«Сын думает, что мама в больнице»: что происходит с делом Кохал, расчленившей рэпера Картрайта

Чуть более года назад — в конце июля 2020-го — произошел один из самых жутких инцидентов в истории российского рэпа: в петербургской квартире были найдены расчлененные останки звезды «Версуса» Энди Картрайта. Обвиняемой по делу вскоре стала вдова музыканта Марина Кохал. Женщина сразу же призналась в расчленении трупа, однако заявила, что таким образом хотела лишь скрыть факт смерти мужа, а сам он якобы умер от передозировки. Решение по делу не вынесено до сих пор. «Газета.Ru» узнала у адвоката Кохал, на какой стадии сейчас находится разбирательство, что говорит сама обвиняемая и с кем живет ее несовершеннолетний сын от Картрайта.

По словам адвоката Ирины Скурту, Марина Кохал до сих пор находится под стражей: в конце июля суд в очередной раз продлил срок ареста, на этот раз — до 30 октября. Как отметила юрист, экспертиза по этому делу «очень сложная».

«Суд продлил срок ареста еще на три месяца, так как эксперт ушел в отпуск. Мне сказали, что в августе он будет готов продолжить работу. Продление ареста также связано с тем, что все слушания и экспертизы проходят в Москве. А каждый раз кататься туда, сами понимаете, невозможно. В подобных делах нужен запас времени», — сказала она «Газете.Ru».

Согласно Скурту, останки Энди Картрайта до сих пор находятся в морге — и, учитывая давность гибели рэпера, экспертизу с течением времени «делать все сложнее и сложнее».

«Уже год прошел. Тело долго лежит в морге. Когда следователь спрашивает, что показала экспертиза, то эксперт, который уже не первым изучает останки погибшего, говорит, что не может ответить на этот вопрос — и ссылается на слова первого эксперта. Примерно так все и происходит. У них все выводы — предположительные», — объяснила юрист.

Сама Кохал по-прежнему пытается обжаловать арест, желая дожидаться результатов экспертизы и последующего суда на свободе: «Мы возмущаемся, пытаемся обжаловать решение, но пока никаких результатов. А суд ждет экспертизу. Марина же говорит, что ожидать результаты экспертизы можно и на свободе, а не в тюрьме».

Также Скурту рассказала о том, с кем сейчас живет трехлетний сын Кохал и Картрайта, который в октябре 2020-го попал в центр содействия семейному воспитанию в поселке Вырица под Петербургом. По словам юриста, мальчик до сих пор думает, что его мама болеет и находится в госпитале.

«Адвокат Юрий Авдеев (также работает над делом о гибели рэпера — «Газета.Ru») является мужем двоюродной сестры Марины Кохал. После того, как опека над ребенком Марины перешла жене Юрия, мальчик сразу повеселел.

Ребенок провел почти 300 дней в детском доме. А сейчас его отвезли на море. На фотографиях он улыбается, по телефону радостный голос, — поделилась юрист. — Он до сих пор думает, что его мама в больнице. Мальчик постоянно спрашивает: «Когда мама будет здоровой?»

Скурту добавила, что после возвращения сына родственникам Кохал «успокоилась».

«Раньше она волновалась из-за того, что ее ребенок находился в детском доме, — подчеркнула адвокат. — Марина очень переживала и плакала. Она мне по телефону рассказывала, что в камере вместе с ней все плакали. Все настолько переживали за нее и ее ребенка».

Что касается самого уголовного дела, Кохал по-прежнему отрицает свою вину в убийстве супруга, но сожалеет о решении расчленить его труп.

«Сейчас Марина говорит, что в стрессовой ситуации приняла нелогичное решение. Сказала, что такого бы уже не сделала. Но на тот момент она сочла это лучшим решением проблемы», — заключила Скурту.

По данным Следственного комитета, не позднее 29 июля 2020 года Кохал «причинила смерть супругу в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений». Резонансный инцидент произошел в одной из квартир на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Впоследствии женщина расчленила труп и расфасовала останки по нескольким пакетам. Сама Кохал утверждает, что решилась на расчленение с целью сокрытия факта смерти мужчины — якобы от передозировки. Судмедэксперты до сих пор не выяснили причину смерти Энди Картрайта, однако, согласно СМИ, нашли в его останках следы наркотических веществ. Следствие предъявило вдове музыканта обвинение в убийстве. Она находится под стражей.

Настоящее имя Энди Картрайта — Александр Юшко. Он родился в украинском городе Нежин в 1990 году. Большинству поклонников российского рэпа артист известен как участник «Версуса». Кроме того, на его счету несколько альбомов и микстейпов.