«Домогался более 20 лет»: звезду советского кино Владимира Талашко обвинили в харассменте

Студентки театрального вуза в Киеве обвинили в домогательствах преподавателя Владимира Талашко — народного артиста Украины и звезду фильма «В бой идут одни «старики». В университете «Газету.Ru» заверили, что ранее подобные жалобы на педагога не поступали, однако все же отстранили актера на время расследования. Сам Талашко от обвинений отрекся.

Расследование против Владимира Талашко, преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, началось благодаря Facebook-посту сценариста Богдана Панкрухина. По его утверждениям, знаменитый актер позволяет себе домогательства до студенток и абитуриенток уже более 20 лет. В качестве подтверждения Панкрухин опубликовал истории двух девушек, подвергшихся насилию и решивших рассказать об этом.

«Они столкнулись с недочеловеком и были травмированы его действиями. Скажу сразу, героини историй нашли в себе силы вырваться в последний момент и не дать возможность Талашко перейти черту. Но становится страшно от мысли, что таких историй сотни — и кому-то повезло меньше», — добавил сценарист.

По словам бывшей студентки Талашко, а ныне актрисы Виктории Муштей, она стала жертвой преподавателя в 18 лет. После одного из этапов вступительных испытаний народный артист предложил девушке подкинуть ее до метро, однако в итоге отвез абитуриентку к себе домой, пообещав разобрать с ней читку басни для поступления.

«Перед репетицией он предложил выпить, от страха я согласилась. Потом попросила его почитать басню. Встала перед столом, прочла, он сделал какие-то замечания и сказал: «Теперь давайте посмотрим, как вы выглядите в кадре. Я вас пофотографирую на телефон», — поделилась Муштей.

— Затем он включил диск с его песнями и предложил потанцевать. Начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно, но отстаивать свои границы я тогда не умела, стресс блокировал рациональное мышление. Он полез целоваться, и это стало последней каплей».

По словам девушки, ей все же удалось вырваться и покинуть квартиру преподавателя. Впоследствии Муштей поступила в университет и узнала, что стала не первой жертвой Талашко. Она также вспомнила, что педагог «позволял себе трогать девочек и на парах».

В свою очередь Юлия Бирзул, еще одна пострадавшая от действий актера, рассказала, что Талашко домогался ее до совершеннолетия — в 15 лет. Преподаватель заманил девушку к себе в квартиру под схожим предлогом, сделал несколько обнаженных снимков подростка, а после полез к ней с поцелуями. В экстренной ситуации Бирзул сделала вид, что потеряла сознание, — и это остановило актера. В институт, где преподавал Талашко, девушка так и не поступила.

«Я провалила экзамен. Не стала даже ждать результатов и сказала маме, что получила низкий балл. Я не могла там быть. У меня было ощущение, что Талашко всем обо мне рассказал», — призналась она.

После публикации Панкрухиным резонансного поста многие пользователи соцсетей поддержали пострадавших девушек. Кроме того, некоторые другие студенты киевского театрального вуза написали в комментариях, что тоже стали жертвами подобных инцидентов с участием актера.

В самом институте «Газете.Ru» заявили, что к ним подобные жалобы от учащихся никогда не поступали.

«В адрес университета не поступало никаких жалоб от студенток или абитуриенток на предмет харассмента. Владимир Талашко работает в университете более 40 лет, ни одной жалобы и заявления о харассменте с его стороны за все время работы в ректорат не поступало. Изложенную информацию университет изучает и проверяет на предмет наличия в ней фактов», — сказали представители учебного учреждения.

Вместе с тем вуз принял решение об отстранении Талашко от работы — как минимум на время расследования.

«Университет осуждает возможные притязания сексуального характера — как со стороны преподавателей, так и со стороны абитуриентов и студентов. Для расследования изложенной информации создается рабочая группа. Владимир Талашко будет отстранен от преподавательской деятельности на время расследования, — заявили в университете. — Расследование будет проведено объективно. Кто бы ни был виноват в этих ужасных ситуациях, вне зависимости от званий и должностей, он будет привлечен к ответственности по действующему законодательству».

Обратили внимание на скандал и в Минкультуры Украины. Ведомство сообщило, что «встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам», и пообещало провести немедленное служебное расследование.

Сам Талашко отверг обвинения в харассменте. «Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было», — заверил он.

Владимир Талашко родился в украинском Ковеле в 1946 году, сейчас ему 75 лет. Он наиболее известен по культовому фильму «В бой идут одни «старики», в котором сыграл лейтенанта Сергея Скворцова. Также на его счету роли в таких проектах, как «Капитан Немо», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Как закалялась сталь» и «Батальоны просят огня».