«За шутки не извиняюсь»: ведущий Первого канала — о своей пародии на спортсменку-трансгендера

Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев отказался извиняться перед трансгендерной тяжелоатлеткой из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Ранее в эфире Первого канала журналист спародировал спортсменку, надев парик, и высказал негативное отношение к ее участию в Олимпиаде. В комментарии «Газете.Ru» Кузичев подчеркнул, что это была шутка.

Телеведущий Анатолий Кузичев не будет извиняться перед первой трансгендерной спортсменкой на Олимпиаде Лорел Хаббард. 26 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале он надел парик, пародируя штангистку. Кроме того, Кузичев назвал трансгендеров «психопатами» и предложил лечить их у психиатров. В разговоре с «Газетой.Ru» журналист заявил, что считает свое выступление не оскорблением, а шуткой.

«За шутки я никогда не извиняюсь. Я считаю, что нет запретных тем для юмора и для смеха. Мой демарш в эфире — это, конечно же, насмешка. Я пытался таким образом подчеркнуть (и я до сих пор так считаю), что таковая ситуация — противоестественная и нелепая», — высказался Кузичев.

Ведущий отметил, что этими действиями он отразил не только собственную позицию, но и отношение соперниц Хаббард к ее участию в соревнованиях.

«Им эта ситуация показалась безумной, нелепой и несправедливой. Поэтому, повторяю, это не только мои ощущения. Поэтому, конечно, ни о каком извинении речи идти не может», — заявил Кузичев.

Ранее с просьбой о разъяснении высказываний ведущего к владельцам прав на трансляцию олимпийских соревнований в России обратился Международный олимпийский комитет (МОК). Сам Кузичев заявил, что не боится разногласий с МОК.

«У меня с МОК никаких отношений нет, я никаких контрактов не подписывал, никаких хартий не подтверждал, присяги МОК не давал. Поэтому от него я никаких санкций не ожидаю», — отметил журналист.

Депутат Госдумы РФ, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что слова телеведущего федерального канала не смогут повлиять на имидж российской сборной.

«Это же не российская сборная высказывалась, — сказал Свищев «Газете.Ru». — Ведущий высказал свое личное мнение. У нас свобода слова. Мы можем разделять его позицию или не разделять. Передача интересна тогда, когда она проходит на грани какой-то скандальной ситуации. Сейчас весь мир говорит о том, что наши СМИ гнобят трансгендеров. Наверное, с точки зрения хайпа — Кузичев достиг своей цели. С точки зрение корректности — вопрос сомнительный».

Депутат также высказался против подобных передач на федеральных каналах. По словам Свищева, он не смотрит ток-шоу уже 10-15 лет и считает их «бредом сивой кобылы». Собеседник добавил, что к факту выступления трансгендеров на Играх он относится «с иронией и некоторым недопониманием».

«Я не большой специалист в физиологии и анатомии человека. Очевидно, что есть жесткие ограничения — количество тестостерона не должно превышать определенного показателя и какие-то другие параметры. Самое главное, чтобы все это далеко не зашло, — сказал Свищев.

— Мое мнение простое: у нас есть женский спорт, а есть мужской спорт. Если у нас будет большое количество трансгендеров, давайте сделаем дополнительную дисциплину — трансгендерный спорт».

Кроме того, он предложил организовать отдельные соревнования для спортсменов, которым разрешены запрещенные препараты по терапевтическим исключениям.

«Например, для норвежцев, которые с детства предрасположены к астме. Им разрешено использовать препараты от астмы во время соревнований. А другим странам нельзя, потому что это дает определенное преимущество», — заключил депутат.

Ранее транс-женщина Лорел Хаббард приняла участие в Олимпийских играх в Токио — 2020, но не смогла выиграть медаль в женских соревнованиях и задумалась о завершении карьеры. При этом штангистка вошла в историю как первая трансгендерная спортсменка, которая участвовала в Олимпиаде.