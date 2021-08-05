«Предвзятое отношение — это нормально»: звезда TikTok о будущем рекорде Гиннеса и секрете успеха

В интервью «Газете.Ru» самая популярная фуд-тиктокерша России Камилла Дмитриева, известная своими видео с гигантскими вариациями привычных блюд, рассказала о желании попасть в Книгу рекордов Гиннесса и участии в новом трэвел-шоу онлайн-кинотеатра KION, а также дала совет начинающим блогерам, как покорить TikTok в 2021 году.

— Что подтолкнуло вас снимать в TikTok? Сразу ли пришла идея быть фуд-блогером?

— Снимать видео в TikTok, честно говоря, меня подтолкнуло безделье. Мы сидели всей семьей на карантине, много готовили и ели — как все нормальные люди. После месяца такого пассивного образа жизни я поняла, что нужно добавлять в мое время пользу. Еще и в соцсетях знакомые поголовно что-то для себя открывали. Кто-то йогой начал заниматься, кто-то — язык учить. А я решила попробовать стать блогером. То, что еда будет основной тематикой, сомнений не было, ведь у меня были все ресурсы для этого — я сейчас про мужа-повара (Антон Дмитриев, тоже популярный тиктокер. — «Газета.Ru»), конечно.

— Вы сейчас зарабатываете исключительно на TikTok либо делаете акцент на Instagram? Если не секрет, какой средний заработок у тиктокера вашего уровня?

— Да, сейчас я зарабатываю только благодаря TikTok. Тиктокеры моего уровня — то есть с равным количеством подписчиков — могут зарабатывать как в 50-60 раз больше, так и в 10-20 раз меньше меня (на Камиллу в соцсети подписаны 11,7 млн человек. — «Газета.Ru»). Все зависит от медийности героя, его творческой карьеры, коллаборации со звездами, участия в ток-шоу и так далее.

О своем заработке я говорить не хочу, но одна коллаборация у меня стоит в несколько раз больше зарплаты на предыдущей работе. «Мерседесы» пока еще не покупаю, зато есть к чему стремиться.

— Скоро состоится премьера трэвел-шоу «Лето — это море» о путешествиях по России с вашим участием. Что это за проект? И любите ли вообще вы путешествовать, является ли это вашим хобби?

— Мои хобби — танцы и вокал. А путешествия — моя страсть. Я как раз та девчонка, которая ни за что не купит себе сумку за несколько сотен тысяч, но легко спустит эту же сумму на «Диснейленд» или экскурсии. Наш проект «Лето — это…» — исполнение моей мечты. Что может быть лучше, чем путешествие летом с любимым человеком? Если ты еще и имеешь возможность сохранить свои воспоминания, пересмотрев выпуски проекта, что может быть круче?

Я обожаю смотреть шоу про путешествия, они даже через экран способны наполнить той самой энергией, которую ищешь в пути, а еще — познакомить с интересными местами и людьми. Мне кажется, смотреть проект будет интересно еще по той причине, что он не такой серьезный и недосягаемый, как привычные трэвел-шоу. Мы правда хотели поделиться реальным отдыхом, который сможет повторить любой житель страны, но с невероятными локациями, с настоящими людьми и с нашим скромным мнением по этому поводу.

— Вы готовите блюда впечатляющих размеров. Никогда не задумывались испечь или приготовить такое блюдо, которое бы попало в Книгу рекордов Гиннесса?

— Многие предлагают мне связаться с представителями Гиннеса. Честно говоря, пока нам с Антоном к этому надо подготовиться технически. К тому же это такой груз ответственности: вдруг что-то не получится, а эксперт уже за дверью стоит? Идея давно витает в воздухе. Думаю, после эфиров «Лето — это…» зафиксируем какой-нибудь рекорд в честь нашей премьеры.

— А кто вообще ест эти огромные блюда? Что происходит с едой после съемок?

— Ответ на этот вопрос есть в первой серии «Лето — это…» (смеется). Но расскажу и сейчас.

Едим сначала мы — немного, потом друзья — много, соседи. А если еще что-то остается, отдаем подписчикам. Мы — честные блогеры! Производим не только контент для подписчиков, но и блюда. Как мы делимся? Просто записываем сторис в Instagram, и желающие сразу пишут.

— Как вам приходят идеи блюд? Просто видите шоколадку и думаете, почему бы не сделать ее большой?

— На самом деле я перебираю всеми любимые блюда и думаю, сможем ли мы их сделать. Если это кажется реальным — пробуем. Единственное правило — блюда должны быть эстетичными.

— Любите и готовите ли вы в обычной жизни?

— Я больше про поесть, чем про готовить. В обычной жизни почти не готовлю, это делает мой муж, он готовит восхитительно. Вообще, он участник каждого моего видео с готовкой, я никогда не скрываю, что он мне помогает, иногда его даже можно увидеть в кадре.

— Сложно ли жить в паре с блогером, ведь это, кажется, постоянные съемки и прочие подобные атрибуты. Либо у вас абсолютно общий вайб?

— Мне кажется, было бы сложнее, если бы я не сидела в соцсетях и ничего бы в этом не понимала, а так — мы друг другу только помогаем. Получается, мы двойная суперсила.

— Чем вы занимались до того, как стать популярной тиктокершей? Хотели бы что-то вернуть из прошлой жизни?

— Чем я только не занималась. Работала и кондитером, и аниматором, и хостес, и помощником сенатора, и эсэмэмщиком. Я очень благодарна этому опыту, но возвращать ничего не хочу. Сейчас я наконец-то чувствую себя на своем месте.

@kamillatasty Ребяяята Я — новая участница шоу ##ТикТокТалант . Голосуйте за меня на @fridaytv в четверг в 19:00 оригинальный звук - Kamilla

— Какие у вас планы на будущее? Продолжать развивать соцсети — либо сделать что-то более масштабное? Возможно, открыть большой ресторан?

— Пока я хочу максимально реализовать себя в медийном пространстве. Это не только соцсети, простор для творчества огромный. По поводу ресторана… Да, есть мечта — сделать культовое место. Может быть, с едой нестандартных размеров. Но пока это только в планах, так как график простого тиктокера не позволяет включить в себя запуск нового бизнеса.

— Как долго еще, на ваш взгляд, TikTok будет оставаться настолько востребованной платформой?

— Я уверена, что за этой площадкой огромное будущее. Думаю, TikTok будет жить и процветать еще долго, особенно если не застынет в одном формате.

— Сложно ли сейчас, когда платформа уже заполнена разнообразным контентом и обладает местными звездами, начинать снимать в TikTok, рассчитывая на успех? Есть ли какой-то универсальный секрет успеха?

— У TikTok по-прежнему идеальный алгоритм для продвижения начинающих блогеров, поэтому туда еще можно и нужно заходить. При этом не хочу строить из себя эксперта. Успех многих видео сложно предугадать, это правда. Но у меня есть определенный алгоритм. В видео должен быть либо «вау-эффект» — то, что никто никогда не видел. Либо что-то удивительное, не сочетающееся, залипательное. Либо что-то близкое и понятное каждому.

Также нельзя забывать про харизму, красивую картинку и честность. Если строить из себя кого-то другого и жить надеждой только на тренды — шансов почти нет. Вообще, я за то, чтобы создавать тренды, хотя бы переделывать под себя, добавлять свою изюминку, а не просто повторять их. Ведь тут у вас миллионы конкурентов.

А если говорить про советы конкретно начинающим фуд-блогерам, то им стоит снимать быстро, использовать разные планы. И помнить, что еда должна выглядеть аппетитно, добавлять изюминку. Например, прикольную озвучку или монтаж, неординарные блюда. Не нужно бояться выходить за рамки.

— Каких блогеров смотрите/читаете?

— Я смотрю кулинарных блогеров, популярных тиктокеров, которые снимают тренды. А также простых ребят, зачастую — неизвестных. Но которые делают удивительно смешной контент, потому что я обожаю юмор. Если вы хотите услышать конкретные имена, то это Милохин, Карнавал, Аня Покров, Бурак и другие.

— Как реагируют родственники или старые друзья на ваш род деятельности? Поддерживают, или же есть некое предвзятое отношение — мол, человек просто снимает видео и столько на этом зарабатывает?

— Меня все поддерживают, родители гордятся, а у многих друзей появился стимул менять что-то и в своей жизни — бросить нелюбимую работу и заниматься тем, чем нравится. Безусловно, в моей жизни есть место и для зависти с насмешками… Но к хейту я спокойно отношусь, ведь самые близкие люди меня поддерживают, а мнение остальных не так важно.

Предвзятое отношение к блогерам считаю нормальным: люди могут реагировать так, как они хотят. В жизни мне это не мешает.

— В чем секрет вашей популярности, как вы считаете? Гигантская еда или харизма?

— Хочется верить, что сочетание того и другого. Ведь еду уже много кто повторял за нами, но с меньшим успехом. Мне хочется верить, что я обладаю отличительным стилем.

— Какие у вас отношения с другими тиктокерами?

— Я ни с кем не дружу особо из коллег. С некоторыми блогерами знакома лично, с кем-то общаюсь в директе, также делаю коллаборации. Обожаю знакомится офлайн с блогерами, чей контент мне нравится, всегда, не стесняясь, говорю: «О, ты мне нравишься, у тебя крутые видосы». Обычно с этого и начинается общение в нашем онлайн-мире.

Трэвел-шоу «Лето — это…» с участием популярных российских тиктокеров стартует в онлайн-кинотеатре KION 9 августа. В первой части проекта герои шоу, включая Камиллу, отправятся на побережье Крыма.