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Культура

«Мои песни — стеб и ирония»: Dead Blonde — о бандитской романтике, зумерах и TikTok

Интервью с автором хитов «Мальчик на девятке» и «Бесприданница» Dead Blonde

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Певица Dead Blonde (настоящее имя — Арина Буланова)

Певица Dead Blonde (настоящее имя — Арина Буланова)

@dead_blonde/Vkontakte
Певица Dead Blonde (настоящее имя Арина Буланова) обрела известность благодаря песням «Мальчик на девятке» и «Бесприданница». Главные фишки 22-летней артистки — незамысловатые мотивы и погружение в криминальные 90-е. В интервью «Газете.Ru» Арина рассказала о своем творчестве, любви к «хорошим разбойникам» и секретах продвижения в TikTok.

— Почему эстетика криминальной России 90-х настолько популярна в TikTok среди зумеров?

— Мода циклична. Время было яркое, тренды броские — от малиновых пиджаков у парней до вызывающего неонового макияжа у девушек. А бандитская романтика всегда будет более-менее актуальна, это все еще от Робин Гуда идет.

— Подростки устали от гаджетов и ищут свободы, как в 90-е? Как вы считаете, возможен ли массовый откат к образу жизни того времени или соцсети бесповоротно захватили сознание людей?

— Ни от чего нынешнее поколение не устало, взрослые любят нагнетать и утрировать. Молодежи просто нравится «играть» в 90-е, как нравилось советским детям играть в войнушку во дворах. Вот и все. Наши подростки гораздо умнее, гуманнее и дипломатичнее своих родителей, а значит, откатиться к той жести точно не дадут.

— Насколько я понимаю, в песнях вы иронизируете над решением проблем с помощью пистолета и силы. Не кажется ли вам, что ребята воспринимают смысл текстов всерьез и романтизируют бандитизм?

— Большинство просто не придает моим песням какое-то значение, людям достаточно поверхностного погружения в атмосферу прошлого. А тот, кто копает глубже, естественно понимает, что мои песни во многом — стеб и ирония. Не представляю, как человек может ввязаться в разбой, послушав пару девчачьих песен в стиле 90-х. Только если он изначально не был с отклонениями в сторону криминала.

— Долгое время девушки перевоплощались в жену бандита под вашу песню «Бесприданница» и «Большие города» Би-2. Вы сами запускаете флешмобы или это делают ваши фанаты?

— Очень сложно самому запустить флешмоб или челлендж в TikTok, особенно если ты не суперзнаменитость. Это получается спонтанно, даже случайно. Я совсем не разбираюсь в алгоритмах TikTok, но думаю, что основа популярного видео — юмор и навязчивая мелодия. TikTok сейчас самая удобная платформа для того, чтобы медийно стартовать, здесь очень легко сделать так, чтобы лицо мелькало в рекомендациях каждые пару часов. Ну и музыка вмиг раскручивается до глобальных масштабов, жаль, что самому автору на это почти никак не повлиять.

— Ваш новый альбом «Княжна из Хрущевки» продолжает ностальгию по 90-м. В нем даже есть песня «Саша Белый». В каком возрасте вы впервые посмотрели «Бригаду» и чем сериал вас зацепил?

— Первый раз совсем маленькая посмотрела, в младшей школе еще. Потом несколько раз пересматривала во взрослом возрасте, в том году устроила себе бандитскую неделю и пересмотрела все: оба «Бумера», «Бандитский Петербург», «Бригаду» и т.д. Мне нравится идея «хороших разбойников», когда негативные на первый взгляд персонажи оказываются гораздо глубже и сложнее, ты начинаешь понимать их мотивацию и сочувствовать, учишься не осуждать. Да и просто все эти зрелищные приключения наблюдать интересно.

— Кто из знаменитостей снимал TikTok с вашими песнями?

— Да кто только не снимал, я всех не запомню — больше миллиона видео в TikTok на мою песню. Киркоров с Бузовой как апогей.

— Назовите своих кумиров из 90-х.

— Не сотворила себе кумира, но почти все культовые фигуры того времени мне нравятся, от политиков до музыкантов.

— В своих постах вы иронизируете об «абьюзивных отношениях с Россией», но не выходите из них. Почему?

— А как я выйду? Границы же закрыты.

— Вы рассказывали, что главным прототипом песни «Бесприданница» была мама вашего мужа, которая дружила с «братками», ездила на красном «Мерседесе» и была фигуранткой уголовного дела. Как она относится к вашему творчеству? Ей приятно, что вы посвятили ей песню?

— Маме мужа наши песни очень нравятся, но про «Бесприданницу» (точнее про то, что ее образом я вдохновлялась) она, скорее всего, не знает, я ей не говорила.

— Где работали ваши родители в 90-е? Насколько далеко они были от атмосферы, которая царит в ваших песнях?

— В начале 90-х мои родители школу заканчивали, они у меня еще совсем молодые. Потом папа служил в горячих точках, позже стал участковым, мама работала учительницей. Про 90-е от них я ничего не слышала.

— Как они реагируют на ваше творчество?

— Песни мои им нравятся, мною гордятся.

— Они расстроились, когда ради музыки вы бросили обучение в академии Следственного комитета в Санкт-Петербурге?

— Конечно, они обижались сначала, что я из вуза отчислилась, но время все расставило на свои места. Высшее образование — здорово, но сейчас в России оно настолько бездарно организовано и так мало решает, что большинству просто не стоит тратить на него свою драгоценную молодость. Естественно, если вы хотите стать, допустим, хирургом, то без «вышки» вам никак, но другими актуальными на сегодняшний день профессиями можно спокойно овладеть и без диплома. Я еще получу свою корочку, но позже, когда будет время и желание учиться.

— Вы рассказывали в Instagram, что расписались с мужем без торжества (супруг Арины — Давид Деймур, лидер группы GSPD, в которой она участвует. — «Газета.Ru»). Хотели бы вы устроить свадьбу в стиле 90-х?

— Да, мы этим и займемся через пару лет. Хотим из баловства несколько раз развестись и снова жениться, каждый раз устраивая разные вечеринки. Первая по плану — сельская свадьба из 90-х и нулевых с дурацкими конкурсами, Веркой Сердючкой и выкупом невесты в подъезде.

— Как вы решили уйти в сольное творчество? Это была инициатива мужа или ваша?

— Мы давно обсуждали, что нам нужен девичий проект, я об этом первая заговорила, но себя как кандидатуру точно не рассматривала. Сначала мы хотели женскую группу в стиле «Красок», «Вируса», «Демо». Потом после долгих обсуждений (они длились почти год) пришли к выводу, что семейный бизнес должен остаться семейным, а концепция и образ уже сами пришли в процессе.

— Расскажите про свой псевдоним. Почему именно Dead Blonde?

— Не расскажу, это секрет.

— В анонсе к осенне-зимнему туру по России вы просите «дарить примадонне подарки в добровольно-принудительном порядке». Вы сравниваете себя с Аллой Пугачевой?

— Ну я же шучу, у меня форма общения такая, люблю гиперболизировать до гротеска. Мне до Аллы Борисовны как до Луны на самокате, общего у нас пока совсем, наверное, нет. Хотя ее песни очень люблю.

— Какие подарки на концертах вы хотели бы получить?

— Подарки мне понравятся любые, но чем абсурднее и смешнее, тем лучше.

— Где обладателям билетов достать одежду, чтобы соответствовать дресс-коду «постсоветского шика»? Не думали ли вы запустить мерч с этой тематикой?

— Батин шкаф, чердак на даче, секонд-хэнд через дорогу — все в шаговой доступности. Достаточно цветную олимпийку за 100 рублей надеть, и вы уже великолепны. Олимпийки, кстати, давно хочу запустить в продажу, мы этим прямо сейчас занимаемся.

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