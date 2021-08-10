«Домогался более 20 лет»: звезду советского кино Владимира Талашко обвинили в харассменте

Расследование против Владимира Талашко, преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, началось благодаря Facebook-посту сценариста Богдана Панкрухина. По его утверждениям, знаменитый актер позволяет себе домогательства до студенток и абитуриенток уже более 20 лет. В качестве подтверждения Панкрухин опубликовал истории двух девушек, подвергшихся насилию и решивших рассказать об этом.
«Они столкнулись с недочеловеком и были травмированы его действиями. Скажу сразу, героини историй нашли в себе силы вырваться в последний момент и не дать возможность Талашко перейти черту. Но становится страшно от мысли, что таких историй сотни — и кому-то повезло меньше», — добавил сценарист.
По словам бывшей студентки Талашко, а ныне актрисы Виктории Муштей, она стала жертвой преподавателя в 18 лет. После одного из этапов вступительных испытаний народный артист предложил девушке подкинуть ее до метро, однако в итоге отвез абитуриентку к себе домой, пообещав разобрать с ней читку басни для поступления.
«Перед репетицией он предложил выпить, от страха я согласилась. Потом попросила его почитать басню. Встала перед столом, прочла, он сделал какие-то замечания и сказал: «Теперь давайте посмотрим, как вы выглядите в кадре. Я вас пофотографирую на телефон», — поделилась Муштей.
— Затем он включил диск с его песнями и предложил потанцевать. Начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно, но отстаивать свои границы я тогда не умела, стресс блокировал рациональное мышление. Он полез целоваться, и это стало последней каплей».
По словам девушки, ей все же удалось вырваться и покинуть квартиру преподавателя. Впоследствии Муштей поступила в университет и узнала, что стала не первой жертвой Талашко. Она также вспомнила, что педагог «позволял себе трогать девочек и на парах».
В свою очередь Юлия Бирзул, еще одна пострадавшая от действий актера, рассказала, что Талашко домогался ее до совершеннолетия — в 15 лет. Преподаватель заманил девушку к себе в квартиру под схожим предлогом, сделал несколько обнаженных снимков подростка, а после полез к ней с поцелуями. В экстренной ситуации Бирзул сделала вид, что потеряла сознание, — и это остановило актера. В институт, где преподавал Талашко, девушка так и не поступила.
«Я провалила экзамен. Не стала даже ждать результатов и сказала маме, что получила низкий балл. Я не могла там быть. У меня было ощущение, что Талашко всем обо мне рассказал», — призналась она.
После публикации Панкрухиным резонансного поста многие пользователи соцсетей поддержали пострадавших девушек. Кроме того, некоторые другие студенты киевского театрального вуза написали в комментариях, что тоже стали жертвами подобных инцидентов с участием актера.
В самом институте «Газете.Ru» заявили, что к ним подобные жалобы от учащихся никогда не поступали.
«В адрес университета не поступало никаких жалоб от студенток или абитуриенток на предмет харассмента. Владимир Талашко работает в университете более 40 лет, ни одной жалобы и заявления о харассменте с его стороны за все время работы в ректорат не поступало. Изложенную информацию университет изучает и проверяет на предмет наличия в ней фактов», — сказали представители учебного учреждения.
Вместе с тем вуз принял решение об отстранении Талашко от работы — как минимум на время расследования.
«Университет осуждает возможные притязания сексуального характера — как со стороны преподавателей, так и со стороны абитуриентов и студентов. Для расследования изложенной информации создается рабочая группа. Владимир Талашко будет отстранен от преподавательской деятельности на время расследования, — заявили в университете. — Расследование будет проведено объективно. Кто бы ни был виноват в этих ужасных ситуациях, вне зависимости от званий и должностей, он будет привлечен к ответственности по действующему законодательству».
Обратили внимание на скандал и в Минкультуры Украины. Ведомство сообщило, что «встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам», и пообещало провести немедленное служебное расследование.
Сам Талашко отверг обвинения в харассменте. «Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было», — заверил он.
Владимир Талашко родился в украинском Ковеле в 1946 году, сейчас ему 75 лет. Он наиболее известен по культовому фильму «В бой идут одни «старики», в котором сыграл лейтенанта Сергея Скворцова. Также на его счету роли в таких проектах, как «Капитан Немо», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Как закалялась сталь» и «Батальоны просят огня».