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Культура

«Была ни на кого не похожа»: умерла звезда российских ситкомов Татьяна Жукова-Киртбая

Бабушка из «Папиных дочек» вспомнила о скромном характере звезды шоу Татьяны Жуковой-Киртбая

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Татьяна Жукова-Киртбая (24 октября 1939 — 9 августа 2021)

Татьяна Жукова-Киртбая (24 октября 1939 — 9 августа 2021)

kino-teatr.ru
На 82-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая, снявшаяся в ряде хитовых российских сериалов и культовом советском фильме «Москва слезам не верит». В разговоре с «Газетой.Ru» партнерша актрисы по ситкому «Папины дочки» Ольга Волкова рассказала о профессиональной уникальности Жуковой-Киртбая и ее характере.

Татьяна Жукова-Киртбая умерла 9 августа, ей был 81 год. Смерть артистки подтвердили представители театра «Содружество актеров Таганки», где она прослужила почти 30 лет. Причина смерти на данный момент не разглашается. О дате прощания с актрисой театр сообщит позднее.

Как рассказала «Газете.Ru» Ольга Волкова, снявшаяся вместе с Жуковой-Киртбая в сериале «Папины дочки», заслуженная артистка отличалась от коллег щедростью, скромностью и уникальностью таланта.

«Я очень скорблю. Это была редкая чистота души, она очень выделялась среди своих коллег. Я смотрела на нее еще на первых спектаклях, и в ней была эта актерская уникальность. Жукова-Киртбая была ни на кого не похожа. Она — человек-диалог. Была очень щедрой и скромной, хорошим партнером на съемочной площадке», — отметила Волкова, исполнившая в ситкоме роль бабушки главных героинь.

По словам Волковой, Жукову-Киртбая несправедливо обделили ролями в театре и кино.

«Она была очень внимательна ко всем. А вот судьба не была к ней щедра. Жукова-Киртбая могла сниматься в кино, играть в театре намного чаще. Она так скромно прожила свою творческую жизнь... В театре я видела, как зритель выделял ее среди других актеров. Она играла органично, деликатно и многогранно, в ней была такая палитра красок, что это совершенно поражало. И я сейчас говорю как зритель. На съемках сериала «Папины дочки» подарила ей костюм, который она носила на работу. Я так этому радовалась», — поделилась артистка.

Волкова также отметила, что ее коллега «не жила так шикарно, как другие актеры, но при этом оставалась достойным человеком».

«В нашей профессии многое зависит от психологических и материальных травм. У многих актеров жизни складываются коряво. Конечно, как мне кажется, Татьяна не жила так шикарно, как живут многие актеры, но всегда оставалась достойным человеком, несмотря на трудности.

Я не была у нее в доме, не была ее подругой, но при этом очень любила. При встрече обнимала ее и говорила самые теплые слова. Смотрела на нее и радовалась. Она сохранила в себе эту детскую непосредственность и щедрость».

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Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979). Актрисы Ирина Муравьева в роли Людмилы, сотрудницы химчистки, и Татьяна Жукова-Киртбая в роли Полины, коллеги Людмилы

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979). Актрисы Ирина Муравьева в роли Людмилы, сотрудницы химчистки, и Татьяна Жукова-Киртбая в роли Полины, коллеги Людмилы

Киностудия «Мосфильм»

Татьяна Жукова-Киртбая родилась в Москве в 1939 году. В школьные годы она училась у знаменитого театрального режиссера Сергея Штейна. После окончания школы поступила в ГИТИС, а через четыре года уехала работать в новосибирский театр «Красный факел». Вернувшись в Москву, актриса сначала устроилась в Театр на Таганке, а затем перешла в «Содружество актеров Таганки».

Помимо театральной деятельности, артистка много снималась в художественных фильмах и ситкомах. В их числе — «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Счастливы вместе», «Воронины», «Отель «Элеон», а также культовая советская лента «Москва слезам не верит». В основном это были второстепенные или эпизодические, но запоминающиеся зрителям роли. Что касается театральной карьеры Жуковой-Киртбая, то на ее счету участие в таких спектаклях, как «Борис Годунов», «Владимир Высоцкий», «Преступление и наказание», «Веселого Рождества, мама!» и «Что делать?».

Звания «Заслуженная артистка РСФСР» она была удостоена в 1989 году.

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