Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бывший тренер «Зенита» является фаворитом на пост наставника сборной... 17:17
В Минздраве сообщили, когда будет достигнут коллективный иммунитет в России 17:17
Ученые назвали признак, указывающий на скорую смерть человека 17:16
ФБК* и «Штабы Навального» внесены в список запрещенных в России организаций 17:16
Москвича, уколовшего школьницу, арестовали за склонение к потреблению наркотиков 17:05
Ганус — о допинге бразильянки: давайте лучше будем думать о нашей стране 17:05
«Единая Россия» предлагает госпитализировать детей-инвалидов совместно с родителями 16:55
Минобороны Белоруссии опровергло сообщение CNN о лагере для политзаключенных 16:54
Названо условие, при котором COVID-19 не может поразить организм 16:52
Цена на газ в Европе установила новый рекорд 16:52
Культура

«За шутки не извиняюсь»: ведущий Первого канала — о своей пародии на спортсменку-трансгендера

Ведущий «Время покажет» заявил о плохом отношении соперниц к трансгендерной тяжелоатлетке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Первый канал/Youtube
Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев отказался извиняться перед трансгендерной тяжелоатлеткой из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Ранее в эфире Первого канала журналист спародировал спортсменку, надев парик, и высказал негативное отношение к ее участию в Олимпиаде. В комментарии «Газете.Ru» Кузичев подчеркнул, что это была шутка.

Телеведущий Анатолий Кузичев не будет извиняться перед первой трансгендерной спортсменкой на Олимпиаде Лорел Хаббард. 26 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале он надел парик, пародируя штангистку. Кроме того, Кузичев назвал трансгендеров «психопатами» и предложил лечить их у психиатров. В разговоре с «Газетой.Ru» журналист заявил, что считает свое выступление не оскорблением, а шуткой.

«За шутки я никогда не извиняюсь. Я считаю, что нет запретных тем для юмора и для смеха. Мой демарш в эфире — это, конечно же, насмешка. Я пытался таким образом подчеркнуть (и я до сих пор так считаю), что таковая ситуация — противоестественная и нелепая», — высказался Кузичев.

Ведущий отметил, что этими действиями он отразил не только собственную позицию, но и отношение соперниц Хаббард к ее участию в соревнованиях.

«Им эта ситуация показалась безумной, нелепой и несправедливой. Поэтому, повторяю, это не только мои ощущения. Поэтому, конечно, ни о каком извинении речи идти не может», — заявил Кузичев.

Ранее с просьбой о разъяснении высказываний ведущего к владельцам прав на трансляцию олимпийских соревнований в России обратился Международный олимпийский комитет (МОК). Сам Кузичев заявил, что не боится разногласий с МОК.

«У меня с МОК никаких отношений нет, я никаких контрактов не подписывал, никаких хартий не подтверждал, присяги МОК не давал. Поэтому от него я никаких санкций не ожидаю», — отметил журналист.

Депутат Госдумы РФ, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что слова телеведущего федерального канала не смогут повлиять на имидж российской сборной.

«Это же не российская сборная высказывалась, — сказал Свищев «Газете.Ru». — Ведущий высказал свое личное мнение. У нас свобода слова. Мы можем разделять его позицию или не разделять. Передача интересна тогда, когда она проходит на грани какой-то скандальной ситуации. Сейчас весь мир говорит о том, что наши СМИ гнобят трансгендеров. Наверное, с точки зрения хайпа — Кузичев достиг своей цели. С точки зрение корректности — вопрос сомнительный».

Депутат также высказался против подобных передач на федеральных каналах. По словам Свищева, он не смотрит ток-шоу уже 10-15 лет и считает их «бредом сивой кобылы». Собеседник добавил, что к факту выступления трансгендеров на Играх он относится «с иронией и некоторым недопониманием».

«Я не большой специалист в физиологии и анатомии человека. Очевидно, что есть жесткие ограничения — количество тестостерона не должно превышать определенного показателя и какие-то другие параметры. Самое главное, чтобы все это далеко не зашло, — сказал Свищев.

— Мое мнение простое: у нас есть женский спорт, а есть мужской спорт. Если у нас будет большое количество трансгендеров, давайте сделаем дополнительную дисциплину — трансгендерный спорт».

Кроме того, он предложил организовать отдельные соревнования для спортсменов, которым разрешены запрещенные препараты по терапевтическим исключениям.

«Например, для норвежцев, которые с детства предрасположены к астме. Им разрешено использовать препараты от астмы во время соревнований. А другим странам нельзя, потому что это дает определенное преимущество», — заключил депутат.

Ранее транс-женщина Лорел Хаббард приняла участие в Олимпийских играх в Токио — 2020, но не смогла выиграть медаль в женских соревнованиях и задумалась о завершении карьеры. При этом штангистка вошла в историю как первая трансгендерная спортсменка, которая участвовала в Олимпиаде.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Там можно пересажать весь ИВС»: как подсудимые сбежали из изолятора в Истре
Сотруднику ИВС, помогавшему арестантам из Истры, могли дать взятку за «отсидку»
«Бурная деятельность»: США затягивают Бразилию в НАТО
СМИ: Вашингтон готов помочь Бразилии получить статус партнера НАТО
Что известно о массовой аварии на трассе М-4 «Дон»
Четыре человека, в том числе младенец, погибли в ДТП в Ростовской области
Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады
В Минздраве сообщили, когда будет достигнут коллективный иммунитет в России
Актер Краско рассказал, что «не желал жить» после заражения COVID-19
Олег Навальный получил год условно по «санитарному делу»
Новости и материалы
Бывший тренер «Зенита» является фаворитом на пост наставника сборной Украины
Ученые назвали признак, указывающий на скорую смерть человека
ФБК* и «Штабы Навального» внесены в список запрещенных в России организаций
Москвича, уколовшего школьницу, арестовали за склонение к потреблению наркотиков
Ганус — о допинге бразильянки: давайте лучше будем думать о нашей стране
«Единая Россия» предлагает госпитализировать детей-инвалидов совместно с родителями
Минобороны Белоруссии опровергло сообщение CNN о лагере для политзаключенных
Названо условие, при котором COVID-19 не может поразить организм
Цена на газ в Европе установила новый рекорд
Опрос выявил, что россияне предпочитают заводить кошек
85-летний британец победил на фестивале крыжовника, вырастив ягоду размером с персик
Названа причина смертельного ДТП в Ростовской области
Мужчина выиграл в лотерею $15 млн и стал обладателем двух джекпотов
Появилось видео с ребенком, унесенным потоком дождевой воды в Красноярске
Петербургский суд продлил арест Хованскому
Герасименя рассказала, почему спорт в Белоруссии умирает
В Якутии нашли замерзшего пещерного львенка возрастом 28 тысяч лет
Неизвестный набросился с ножом на пассажиров поезда в Токио
Все новости
Цены обновили рекорд: авария на заводе «Газпрома» привела к подорожанию газа в Европе
«Газпром» выясняет причины аварии на Уренгойском заводе, спровоцировавшей скачок цен на газ
«Помогал прятать головы». Опубликовано видео с признаниями Тесака
В интернете распространили еще одно признание Максима Марцинкевича в убийствах
14-й день Олимпиады: Россия вышла в финал по гандболу и взяла четыре медали. LIVE
Россиянин Сидаков разгромил белоруса Кадимагомедова и стал олимпийским чемпионом
Apple будет искать запрещенные фото на iPhone. Нарушит ли это приватность данных?
Эксперты оценили инициативу Apple по поиску нелегальных снимков у обладателей iPhone
Самодельные биты и ножи. Еще две массовые драки мигрантов произошли в Подмосковье
Опубликовано видео массовой драки рабочих в Одинцово
Платили лопатами: археологи откопали в Китае древнейший монетный двор
Как выглядели китайские монеты VII века до н.э.
Плейлист недели: Little Big, Канье Уэст, Maneskin
Ильич из Little Big сбрил усы в новом клипе с победительницей «Евровидения»
«Пить-то некому»: как пандемия повлияла на крупных и мелких пивоваров
За пандемийный год не пострадало производство только безалкогольного пива
«Фонтан бил, есть и будет». Шойгу ответил Зеленскому одесским анекдотом
Министр обороны РФ ответил шуткой на слова Зеленского о Крыме
На 99% точно: кто перенесет COVID-19 бессимптомно
Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение коронавируса
В сеть утекли данные банковских карт. В зоне риска миллион клиентов
Хакеры из России слили в даркнет данные миллиона кредиток
Жить по средствам. Долговую нагрузку россиян сравнили с показателями развитых стран
В Минэкономразвития рассказали о низкой закредитованности россиян
672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях