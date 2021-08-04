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Культура

«Многих достал»: Волочкова — о критике балерины из США в адрес худрука Большого

Американская прима балета осудила Вазиева за слова о харассменте

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Мисти Коупленд и Махар Вазиев

Мисти Коупленд и Махар Вазиев

Global Look Press/Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Американская балерина Мисти Коупленд подвергла критике худрука Большого театра Махара Вазиева за слова о «доведении до абсурда» проблемы харассмента в индустрии. В разговоре с «Газетой.Ru» Анастасия Волочкова, бывшая прима Большого театра, поддержала Коупленд и напомнила о личном неприятном опыте взаимодействия с Вазиевым.

Пост с критикой художественного руководителя балетной труппы Большого театра Мисти Коупленд опубликовала у себя в Instagram, прикрепив переведенные на английский выдержки из недавнего интервью Махара Вазиева. По мнению балерины, своими высказываниями о проблеме домогательств он показал свой «устаревший менталитет».

«Это устаревшая культура, которая ставит «искусство» выше художника, не уважает и не признает его человечность.⁠ Устаревшая культура, в которой сексуальные домогательства сводятся к «недостоверным историям» и «прикосновениям к плечам». Вы, сэр, не имеете права высказываться, если что-то воспринимается как насмешка или принижение. Потому что это не ваше место, речь идет не о вас», — написала темнокожая звезда балета.

Комментируя «Газете.Ru» пост американской коллеги, бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что ее восхищают люди, готовые публично высказаться против мнения Вазиева о харассменте в театральной среде.

«Это хорошо, что тема харассмента начинает «раздуваться» в общественности. Это не преувеличение проблемы. Просто сейчас тема харассмента очень актуальна. Не нужно домогаться до балерин, и тогда эту проблему не будут обсуждать в обществе. Вазиев просто многих уже достал», — сказала она.

По мнению Волочковой, интервью Вазиева заметили на Западе не без повода: «Могу сказать, что он первый, кто «раздул» тему харассмента, — точнее, он ее зачинщик». Танцовщица убеждена, что действующий руководитель балетной труппы должен быть отстранен от должности. Она также призвала балерин, подвергшихся домогательствам со стороны Вазиева, публично заявить об этом.

«Вазиев меня домогался, когда я еще работала в театре. Я ему сказала: «Извините, но я не хочу строить свою карьеру через постель». После он попытался превратить мою жизнь в кошмар. Когда меня незаконно уволили из большого театра в 2003 году — я отстояла свою честь и выиграла судебный процесс. Единственная балерина за всю историю», — подчеркнула Волочкова.

В 2003 году балерина судилась с Большим театром из-за увольнения. Официальной причиной спора, возникшего между ней и бывшим работодателем, стал перевод на краткосрочный контракт. Суд признал увольнение незаконным и обязал руководство Большого театра выплатить Волочковой 190 тыс. рублей в виде компенсации. Недавно артистка вновь подала иск против руководства Большого театра. Теперь она утверждает, что ей несколько лет не платили зарплату.

О своем отношении к харассменту в балете и проблеме расизма Махар Вазиев заявил в интервью сайту mk.ru. В нем худрук Большого театра выступил за то, чтобы обвинения в домогательствах тщательно расследовались.

«Вспоминают недостоверные истории двадцатилетней давности: тот меня потрогал за колено, тот — за плечо, а тот не туда посмотрел. Тем не менее в Америке и в некоторых западных странах это довели до абсурда. Встает вопрос: скажите, пожалуйста, для чего вообще общество и цивилизация создали некую форму общественных взаимоотношений? Что такое закон? Это свод правил, и за их выполнением следят определенные инстанции. В данный момент есть суд, который принимает решения. Но когда без суда принимают решения — лишь на основании того, что одна певица или актриса что-то заявила», — сказал Вазиев.

Кроме того, худрук Большого театра заверил, что не поддерживает расизм, но считает, что балетное искусство должно ориентироваться на талант, а не цвет кожи.

Ранее прима Американского театра балета Мисти Коупленд выразила возмущение в связи с гримом танцовщиц Большого театра в балете «Баядерка». Она сочла это вариацией «блэкфейса» (англ. «черное лицо», гримирование белых людей при помощи черной краски для сатирического изображения темнокожих — прим. «Газета.Ru»).

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