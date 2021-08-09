«Думала, что пролежала в коме два дня»: МакSим вышла на связь с поклонниками

Певица МакSим пришла в себя после медикаментозного сна и обратилась к своим подписчикам в Instagram. Она поблагодарила врачей и поклонников, а также рассказала о своих ощущениях после комы. Менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила «Газете.Ru», что вечером 9 августа певицу переведут из реанимации в обычную палату.

Представительница МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская рассказала «Газете.Ru» о переводе певицы из реанимации в простую палату. Она уточнила, что пока неизвестно, сколько времени потребуется для окончательного выздоровления артистки.

«Сегодня к вечеру переведут из реанимации в обычную палату. Не знаю, пока не говорят [когда выпишут]. Как станет лучше», — сказала Богушевская 9 августа.

Позже сама МакSим обратилась к своим подписчикам в Instagram — впервые после выхода из медикаментозного сна, который продлился около полутора месяцев. Певица поблагодарила всех, кто желал ей выздоровления. По словам Максимовой, поддержка для нее очень важна.

«Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света, — написала певица. — Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала, что два дня. Не могла поверить, что прошло больше месяца».