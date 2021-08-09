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Культура

«Думала, что пролежала в коме два дня»: МакSим вышла на связь с поклонниками

МакSим рассказала о своем состоянии после комы

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Певица МакSим пришла в себя после медикаментозного сна и обратилась к своим подписчикам в Instagram. Она поблагодарила врачей и поклонников, а также рассказала о своих ощущениях после комы. Менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила «Газете.Ru», что вечером 9 августа певицу переведут из реанимации в обычную палату.

Представительница МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская рассказала «Газете.Ru» о переводе певицы из реанимации в простую палату. Она уточнила, что пока неизвестно, сколько времени потребуется для окончательного выздоровления артистки.

«Сегодня к вечеру переведут из реанимации в обычную палату. Не знаю, пока не говорят [когда выпишут]. Как станет лучше», — сказала Богушевская 9 августа.

Позже сама МакSим обратилась к своим подписчикам в Instagram — впервые после выхода из медикаментозного сна, который продлился около полутора месяцев. Певица поблагодарила всех, кто желал ей выздоровления. По словам Максимовой, поддержка для нее очень важна.

«Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света, — написала певица. — Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала, что два дня. Не могла поверить, что прошло больше месяца».

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Отдельную благодарность Максимова адресовала врачам, которые боролись за ее жизнь. Она перечислила имена докторов и пообещала поблагодарить их лично после перевода в обычную палату. Певица признала, что нуждается в реабилитации, но выразила надежду на скорейшую выписку.

«Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — написала МакSим.

Согласно артистке, врач запретил ей петь и летать на самолете на неопределенный период времени.

«Легкие восстанавливаются, напрягать их нельзя, — объяснила Максимова. — Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что продолжаю жить на этой Земле — и, хоть пока с трудом, но дышу».

Менеджер МакSим Маргарита Соколова намекнула в своем сообщении в Instagram, что выписка певицы «не за горами». По ее словам, у артистки пока еще очень мало энергии и сил, но она способна самостоятельно ходить, есть и общаться.

«Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление», — написала Соколова.

Исполнительницу госпитализировали 15 июня с поражением 40% легких и отрицательным тестом на коронавирус. Незадолго до попадания в больницу певица выступила на концерте в Казани с высокой температурой, думая, что это простуда.

«11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39 градусов», — написала она в Instagram.

Спустя несколько дней после госпитализации МакSим ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ. Пока артистка находилась в коме, ее представители держали связь с журналистами и публиковали новости в соцсетях. В конце июля Соколова написала в Instagram, что певицу начали периодически выводить из медикаментозного сна. 3 августа Богушевская сообщила «Газете.Ru», что артистку полностью вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.

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