«Оскорбило меня как женщину»: юрист Троицкая — об иске против Собчак за вопрос о «панели»

В Москве начались слушания по иску против Ксении Собчак, с которым в суд обратилась юрист Эльнара Троицкая, оскорбившаяся вопросом журналистки о «панели». «Газета.Ru» узнала, какого решения по делу ждет сама Троицкая — и какое постановление может принять суд.

Эльнара Троицкая уточнила «Газете.Ru», что по итогам прошедшего 3 августа в Останкинском суде предварительного слушания дело было передано в Кунцевский районный суд. Ксения Собчак, по словам юриста, на заседание не явилась.

«Следующее заседание будет рассматриваться по существу заявленных требований. Мы подавали запрос о представлении информации, касающейся регистрации по прописке Ксении Собчак. Запрос поступил, и суд решил передать дело по подсудности.

Следующее слушание будет проходить в Кунцевском районном суде. Ксения на слушание не пришла, хотя была надлежащим образом извещена. Адвокатов Ксении также не было в зале суда», — сообщила она.

Согласно Троицкой, она хочет добиться от журналистки удаления с официальных источников видеозаписи, на которой Собчак задает ей вопрос про панель, а также публичных извинений и компенсации причиненного морального вреда в размере 50 млн рублей.

«Я являлась участником экономического мероприятия, а не охотницей за VIP-персонами. В документах, извините, такого указано не было. Поэтому я хочу добиться от Ксении публичного опровержения информации и извинений, которые она распространила в интернете. Меня это оскорбило — как женщину и как предпринимателя» — пояснила юрист.

Троицкая также подчеркнула, что Собчак не пробовала уладить с ней конфликт лично: «Если Ксения придет на следующем слушание, то надеюсь на конструктивный диалог. Ксения не пыталась связаться со мной, чтобы попробовать уладить конфликт».

В заключение истец сообщила о планах открыть фонд помощи тем, кто подвергся публичным унижениям со стороны журналистки. «Уже есть люди, которые ко мне обращались, но пока они просят оставлять сведения о них анонимными. Они хотят юридической и психологической защиты. Этот случай мотивировал меня помочь и другим пострадавшим», — сказала она.

По мнению юриста Евгения Корчаго, Троицкая вряд ли сможет добиться от Собчак компенсации в размере 50 млн рублей, даже если выиграет дело.

«Запрошенная сумма является заоблачной для российского правоприменения и, скорее всего, будет снижена. Вероятно, итоговая сумма, которую реально получит истец, может составить от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Он также заверил, что биография Собчак, в которой было немало скандальных эпизодов, не должна повлиять на решение суда.

«Содержание биографии ответчика для судей при принятии ими решения никакого значения иметь не должно. Суд оценивает конкретное высказывание применительно к конкретной ситуации», — подчеркнул председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры».

Сама Собчак в эфире телеканала «Дождь» от 3 августа выразила мнение, что Троицкая в сложившейся ситуации «все делает правильно с точки зрения юридического пиара — и в любом случае уже не в проигрыше». В то же время она призналась, что не находит в заданном юристу вопросе «Вы на какую панель пришли?» ничего оскорбительного.

«Я не понимаю, в чем суть этого дела, потому что я ее ни в чем не обвиняла. На этом форуме люди выходят и выступают на панелях. Видимо, Эльнара восприняла мой вопрос неправильно. Но это, скорее, вопрос не ко мне, а к ней», — сказала она.

Поводом для обращения Троицкой в суд стал заданный телеведущей на Петербургском международном экономическим форуме вопрос «На какую панель вы пришли?». Позднее юрист, участница форума, заявила, что от подобных действий телеведущей пострадала ее деловая репутация.