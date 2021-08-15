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Культура

Потеря памяти МакSим, травля Дайнеко, арест комика за шутку

Что произошло в мире шоу-бизнеса за неделю

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Анатолий Ломохов/Global Look Press
Вышедшая из комы певица МакSим частично потеряла память, стендап-комика Идрака Мирзализаде приговорили к десяти суткам ареста за шутку, отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью: «Газета.Ru» рассказывает о главных новостях кино, театра, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

МакSим частично потеряла память

Врачи выписали певицу МакSим (Марину Максимову) из больницы по ее просьбе. Менеджер артистки Маргарита Соколова сообщила, что исполнительница продолжит восстановление в кругу семьи под присмотром специалистов. Другая представительница МакSим Яна Богушевская рассказала «Стархиту», что певица частично потеряла память. По ее словам, артистка почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы — например, открытие собственной школы и последний концерт в Казани.

Отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью

После нескольких судебных процессов и широкой огласки в СМИ отец Бритни Спирс заявил об отказе от опекунства над певицей. Согласно Variety, Джейми Спирс принял это решение из-за угроз со стороны фанатов дочери.

«Господин Спирс является постоянной целью неоправданных нападений, он не верит, что публичная борьба с дочерью за его продолжающуюся службу в качестве ее защитника будет в интересах Бритни», — указано в резолюции суда.

Также отец Спирс заявил, что будет искать для дочери другого опекуна. Артистка находилась под официальным надзором родителя с 2008 года.

Дайнеко затравили за выдвижение в Госдуму

Певица Виктория Дайнеко пожаловалась на травлю после того, как выдвинула свою кандидатуру в депутаты Госдумы. В интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» певица призналась, что ее «захейтили за все».

«Люди, похоже, не понимают, что такое Государственная дума — туда может баллотироваться любой. Я же не лезу в министры экономики. Это было бы реально смешно!» — отметила исполнительница.

Кроме того, она рассказала, что решила пойти в политику из-за соседа, который выгуливал пуму в общественных местах. В составе партии «Зеленая альтернатива» певица намерена взяться за проблему отсутствия закона, регулирующего содержание и выгул опасных животных на улицах города.

Комика Мирзализаде лишили свободы за шутку

Стендапера Идрака Мирзализаде приговорили к десяти суткам административного ареста за «разжигание ненависти и вражды». В одном из выступлений он говорил о проблемах аренды жилья для лиц неславянской внешности. Комик заявил, что снял квартиру, в которой до него жили русские, и нашел там испачканный калом матрас. В Telegram-канале объединенной пресс-службы московских судов говорится, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».

Стендаперы запустили движение в поддержку Мирзализаде

Впоследствии популярные комики записали видео в поддержку арестованного стендапера. В создании ролика, опубликованного в Instagram Stand-Up Club #1, приняли участие Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Александр Незлобин, Алексей Щербаков, Иван Усович, Сергей Орлов, Тимур Каргинов и другие. Они отметили, что с помощью шуток комики акцентируют внимание на проблемах общества. Также артисты запустили хэштег «Идрак — не враг!» и провели концерт в поддержку Мирзализаде.

Невзорова избил православный активист

На телеведущего Александра Невзорова напал православный активист. Журналист получил сильную пощечину — якобы за оскорбление чувств верующих. Это произошло во время автограф-сессии. К Невзорову подошел бритый мужчина и ударил его по лицу. После этого нападавший потребовал от журналиста прекратить «оскорблять чувства верующих и православную веру». Агрессора сразу же увела охрана. Впоследствии Невзоров добился освобождения мужчины, заявив, что не имеет претензий к нападавшему.

Умерла звезда сериала «Шерлок»

12 августа на 85-м году жизни скончалась английская актриса Уна Стаббс. Современной аудитории она была наиболее известна по второстепенной, но яркой роли в сверхпопулярном сериале «Шерлок», где сыграла миссис Хадсон.

Кроме того, на счету артистки такие проекты, как «Убийства в Мидсомере», «Мисс Марпл Агаты Кристи», «Пока смерть нас не разлучит» и «Самая плохая ведьма».

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