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Культура

Обвинение «Современника» в оскорблении ветеранов, новые «Сваты» и «Гардемарины»

Что произошло в мире шоу-бизнеса за неделю

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Актриса Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле «Первый хлеб» в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра «Современник»

Актриса Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле «Первый хлеб» в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра «Современник»

Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Поручение Александра Бастрыкина о проверке спектакля театра «Современник» на предмет оскорбления ветеранов, завершение съемок финальной части саги «Гардемарины», а также обвинение обладателя «Оскара» в двукратном изнасиловании: «Газета.Ru» рассказывает о главных новостях кино, театра, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.

СК заподозрил «Современник» в оскорблении ветеранов ВОВ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль «Первый хлеб» в театре «Современник» на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. На сайте ведомства говорится, что недопустимые выражения заметили в монологе главной героини, которую сыграла народная артистка России Лия Ахеджакова. В комментарии РБК актриса предположила, что проверка связана с недовольством некоторых лиц главным режиссером спектакля Виктором Рыжаковым.

«Кто натравил этих людей? Кто извратил все? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем, кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссером, и это последствия», — сказала Ахеджакова.

Премьера спектакля «Первый хлеб» по пьесе Рината Ташимова состоялась в «Современнике» 19 июля. В центре сюжета — потерянные молодые люди, которые идут на войну, не зная, чем еще заняться в жизни.

Максим Фадеев продал права на песни Глюкозы и группы Serebro

Продюсер Максим Фадеев заявил о продаже прав на музыку и образы своих групп Serebro и Total, а также певицы Глюкозы и других артистов. Он написал в Instagram, что 29 июля у этих брендов появился новый хозяин, который пожелал остаться инкогнито.

«Что же касается моей дальнейшей деятельности, останусь в профессии и буду продолжать писать и преподавать в собственной музыкальной школе», — заявил Фадеев, отметив, что полноценно работать с артистами он больше не будет.

Завершились съемки заключительной части «Гардемаринов»

Режиссер Светлана Дружинина объявила об окончании съемок фильма «Гардемарины-1787. Война». Она написала в Instagram, что пятую ленту саги осталось смонтировать и озвучить. Первый фильм «Гардемарины, вперед!» вышел в 1988 году, картина «Виват, гардемарины» — в 1991-м, а третья часть проекта — в 1992-м. Премьеры четвертой ленты «Гардемарины 1787. Мир» и пятой части запланированы на 2022 год. Они должны были состояться годом ранее, но производство фильмов было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Земфира обогнала Моргенштерна по лайкам от слушателей

Новый альбом Земфиры «Ах» вышел 29 июля. Несмотря на отсутствие анонса и рекламной кампании сборника, артистка показывает высокие результаты на музыкальных платформах. Например, на сервисе «Яндекс. Музыка» она собрала больше лайков, чем рэпер Моргенштерн.

«Земфира входит в топ-40 исполнителей «Яндекс.Музыки» по количеству лайков от слушателей — у артистки их 1,959 млн, — цитирует главного редактора сервиса Олега Лузина РИА Новости. — Интересно, что по этому показателю Земфира, например, опережает того же Моргенштерна».

Известна дата выхода нового сезона «Сватов»

Режиссер Андрей Яковлев рассказал в Instagram, что финальный седьмой сезон украинского сериала «Сваты» выйдет этой осенью. Его съемки начались в июле 2017 года, но через несколько месяцев сериал был запрещен к показу на территории Украины, и производство приостановилось. В июле 2021 года съемки все-таки завершились — в Грузии. В новом сезоне снялись Федор Добронравов и его сын Виктор, Татьяна Кравченко, Николай Добрынин, Людмила Артемьева. Эпизодическую роль в сериале сыграл грузинский артист Вахтанг Кикабидзе.

Обладателя «Оскара» обвинили в изнасиловании

Звезду фильма «Джерри Магуайр» Кьюбу Гудинга-младшего признали виновным в двукратном изнасиловании 29-летней женщины в отеле в 2013 году. Как сообщает Reuters, у актера будет шанс обжаловать в Нью-Йоркском суде требование жертвы о компенсации $6 млн за причинение «боли и страданий». Сам Гудинг-младший не признает себя виновным.

Он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 1997 году за фильм «Джерри Магуайр» и сыграл главного героя в телевизионном мини-сериале 2016 года «Люди против О. Джей Симпсона».

Мать Децла отказывается общаться с внуком из-за его вранья

Мать умершего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина Толмацкая заявила о нежелании общаться с внуком Антонием. Во время прямого эфира в Instagram женщина сообщила, что 16-летний молодой человек начинает музыкальную карьеру со лжи. Недавно он выпустил дебютный клип под псевдонимом Juzeppe Junior и дал первое большое интервью, в котором рассказал о плохих отношениях с родственниками.

«Он про семью пооткровенничал. И очень много вранья. Мне просто не нравится, когда мальчик начинает свою карьеру с вранья. Хочется сказать: «Тормози, парень!». Я ни от кого ничего не требую», — сказала мать Децла. Она добавила, что Антоний обращался к ней только за материальной поддержкой и после совершеннолетия хочет заполучить все наследство отца.

Ранее Антоний рассказал журналистам, что на могилу его отца поставили чай, а на следующий день бабушка надела вещи сына и «выпила чай с могилы». Также он обвинил Ирину Толмацкую в том, что она до сих пор не известила свою мать о смерти Децла. Рэпер умер 3 февраля 2019 года из-за острой сердечной недостаточности.

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