россия идет на выборы
Названы результаты жеребьевки по местам партий в избирательном бюллетене
«Поднять шумиху в соцсетях». На службу гаишникам пришли дроны
Зачем ГИБДД использует беспилотники — и кому они принадлежат
В Екатеринбурге произошел взрыв на заводе
Байден выступит с заявлением о ситуации в Афганистане
Россиян не допустят к приватизации украинских заводов
Взрыв электросамоката снес стену и выбил стекла в квартире в Перми
Новости и материалы
В ООН призвали организовать новое правительство в Афганистане
Посол РФ в Афганистане: при талибах* в Кабуле ситуация лучше, чем при Гани
Глава ФФККР оценил вероятность появления транс-персон в российском фигурном катании
Великобритания увеличит количество военных в Афганистане для эвакуации граждан
Эксперты выяснили, каким образом смена власти в Афганистане повлияет на рынок акций
Китайский этап Гран-при по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
В Башкирии женщина выбросила чужого ребенка из окна роддома
Сенегалец в женской одежде три дня обманывал экзаменаторов, чтобы помочь любимой
Лопырева — о невызове Дзюбы в сборную: пришло время перемен
Порнозвезда 90-х Виктория Пэрис умерла от рака
Червиченко раскритиковал вызов Черышева в сборную России
В Узбекистане заявили о столкновении Миг-29 с афганским самолетом в небе
СМИ: летевший в Белгород самолет со сработавшим датчиком сел в Шереметьево
NI: США должны наказать Пакистан за унижение в Афганистане
Пентагон сообщил, что в Афганистан направляются дополнительные 1000 военных США
Малафеев заявил, что Дзюба и Соболев не заслуживают вызова в сборную
Бывший наставник «Зенита» считает закономерным невызов Дзюбы в сборную России
Незнакомец предостерег девушку запиской от плохого исхода свидания
Все новости
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
«Газпром» забронировал на сентябрь лишь 4% допмощностей ГТС Украины
Жара может побить рекорд. Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
В Гидрометцентре сообщили, что 17 августа в Москве ожидается до 32 градусов тепла
«Важно выяснить, кто ему звонил и зачем»
Эксперты считают, что дело о смерти мэра Кривого Рога станет «висяком»
«Остановим любого». Кадыров прокомментировал захват Кабула талибами*
Глава Чечни призвал союзников РФ укреплять границы с Афганистаном и готовиться к худшему
Маленькая челка и пухлые часы: что Apple покажет этой осенью
Инсайдер рассказал, какие устройства Apple анонсирует в сентябре
«Талибы* — это и есть Афганистан». Как США повторили все ошибки СССР 1980-х
В чем главный секрет военного успеха движения «Талибан»*
«Склонял к передаче взятки»: в Санкт-Петербурге задержан борец с коррупцией
При получении взятки в Санкт-Петербурге задержан и. о. начальника службы по борьбе с коррупцией
Разучились летать: как человек повлиял на эволюцию насекомых
Биологи: из-за уничтожения лесов насекомые теряют крылья
Россия возобновляет полеты в еще три страны
Россия снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Какой кешбэк россияне получили за поездки по стране. И что угрожает программе
РСТ попросил Ростуризм продлить программу по кешбэку за туры
Чумные блохи: в России рассказали о японском бактериологическом оружии
ФСБ рассекретила архив о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году
Без газа и ядерной энергии. Что будет в случае победы «Зеленых» в Германии
В ФРГ оценили последствия отказа от «Северного потока – 2»
Что происходит в Кабуле при «Талибане»*
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях