От Green Grey до «Бумбокс»: почему украинские артисты отказались петь на Дне независимости

Вслед за Green Grey группы «Бумбокс», «Плач Еремии», Onuka и «Друга Рика» не сыграют на концерте по случаю Дня независимости Украины. У одних в этот день запланированы мероприятия в других городах, другие просто отклонили приглашение.

Организатор концертов группы «Друга Рика» Володя Лучкин заявил «Газете.Ru», что музыканты договорились о выступлении в Мариуполе раньше, чем им предложили сыграть в Киеве.

«В День независимости Украины мы сыграем хедлайнерский сет на праздничном концерте в прекрасном городе Мариуполе.

Информация о том, что мы отказались выступать в Киеве, — неправда. Это наглое вранье. В нашем бизнесе принято, что если ты дал обещание, то должен это обещание сдержать. С нами заключили контракт о выступлении в Мариуполе. Мы с удовольствием выступили бы и в Киеве, но не получится. Нашей группе предложили сделать прямой эфир», — добавил Лучкин.

11 августа стало известно, что от участия в праздновании Дня независимости Украины отказались сразу несколько украинских групп. Помимо музыкантов из «Друга Рика», не выступят на концерте коллективы «Антитела», «Бумбокс» и Onuka, певица Катя Chilly и вокалист группы «Плач Еремии» Тарас Чубай.

Организатор киевского мероприятия Екатерина Царик в интервью сайту «Страна» пояснила, что «Бумбокс» «корректно отказались» от участия. На вопрос о замене артистов режиссер отвечать отказалась. «Газета.Ru» также обратилась за комментариями к лидеру группы «Плач Еремии» и певице Кате Chilly.

Ранее группе Green Grey не разрешили выступить на концерте по случаю Дня независимости Украины из-за песни на русском языке. Фронтмен Андрей Яценко заявил «Газете.Ru», что поддерживает позицию о статусе украинского языка как единственного государственного, но вместе с тем он убежден, что закон не должен касаться творчества.

«Везде есть переборы. Наш случай — это как раз перебор и неправильная интерпретация со стороны администрации президента. Мне преподнесли отказ с личными извинениями от людей, которые нас пригласили выступить на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Не хочется, чтобы наши политики увлеклись языковой историей всерьез», — отметил он.

Позже Яценко рассказал, что русский язык всячески пытаются истребить в Украине. Музыкант предположил, что его группе помешали выступить в Киеве влиятельные люди.

«У меня есть информация, что топовые украинские артисты шантажировали офис президента тем, что они не будут выступать на одной сцене с русскоязычными артистами. То есть нами. Информация из очень достоверного источника, — сказал он порталу strana.ua. — Еще пять-шесть таких вот Дней независимости — и скоро мы получим в Украине документ о русскоговорящем человеке, куда мы можем со своим русским языком ходить, а куда не можем. Это будет как паспорт евреев».

Тогда Царик рассказала, что организаторы мероприятия хотели увидеть Green Grey на сцене, но после видеообращения одного из участников группы, который выступил с критикой закона о государственном языке, они были вынуждены изменить свое решение.

«Нас это все поставило в некоторый шок. Нам показалось это очень некорректным в отношении этого праздника, поэтому нам пришлось расстаться», — прокомментировала Царик.